Slovenija

Pred poroko leta: kdo iz koalicije je vabljen in kdo ne?

Ljubljana , 05. 09. 2025 19.23 | Posodobljeno pred 1 uro

Žiga Bonča , Svet
118

Nevesta odšteva, ženin pa se javnosti že zahvaljuje za vsa voščila, ki sta jih prejela v teh dneh. Poroka leta, kot jo opisujejo številni, je na sporedu v soboto, marsikatera podrobnost pa ostaja ovita v tančico skrivnosti. Predsednik vlade Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber se bosta poročila v idilični vili Tartini, poročni obred pa bo opravil premierjev tesen zaveznik, župan Zoran Janković. Kdo pa so njegovi najtesnejši politični zavezniki, kdo od predstavnikov koalicije je povabljen in kako bodo na poroki poskrbeli za varnost premierja? Poroka bo potekala v precej zasebnem vzdušju, brez medijev in tujih državnikov. Pa vseeno že odmeva v tujini, vsaj v naši najbližji soseščini. Hrvaški premier Plenković je Tini Gaber tako ob čestitki poslal tudi šopek rož.

  • Iz 24UR: Dan pred poroko leta
    02:52
    Iz 24UR: Dan pred poroko leta
  • IZ SVETA: Pred poroko
    01:00
    IZ SVETA: Pred poroko

Jutri se bosta v Vili Tartini, na obalnem robu strunjanskega zaliva poročila predsednik vlade Robert Golob, ki bo tako postal prvi slovenski premier, ki se bo poročil v času mandata, in Tina Gaber. Kot je znano, ju bo poročil ljubljanski župan Zoran Janković. Območje vile Tartini, ki jo obdaja prekrasen park, in je del protokolarnih objektov Brdo, ki so sicer običajno odprti za vsakogar, je zdaj zaprto, pripravljeni so tudi različni varnostni ukrepi.

Robert Golob in Tina Gaber na proslavi pred dnevom državnosti
Robert Golob in Tina Gaber na proslavi pred dnevom državnosti FOTO: Damjan Žibert

Kdo je med povabljenci?

Še en dan ... - je na spletu zapisala premierjeva partnerka Tina Gaber. In kdo je med povabljenci? Udeležbo sta potrdila ministra in podpredsednika vlade Klemen Boštjančič in Matej Arčon.

Boštjančič z besedami: "Sta se mladoporočenca odločila, da gre za zasebni dogodek, tako da bom prepustil njima in tistim ljudem, ki organizirajo to poroko, da to komentirajo." Arčon pa pravi: "Poroka je zasebne narave, lahko potrdim, da sem na poroko povabljen, za vse ostale pač ne morem komentirat."

Med povabljenci so še vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič, neuradno pa tudi evropska komisarka Marta Kos, Mirjam Bon Klanjšček, znani podjetnik Janez Škrabec in generalni direktor Skupine GEN Dejan Paravan, a nam te informacije sicer niso potrdili.

Jutri bo predvidoma znano, kdo so premierjevi najtesnejši zasebni predvsem pa politični zavezniki. Pomenljivo politično sporočilo pa bo tudi, kdo od njegovih sopotnikov na političnem parketu na poroko ni bil vabljen. Vodja poslancev Levice nam zaupa: "Kolikor jaz vem, ni nihče od nas povabljen."

Med povabljenimi pa ni niti ministrov ali drugih funkcionarjev koalicijskih Socialnih demokratov, je poročal novinar Žiga Bonča. 

Kaj pa varovanje?

Vilo Tartini, kjer bodo gosti lahko uživali tudi ob izjemem pogledu na morje, so čez dan že pripravljani na jutrišnji dogodek. Vstop na prizorišče medijem ne bo dovoljen, kabinet premierja pa poudarja še, da je predsednik vlade varovana oseba 24 ur na dan in, da se varovanju ne more odpovedati.

Generalni sekretariat vlade podrobnosti varnostnih ukrepov ne razkriva, saj bi s tem, kot pravijo lahko ogrozili varnost predsednika vlade. Odgovorili so nam le, da bo varovanje premierja Goloba organizirano z ustreznim številom varnostnikov in v skladu s taktiko varovanja.

Redkobesedna je tudi Policija, ki dodaja - Policija nudi podporo in sodeluje pri izvajanju ukrepov varovanja. Ukrepi varovanja so del načrta, ki pa je označen s stopnjo tajnosti. Tujih državnikov ne bo, vse stroške poroke, tako zagotavljajo, bosta poravnala sama.

poroka golob gaber
KOMENTARJI (118)

agent.brinko
05. 09. 2025 21.14
po izgledu bi skupaj pasala le Tina in čelavi
ODGOVORI
0 0
ZIPPO
05. 09. 2025 21.14
A MI SLOVENCI DAVKOPLAČEVALCI SMO VABLJENI?
ODGOVORI
0 0
StayALive
05. 09. 2025 21.14
NE.
ODGOVORI
0 0
PoldeVeliki
05. 09. 2025 21.14
Cirkus klownov
ODGOVORI
0 0
StayALive
05. 09. 2025 21.13
Zoki je v sralah. Kako bo tole zvozu bomo videli. Njabrže kot Jurček. Odgovor je enak prejšnjemu nje.
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
05. 09. 2025 21.13
Pa sej res, kaj mi pa je UKZ je pa ja že bivša ... pa še za posvojeno hčerko more skrbet ... Tako, da itaq ne bi imela časa za poroko .. !!!
ODGOVORI
0 0
Veščec
05. 09. 2025 21.13
Kaj bo pa za hrustat.a bojo še tisti ostanki z Bleda al kaj
ODGOVORI
0 0
Groucho Marx
05. 09. 2025 21.12
-1
Večjih šizofrenikov pa svet še ni videl. Dajta se že odločit, a hočeta cirkus ali zasebnost. Mislim saj nam je popolnoma jasno, kakšna bolezenska sestradanost po pozornosti je to.
ODGOVORI
0 1
Ici
05. 09. 2025 21.11
-1
Pri skorajda 60. letih se poroča s takšnim pompom, kot bi bil pestolonaslednik kakšne evropske kraljeve hiše. To je malo neokusno. Sploh glede na to, da ht
ODGOVORI
0 1
Ici
05. 09. 2025 21.13
...to počne namerno v predvolilnem času in s tem nabira simpatije volilcev.
ODGOVORI
0 0
DAEMONIUM
05. 09. 2025 21.10
-2
Pa kaj če golob se ni razvezani??? Pa mar mislite da on zastonj simpatizira Hamas in uvaza Arabce v Slovenijo? Oni imajo lahko več zena
ODGOVORI
0 2
Rožle Patriot
05. 09. 2025 21.09
+3
Kje je pa napisan: .. Rok trajanja do: ... ???
ODGOVORI
4 1
StayALive
05. 09. 2025 21.08
+4
Če se oseba poroči, čeprav je že poročena, stori kaznivo dejanje bigamije. Enako kaznivo dejanje je, če se nekdo poroči z osebo, za katero ve, da je že poročena.
ODGOVORI
4 0
proofreader
05. 09. 2025 21.06
+5
Počasi je potrebno na pot proti Primorski, kdor bo na svatbi. DARS spet dela ... zastoje.
ODGOVORI
5 0
DAEMONIUM
05. 09. 2025 21.06
+7
A so Rok Snežič in ostalih 40,50 tudi povabljenih?
ODGOVORI
7 0
proofreader
05. 09. 2025 21.06
+5
Vid Valič jima je prevzel status poroke leta.
ODGOVORI
5 0
proofreader
05. 09. 2025 21.06
+6
Medeni tedni pa v Karigadorju?
ODGOVORI
6 0
DKR
05. 09. 2025 21.03
+8
Pernati se drži olimpijskega slogana: Važno je sodelovati, ni pomembno, če si prvi ali 85.
ODGOVORI
8 0
StayALive
05. 09. 2025 21.02
+5
Golob je očitno res še poročen in nima dokončno urejene ločitve (pravnomočne sodne odločbe), se formalno ne more poročiti jutri !
ODGOVORI
5 0
DAEMONIUM
05. 09. 2025 21.07
+2
Eh to on ne more?? Veš kaj vse ne bi mogel pa je?!
ODGOVORI
2 0
StayALive
05. 09. 2025 20.59
+6
Bo jutri na magistratu storjeno kaznivo dejanje ?
ODGOVORI
6 0
JaKugaPa
05. 09. 2025 20.59
+3
Vrtoglavica padavica od plesa
ODGOVORI
3 0
