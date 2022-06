Pred poletnimi potovanji preverite veljavnost svojih dokumentov

Bliža se čas poletnih počitnic in dopustov, zato na notranjem ministrstvu ob načrtovanju potovanj svetujejo, da pravočasno preverite, ali imate ustrezen in veljaven osebni dokument za potovanje, saj letos poteče veljavnost skoraj 126.000 osebnim izkaznicam in 58.000 potnim listom.

Če ste eden od tistih, ki jim osebni dokument ali potni list preteče letos, lahko vlogo za izdajo novega dokumenta vložite na kateri koli upravni enoti. A na ministrstvu svetujejo, da to storite vsaj deset dni pred dnevom potovanja. V nujnih primerih ali stiski, ko dokument potrebujete hitreje, lahko prosite za nujno (prioritetno) izdelavo dokumentov. V tem primeru bosta potni list in osebna izkaznica izdelana in odpremljena na pošto v enem delovnem dnevu. Za takšno izdelavo dokumenta nastanejo dodatni stroški, saj je ob vlogi treba plačati dvojno upravno takso, pojasnjujejo.

icon-expand Pravočasno preverite veljavnost dokumentov. FOTO: Bobo

Posebno pozornost svetujejo staršem in jim priporočajo, da so pozorni na veljavnost listin otrok, saj te potečejo v krajšem času. Otrok namreč za prehod meje potrebuje svoj potni list oziroma osebno izkaznico, vlogo za izdajo dokumenta pa v njegovem imenu vloži njegov starš ali zakoniti zastopnik na kateri koli upravni enoti. Kot dodajajo na ministrstvu, morajo poleg vloge za izdajo novega dokumenta predložiti tudi star dokument, če ga je otrok imel, ki gre nato v uničenje, in fotografijo otroka v velikosti 3,5 X 4,5 cm oziroma ustrezno potrdilo fotografa o izdelani e-fotografiji. "Otrok, ki je starejši od osem let in se praviloma že zna podpisati, mora biti zaradi preverjanja istovetnosti in zaradi podpisa navzoč ob vložitvi vloge. Ob izdaji potnega lista oziroma osebne izkaznice po dopolnjenem 12. letu starosti se otroku odvzame tudi dva prstna odtisa. Otroku do dopolnjenega 3. leta starosti se izdata potni list oziroma osebna izkaznica z veljavnostjo treh let, otroku od 3. do 18. leta starosti pa z veljavnostjo petih let," dodajajo. Potni list in osebna izkaznica sta dragocena dokumenta, zato ju je treba skrbno hraniti in z njima skrbno ravnati

Če naknadno svoj izgubljeni dokument najdete, ga ne uporabljajte več, temveč najdbo sporočite upravni enoti.