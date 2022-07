Pred poslanci interventni zakon o zdravstvu

Predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki ga je pripravilo ministrstvo za zdravje, med drugim naslavlja čakalne dobe v zdravstvu in zmanjšano dostopnost zdravstvenih storitev. Slednjih bi se lotili tudi z dodatki za povečan obseg dela in posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je v sredo na seji odbora za zdravstvo poudaril, da gre pri tem zakonu za prvi korak k zdravstveni reformi. V Levici opozarjajo, da bodo ukrepi materialno bolj ugodni za zasebnike kot pa za zdravnike v javnih zavodih. Opozicija pa meni, da je treba v reševanje čakalnih vrst vključiti vse razpoložljive izvajalce zdravstvenih storitev.

Predlog zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države so pripravili v Inštitutu 8. marec. Vanj so vključili 11 zakonov, ki so bili spremenjeni v času vlade Janeza Janše.