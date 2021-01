Pred ponovnim odprtjem smučišč policisti pozivajo k upoštevanju ukrepov

V primeru, da se bodo parkirišča zapolnila, policisti predlagajo, naj obiskovalci raje uporabijo krožno kabinsko žičnico in parkirajo na parkirnih mestih v neposredni okolici spodnje postaje gondole. Do tja se lahko pripeljejo tudi z mestnim avtobusom.

Pričakovati je, da se bodo parkirišča na Bellevueju in Arehu hitro zapolnila, posledično pa bo verjetno nastala gneča, sporočajo s PU Maribor. Voznike zato prosijo, naj upoštevajo cestnoprometne predpise in ne parkirajo na mestih, kjer to ni dovoljeno. Še posebej naj ne ovirajo dostopa intervencijskim vozilom.

Policisti še pozivajo k upoštevanju navodil redarjev in tistih, ki bodo skrbeli za urejanje prometa. Ob tem opozarjajo, da je še vedno prepovedano zbiranje ljudi, velja pa tudi omejitev gibanja med 21. in 6. uro. Prehajanje občinskih meja zaradi športnih dejavnosti individualnega značaja je dovoljeno samo znotraj posamezne statistične regije. Pohorje lahko tako obiščejo prebivalci podravske regije.

Preprečevanje gneče in druženja večjega števila ljudi je ključnega pomena za zmanjševanje števila okužb z novim koronavirusom, še sporočajo policisti.

Na Mariborskem Pohorju bo omogočeno brezplačno hitro testiranje

Na Mariborskem Pohorju bo smuka možna vse do doline, na Arehu pa do spodnje postaje sedežnice Pisker. Urejene bodo tudi smučarske povezave med mariborskim in areškim delom. Ob vnovičnem odprtju smučišč bodo na vstopnih točkah v soboto in nedeljo v sodelovanju z Zdravstvenim domom (ZD) Maribor zagotovili brezplačno hitro testiranje na novi koronavirus. Oba dneva bo testiranje možno med 8. in 12. uro na spodnji in zgornji postaji krožne kabinske žičnice, pri čemer smučarje opozarjajo, naj imajo s seboj zdravstveno izkaznico.

Z gondolo, kjer bo obvezna uporaba kirurške maske, se bosta lahko hkrati peljali največ dve osebi, ki ne pripadata istemu gospodinjstvu, odprte žičniške naprave pa bodo lahko polovično zasedene, če ne gre za člane istega gospodinjstva. Smučarje in ostale obiskovalce prosijo, da ob prihodu na Pohorje ali k njegovemu vznožju spoštujejo zaščitne ukrepe Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). To so vzdrževanje varnostne razdalje, nošenje mask in razkuževanje rok.