Pred poslanci glasovanje o družinskem zakoniku

Poslanci bodo redno septembrsko plenarno zasedanje sklenili z glasovanjem o več opozicijskih zakonskih predlogih, pa tudi o vladnem predlogu družinskega zakonika. Ta sledi odločbi ustavnega sodišča in prinaša izenačitev partnerjev v istospolnih in raznospolnih zvezah, vključno z možnostjo posvojitve otrok.

icon-expand Istospolni partnerji FOTO: Shutterstock

Razprava o vladnem predlogu družinskega zakonika je sicer v DZ pretekli teden dvignila nemalo prahu, a se mu obeta podpora koalicijskih Gibanja Svoboda, SD in Levice. V koaliciji tako med drugim poudarjajo nujnost odprave diskriminacije istospolnih parov, menijo namreč, da je skrajni čas, da istospolni dobijo enake pravice kot raznospolni. Prav tako zagovorniki predlaganih rešitev poudarjajo, da se s predlogom implementirata dve odločbi ustavnega sodišča, ki sta zavezujoči. V opozicijskih SDS in NSi pa predlaganim spremembam nasprotujejo. Kot pravijo, to ni v skladu z "naravnimi zakonitostmi". V NSi so po julijski odločitvi Ustavnega sodišča napovedali, da bodo uporabili vsa pravna sredstva, ki so jim v pravni družbi na voljo, in da bodo nasprotovali vsem novelam Družinskega zakonika, ki bi temeljile na omenjeni odločbi Ustavnega sodišča. Skupaj s Cerkvijo so trdili, da predlog ni pravičen do otrok. V Slovenski škofovski konferenci so šli še dlje. Dejali so, da je namen odločb Ustavnega sodišča doseči nov družbeni red.

S spremenjeno definicijo zakonske zveze in ureditvijo zunajzakonske skupnosti za istospolne partnerje bodo partnerji v istospolnih in raznospolnih zvezah izenačeni v vseh pravnih posledicah, ki jih določa družinski zakonik, vključno z možnostjo posvojitve otrok. Vladni predlog je sledil julijski odločitvi Ustavnega sodišča, ki je državnemu zboru naložilo, da neustavnosti odpravi v pol leta. Kadar gre za spremembe in dopolnitve zakona v zvezi s postopkom pred ustavnim sodiščem oziroma z odločbo ustavnega sodišča, predlagatelj zakona lahko predlaga, da DZ predlog obravnava v skrajšanem postopku. To pomeni, da je predsednik takoj določil matično delovno telo in mu predlog dodelil v obravnavo, predlogu sprememb pa je tako že pred dvema tednoma zeleno luč prižgal matični odbor državnem zboru za delo.

V državnem zboru je 41 poslancev Svobode, 27 poslancev SDS, osem poslancev NSi, sedem poslancev SD in pet poslancev Levice. Še dva sedeža pripadata predstavnikoma italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Slovenija se bo s spremembo družinskega zakonika pridružila množici drugih odprtih držav Sprejetje sprememb družinskega zakonika je DZ sicer priporočil tudi Zagovornik načela enakosti, po navedbah katerega se bo Slovenija pridružila Avstriji, Belgiji, Danski, Finski, Franciji, Nemčiji, Islandiji, Irski, Luksemburgu, Malti, Nizozemski, Norveški, Portugalski, Španiji, Švedski, Švici in Združenemu kraljestvu, ki so zakonsko zvezo istospolnih parov že omogočili in v celoti izenačili pravice istospolnih parov s raznospolnimi pari.