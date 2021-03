Pred poslanci odločitev o temi, ki razburja javnost

Poslanci bodo obravnavali novelo zakona o vodah, ki v zadnjih tednih deli javnost. Čeprav sta okoljsko in gospodarsko ministrstvo enega od spornih členov umaknila, strokovna združenja in nevladniki predlogu še naprej nasprotujejo.

Na današnji zadnji dan izredne seje DZ bodo imeli poslanci na klopeh predlog novele zakona o vodah. Prvotno je novela predvidevala zlasti uvedbo možnosti rabe sredstev sklada za vode za redno vzdrževanje vodotokov in je bila v državni zbor poslana po skrajšanem postopku. Koalicija je šele v parlamentarni obravnavi v predlog novele z dopolnili vnesla dva za strokovna združenja in nevladne organizacije sporna člena.

icon-expand Novela zakona o vodah – tema, ki deli javnost. FOTO: Shutterstock

Okoljsko in gospodarsko ministrstvo sta se sicer prejšnji teden odločili, da iz novele izvzameta enega od spornih členov, ki bi s spremembo 69. člena aktualnega zakona omogočil gradnjo objektov in naprav, ki uporabljajo nevarne snovi, na vodovarstvenem območju. Na ministrstvu za gospodarstvo poudarjajo, da gradnje na vodovarstvenem območju pod določenimi pogoji že omogoča 74. člen zakona in so želeli s spremembo le odpraviti neskladnosti v zakonu. Za okoljevarstvenike in strokovna društva pa še naprej ostaja sporen člen, ki bi posegel v 37. člen obstoječega zakona in omogočil nekatere posege na vodnih in priobalnih zemljiščih. Na to bodo po napovedih tudi danes opozarjali s shodom na Trgu republike.

Sicer so že včeraj protestniki poslance pozvali, naj glasujejo proti sprejetju novele. "Kljub temu, da so odstranili spornejši člen novele, v njej še vedno ostaja zelo sporen 37. člen," je poudarila Sara Štiglic iz organizacije Mladi za podnebno pravičnost. Opozorili so, da bo s sprejetjem ogrožena pitna voda in s tem celotno prebivalstvo."Ogrozili bodo vse med nami in kršene nam bodo temeljne človekove pravice. Namreč vsakemu med nami mora biti omogočen dostop do pitne vode. To je zapisano v 70.a členu ustave. Mi od tega ne odstopamo," je dejala Štigličeva. Napovedala je, da lahko, če bo v torek novela sprejeta, "vsi pričakujejo še večje pritiske".

icon-expand Protestniki pozivajo k zaščiti pitne vode. FOTO: Shutterstock

Pod peticijo za pitno vodo, s katero podpisniki vlado in poslance v državnem zboru pozivajo, naj zaščitijo pitno vodo in prost dostop do obale, tako da zavrnejo ali umaknejo predlagane spremembe 69. in 37. člena zakona o vodah, se je medtem podpisalo že 11.500 ljudi. Okoljevarstveniki pa poudarjajo, da moramo za zdravo pitno vodo zaščititi tako vodovarstvena območja kot priobalni pas. Voda iz rek namreč napaja tudi podzemne vode, iz katerih črpamo vodo za oskrbo ljudi. Zato ni vseeno, kakšni posegi so dovoljeni. Poudarili so še, da zakonodaje v takem obsegu ne bi smeli spreminjati po skrajšanem postopku.