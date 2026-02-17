Naslovnica
Slovenija

Pred pokopom pusta in začetkom posta še zadnji vrhunec pustnih rajanj

Maribor/Ptuj/Cerknica, 17. 02. 2026 07.06 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Pustne maske

Današnji pustni torek prinaša še zadnji vrhunec letošnjih pustnih rajanj. Veliko pustovanje v središču Maribora organizira Zveza prijateljev mladine Maribor, posebej praznično se bodo od pusta danes poslovili na Ptuju, v Cerknici pa ga bodo dokončno odslovili v sredo. A zime pust še ni povsem odgnal, saj naj bi v četrtek ponekod snežilo.

Tudi letos bo tradicionalno pustno rajanje z Zvezo prijateljev mladine Maribor poskrbelo za obilico veselja, barv in zabave. Na Trgu svobode dopoldne najprej pripravljajo otroško pustno rajanje, nato pa od 15.30 popoldansko pustovanje ob glasbenem in zabavnem spremljevalnem programu. Najpogumnejše maske, ki se bodo predstavile na odru, bodo prejele pustni krof, najbolj izvirne in kreativne pa bo strokovna komisija tudi posebej nagradila.

V Ljubljani se bo med drugim ob 17. uri otroško pustno rajanje začelo v Domu gasilcev in krajanov v Tacnu. Že 53. tradicionalno pustno povorko popoldne organizirajo v Postojni, na njej pa pričakujejo med drugim korante, škoromate, orače, Pregarske šjeme, cerkniške pustne like in druge maske. Pustovali bodo tudi na Bevkovem trgu v središču Nove Gorice, prireditev Goriški pust se bo začela ob 16. uri.

Preberi še Poseben, dobrodelen obisk v naši medijski hiši: obiskali so nas kurenti

Že dopoldne ob 11. uri pustno rajanje za otroke organizirajo na ploščadi Kulturnega doma Izola. Dogodek sodi v sklop dogodkov med zimskimi počitnicami, ko želijo otrokom ponuditi raznolike športne in kulturne aktivnosti ter kakovostno preživljanje prostega časa.

Tudi v Velenju se bo pustni teden zaključil tako, kot se za pust spodobi, so sporočili iz Festivala Velenje. Danes popoldne bo v Velenju potekalo družinsko pustno rajanje, v sredo ob 14. uri pa bo v Šaleku potekal etnološko-kulturni dogodek Pokop pusta Pepija, ki zaznamuje konec pustnega časa.

Tudi na Ptuju, kjer so organizatorji na nedeljski mednarodni karnevalski povorki našteli okoli 3800 nastopajočih in okoli 40.000 obiskovalcev, bo današnje slovo od pusta posebej praznično. "Opoldne odložimo delo in se pridružimo zabavam v mestu. Pridružite se edinstvenemu urbanemu pustovanju, ki se zavleče v večerne ure," so sporočili s Ptuja. V Cerknici pa se bodo od pusta za eno leto poslovili v sredo.

Maškare se bodo danes v okviru terenske oddaje Radia Veseljak mudile tudi na gospodarskem ministrstvu, ob 11. uri jih bo sprejel državni sekretar Dejan Židan.

pust pustni torek pustovanje

