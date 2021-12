Pred poslanci predlog za razbremenitve pri dohodnini

Vlada je v predlog novele zakona o dohodnini zapisala zvišanje splošne olajšave, ki jo lahko uveljavljalo vsi zavezanci za dohodnino, in sicer postopno do leta 2025 z današnjih 3500 evrov na 7500 evrov. To pomeni višje neto plače za vse, je ob obravnavi na seji matičnega delovnega telesa zagotovil finančni minister Andrej Šircelj.