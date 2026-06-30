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Slovenija

Dnevni red ni bil potrjen, preiskave o Black Cube niso odredili

Ljubljana, 30. 06. 2026 09.28 pred 28 minutami 2 min branja 47

Avtor:
STA M.S.
Izredna seja DZ o izvolitvi Janeza Janše za mandatarja

Večina poslancev je ob začetku izredne seje DZ glasovala proti potrditvi dnevnega reda, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Ker dnevni red ni bil sprejet, je predsednik DZ Zoran Stevanović sejo zaključil. Opozicija medtem vztraja pri zahtevi za izredno sejo, razmišljajo tudi o ustavni presoji poslovnika.

Od 76 navzočih poslank in poslancev je za potrditev dnevnega reda glasovalo 34 poslank in poslancev Svobode, SD ter Levice in Vesne. Proti je bilo 38 poslank in poslancev SDS, trojčka NSi, SLS in Fokus ter Resnice. Navzoči štirje poslanci Demokratov so bili vzdržani.

Parlamentarno preiskavo o aferi Black Cube, s katero bi ugotavljali, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi, med drugim iz politike in odvetništva, predlagajo v Svobodi ter Levici in Vesni. Prav tako bi ugotavljali, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev.

S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oz. nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi medtem raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine.

Da bi se današnja seja lahko končala na način, da dnevni red ne bi bil potrjen, je kazalo že dogajanje na ponedeljkovem kolegiju predsednika DZ, ko ta ni sprejel časovnice seje.

Opozicija je ob tem izrazila skrb, da bo koalicija ustanovitev preiskovalnih komisij DZ preprečila tako, da danes ne bo potrdila dnevnega reda. Koaliciji pa je očitala nedemokratične manevre.

Poslanke in poslanci so še pred glasovanjem o dnevnem redu z minuto molka počastili spomin na preminulega nekdanjega predsednika DS Janeza Sušnika.

Ustava sicer določa, da lahko DZ odredi parlamentarno preiskavo o zadevah javnega pomena, mora pa to storiti na zahtevo tretjine poslancev ali DS. 

dz seja black cube

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KOMENTARJI47

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4krogci
30. 06. 2026 13.14
Treba skrit janezekove rabote in unicevanje nase samostojne drzave!!
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+1
1 0
dober dan
30. 06. 2026 13.13
Levim prvakom ni vseč ko njihova korupcija pride v javnost
Odgovori
0 0
VP87
30. 06. 2026 13.11
No stevo pa praviš,da ne sodeluješz janezom ! Ko praviš,da za delaš za dobro Slovenije je to prva stopnička!!!!
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+2
2 0
Priap
30. 06. 2026 13.10
A ste mislili, da bodo dovolili, da se preiskuje njih same!? Ko je to mislim, je naiven 200 na uro. Aja, kaj pa Vrtovec še dela kaj ponoči po gradbisih ali nič vec? 😂🤣
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+1
2 1
BMReloaded
30. 06. 2026 13.09
Ce bi blo vse cisto, bi vsi bili za preiskavo...pa to. Sicer pa te preiskave....ehhh...kot da sam sebe preiskujes...pa to
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+3
3 0
Rudar
30. 06. 2026 13.05
Tudi nevladne organizacije so se vmešavale v volitve, pa sindikati, cerkev...
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+8
8 0
Djangoman
30. 06. 2026 13.04
Cak mal cak.. a niso to isto poceli ti isti danes opozicisjki poslanci ko se je slo za ustanovitev komisije ki bi preiskovala geni in Robijeve rabote?
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+4
5 1
Ricinus
30. 06. 2026 13.05
Saj jaz stalno govorim, da so vsi isti, od prvega do zadnjega
Odgovori
+3
3 0
SpamEx
30. 06. 2026 13.04
Ali smo mi še za za volanom sploh? ali Izaelci šofirajo trenutno mi pa sedimo na zadnjem sedežu?
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+5
6 1
Mali medo
30. 06. 2026 13.05
Mi samo bencin plačujemo, oni se pa vozijo.
Odgovori
+3
3 0
Castrum
30. 06. 2026 13.03
Če si želimo imeti resno državo, potem je potrebno ugotoviti kdo je snemal in PREDVSEM kaj je res od tistega, kar so pomembne gospe razlagale tam nekim tujcem
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+1
4 3
Bbcc12
30. 06. 2026 13.03
Banana republika sploh ko vlada Janša.
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-2
3 5
Dvigalo
30. 06. 2026 13.03
Zanimivo, pa tako polna usta so jih bila da so proti korupciji!! Resničarji so res eni elastičarji! Ispuhteli bodo v zgodovino kot sedaj kapljica vode na razgreti pločevini… kaj vse so obljubljali, podpisali, zagotovili da oni pa niso taki….:-)
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+0
1 1
street45
30. 06. 2026 13.02
Bi že reku da je to tragikomedija ampak smo že videli 3x prej kako se to dela in vse brez pravega epiloga.
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+2
2 0
Amethist
30. 06. 2026 13.00
kolk so plačali Demokratom oziroma s čim so pritisnili na njih da so bili vzdržani? a tisti ki ste volili Demokrate ste upali, da so kaj boljš od SDS?
Odgovori
+7
7 0
JApajaDAja
30. 06. 2026 12.58
to je "predmet" za druge organe preiskave in ne za poslance katerekoli ideologije...se sploh zavedamo s čim in čem se igrate ?
Odgovori
+4
5 1
Gernig
30. 06. 2026 12.58
kdo bi si mislil
Odgovori
+3
3 0
alien number 9
30. 06. 2026 12.58
.....kje pa je sedaj SKOK o katerem je govoril Logar a? Se bojijo ker vedo da bodo oni odšli SKOK bo pa ostal....
Odgovori
+6
7 1
Bbcc12
30. 06. 2026 13.04
To bo samo en navaden poskok. Nič resnega.
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0 0
Primula1
30. 06. 2026 12.56
Haha, to je un Zoran, ki je v opoziciji?!
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+7
7 0
SpamEx
30. 06. 2026 13.05
v opoziciji in v koaliciji anenkrat. tip je multitasker
Odgovori
0 0
Ricinus
30. 06. 2026 13.07
Hermafrodit
Odgovori
0 0
SpamEx
30. 06. 2026 13.11
lol hermič
Odgovori
0 0
SpamEx
30. 06. 2026 13.11
ali pa shizo
Odgovori
0 0
HeavyDxxx
30. 06. 2026 12.55
škoda. da bi levičarje uničl.
Odgovori
-6
0 6
jutri_pa_res
30. 06. 2026 12.31
Najprej mora SOVA ali policija sploh dokazati, kdo je izvedel te prisluhe in ali so sploh protizakoniti… Do takrat so vse debate na to temo brez smisla…
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-3
6 9
Ricinus
30. 06. 2026 13.07
Vsaki prisluhi so nezakoniti, razen, če jih je odredilo Sodišče SR Slovenije
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
30. 06. 2026 12.15
dnevni red ni bi sprejet...seje dz ni !
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+6
6 0
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