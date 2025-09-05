Pred poroko leta: kdo iz koalicije je vabljen in kdo ne?

Jutri se bosta v Vili Tartini, na obalnem robu strunjanskega zaliva poročila predsednik vlade Robert Golob, ki bo tako postal prvi slovenski premier, ki se bo poročil v času mandata, in Tina Gaber. Kot je znano, ju bo poročil ljubljanski župan Zoran Janković. Območje vile Tartini, ki jo obdaja prekrasen park, in je del protokolarnih objektov Brdo, ki so sicer običajno odprti za vsakogar, je zdaj zaprto, pripravljeni so tudi različni varnostni ukrepi.

Še en dan ... - je na spletu zapisala premierjeva partnerka Tina Gaber. In kdo je med povabljenci? Udeležbo sta potrdila ministra in podpredsednika vlade Klemen Boštjančič in Matej Arčon.

Boštjančič z besedami: "Sta se mladoporočenca odločila, da gre za zasebni dogodek, tako da bom prepustil njima in tistim ljudem, ki organizirajo to poroko, da to komentirajo." Arčon pa pravi: "Poroka je zasebne narave, lahko potrdim, da sem na poroko povabljen, za vse ostale pač ne morem komentirat."

Med povabljenci so še vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič, neuradno pa tudi evropska komisarka Marta Kos, Mirjam Bon Klanjšček, znani podjetnik Janez Škrabec in generalni direktor Skupine GEN Dejan Paravan, a nam te informacije sicer niso potrdili.

Jutri bo predvidoma znano, kdo so premierjevi najtesnejši zasebni predvsem pa politični zavezniki. Pomenljivo politično sporočilo pa bo tudi, kdo od njegovih sopotnikov na političnem parketu na poroko ni bil vabljen. Vodja poslancev Levice nam zaupa: "Kolikor jaz vem, ni nihče od nas povabljen."

Med povabljenimi pa ni niti ministrov ali drugih funkcionarjev koalicijskih Socialnih demokratov, je poročal novinar Žiga Bonča.