Pred poslanci odločanje o zdravstvenem interventnem zakonu

Poslanci bodo danes na nadaljevanju seje državnega zbora odločali o predlogu zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin. Zakonu je zeleno luč v ponedeljek prižgal odbor za zdravstvo, kjer so sprejeli številna koalicijska dopolnila, spremenili so tudi ime zakona.

Po ponedeljkovi seji odbora, na katerem so poslanci sprejeli številna koalicijska dopolnila, je ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel napovedala, da večjih nadaljnjih sprememb na obravnavi predloga zakona v DZ ne pričakuje. Eno od sprejetih koalicijskih dopolnil spreminja tudi za številne deležnike sporen 45. člen zakona, ki zdaj ne govori več o izrednih ukrepih v primeru pomanjkanja kadra, pač pa zgolj ob izjemnih okoliščinah – naravnih in drugih nesrečah. Zakonski predlog sicer vsebuje tudi številne druge ukrepe, med drugim na področju absentizma, uvaja možnost izrednega razpisa zdravniških specializacij, podaljšuje finančne stimulacije za izbiro specializacije iz družinske medicine. Zakon tudi podaljšuje ukrep znižane ravni znanja slovenskega jezika za nekatere poklice v zdravstvu, uvaja ukrepe lažjega zaposlovanja tujcev, je ob predstavitvi zakona naštela ministrica. icon-expand Valentina Prevolnik Rupel FOTO: Aljoša Kravanja DZ bo med drugim obravnaval še predlog novele gradbenega zakona, ki širi nabor oseb, ki se lahko imenujejo za gradbenega inšpektorja, ter spreminja predvideno uvedbo sistema eGraditev. Pretresal pa bo še predlog novele zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank, s katerim prenaša spremembe evropske direktive o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih in investicijskih družb. Dokončno pa bodo poslanci odločali o noveli pokojninskega zakona.