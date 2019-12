Pred poslanci poskus ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Poslanci imajo za drugo branje novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju na voljo nekaj manj kot sedem ur. Na mizi bodo imeli tudi vrsto dopolnil, ki so jih vložile zlasti koalicijske stranke. Da bodo glasovali proti, so napovedali v DeSUS in SNS, pričakovati je, da tudi v SDS in NSi.