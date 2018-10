Pred poslanci nov poskus znižanja davka na dodano vrednost

SDS predlaga vrnitev splošne stopnje DDV na 20 odstotkov in nižje stopnje DDV na 8,5 odstotka, kot je veljalo do leta 2013, ko ju je tedanja vlada pod vodstvom Alenke Bratušek zvišala na današnjih 22 oz. 9,5 odstotka. Ukrep je bil predviden le kot začasen, a je nato DZ leta 2015 na predlog vlade Mira Cerarja sklenil, da višje stopnje DDV postanejo trajne.

Tretji predlog za znižanje stopenj DDV na predkrizno raven

V SDS znižanje stopenj nazaj na predkrizno raven predlagajo, ker Slovenija od leta 2014 beleži gospodarsko rast in se povečujejo prilivi v proračun. Predlagajo tudi, da se uvedeta dve znižani stopnji DDV: prva bi znašala 8,5 odstotka, druga pa pet odstotkov.

To je že tretji predlog SDS za znižanje stopenj DDV na predkrizno raven. Oba prejšnja predloga je DZ zavrnil, podpore pa si verjetno ne more obetati niti tokratni, saj mu vlada nasprotuje. Kot opozarja, so učinki na znižanje drobnoprodajnih cen nepredvidljivi, ker se znižanje stopenj DDV velikokrat prelije v višje marže dobaviteljev in trgovcev.

Vlada je medtem pripravila svoj predlog novele zakona o DDV, katere cilj pa je prenos določb evropskih direktiv v slovensko zakonodajo. Spremembe se med drugim nanašajo na opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, DZ pa jih želi potrditi po nujnem postopku na novembrski seji.

DZ bo danes odločal tudi o imenovanju dveh članov sveta Agencije za energijo, potem ko sta odstopilaTomaž Žagar in Andrej Knuplež. Za njuni mesti sta za preostanek mandata predlagana Mitja Breznik in Mirko Horvat.