Poslanci o razmejitvi zdravstva: komu bo onemogočeno delo pri zasebnikih?

OGLAS

Zdravniške organizacije opozarjajo, da bi zakon spodbudil odhode zdravnikov v zasebništvo. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

V koaliciji vseskozi poudarjajo, da zakon prinaša nujno potrebno ureditev in razmejitev javnega in zasebnega zdravstva ter da gre za ključen korak zdravstvene reforme, ki prinaša še številne druge pomembne rešitve. Zdravniške organizacije in opozicija predlogu močno nasprotujejo in opozarjajo pred škodljivimi posledicami in odhodi zdravnikov v zasebništvo.

Poslanci koalicijskih strank Gibanje Svoboda, SD in Levica so v predlog na seji matičnega odbora za zdravstvo vnesli več sprememb. Večina je bila redakcijskih, so pa med drugim tudi za koncesionarje predvideli neprofitnost pri opravljanju javnih zdravstvenih storitev. Minister za finance Klemen Boštjančič in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel sta koalicijske poslance v dopisu v ponedeljek pozvala k ponovni preučitvi tega določila, a ti pri njem vztrajajo.