Glasovanje v petek: 'Zakon za uporabnike in ne za interesne skupine'

Poslanci so na redni seji DZ opravili splošno razpravo o vladnem predlogu zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ki med drugim uvaja poklic psihoterapevta v zdravstvo. Medtem ko so poslanci Svobode in Levice ter NSi predlog zagovarjali, so bili v opozicijski SDS najbolj kritični. Dvome so izrazili tudi v SD in poslanci iz vrst Demokratov. Poslanci bodo o tem, ali je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, glasovali v petek. Široko zastopana psihoterapevtska stroka, ki obsega do 1000 psihoterapevtov, in predstavniki pacientov (več kot 40.000 posameznikov) pa povezano spodbujajo poslance, da sprejmejo Zakon o psihoterapiji.

Predlog Zakona o psihoterapevtski dejavnosti psihoterapijo umešča med zdravstveno dejavnost, določa pogoje za opravljanje tega novega poklica in uvaja zbornico, ki bi psihoterapevtom podeljevala licence.

Priprava zakonskega predloga ima sicer dolgo brado. Na poslanske klopi prihaja po aprilski potrditvi na vladi. Ta ga je obravnavala po tem, ko je zadnji predlog, ki je bil lani poleti poslan v javno razpravo, naletel na ostre kritike, ministrstvo za zdravje pa je nanj prejelo več sto pripomb. Predlogu nasprotuje zdravstvena stroka s tega področja, predstavniki kliničnih psihologov, psihiatrov in pediatrov menijo, da vpeljuje tudi psihoterapevtske pristope, ki niso znanstveno utemeljeni.

Psihoterapevti zakon podpirajo

Široko zastopana psihoterapevtska stroka, ki obsega do 1000 psihoterapevtov, in predstavniki pacientov (več kot 40.000 posameznikov) pa povezano spodbujajo poslance, da sprejmejo Zakon o psihoterapiji. Kot namreč pravijo v Slovenskem združenju za psihoterapijo in svetovanje (SZPS), Zvezi organizacij pacientov ter uporabnikov zdravstvenih in socialno varstvenih storitev Slovenije (ZOPS), Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo (SKZP), Univerzi v Ljubljani, Teološki fakulteti (UL TEOF), Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana (SFU Ljubljana), Združenju zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (ZZDTS), Fakulteti za slovenske in medarodne študije, Nova univerza, "pacienti in psihoterapevti izražajo močno podporo zakonu, ki bo končno poskrbel za dostopno, varno in strokovno psihoterapijo". Dan pred prvo obravnavo Zakona o psihoterapiji v Državnem zboru je potekala tudi znanstvena konferenca v okviru akademskega foruma Nove Univerze. Govorci so izrazili pozitivna stališča o Zakonu o psihoterapiji. Prva gostja, psihiatrinja dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, je kot predstavnica Ministrstva za zdravje predstavila razvoj nastanka zakona o psihoterapiji. Opozorila je na dejstvo, da normativ ambulantnim psihiatrom ne dopušča izvajanja psihoterapije. Dodala je, da ne obstajajo raziskave o morebitni škodljivosti psihoterapije, kakor tudi še ne o učinkih sodelovanja med različnimi strokami na področju duševnega zdravja. Opozorila je, da so strahovi glede masovnega vstopa psihoterapevtov v zdravstveni sistem odveč, saj bo potrebna dodatna regulacija in vzpostavitev sistema za uspešno implentacijo psihoterapije v javni sistem. Psihiater prof. dr. Miran Možina je izpostavil dolžino procesa prizadevanj za normativno ureditev psihoterapije in izrazil upanje, da bomo jutri končno naredili korak naprej. Dr. Možina je posvetil svojo doktorsko disertacijo, življenjsko delo, preučevanju regulacije psihoterapije po svetu. Omenil je, da je nekaj držav že uspešno uredilo psihoterapijo v posameznih državah, da pa smo šele na začetku sprejemanja potrebne ureditve. Kljub temu, da zakon ni idealen in da vsa stališča niso bila upoštevana, podpira odločitev o zakonski ureditvi psihoterapije v Sloveniji.

Psiholog prof. dr. Robert Cvetek je opozoril na neresnične navedbe. Kljub trudu niso našli raziskav, ki bi potrjevale, da je predizobrazba pomemben dejavnik za učinkovitost psihoterpije. Našli pa smo mnogo raziskav in avtorjev, ki trdijo nasprotno, da predizobrazba ni pomembna. Za učinkovitost psihoterapije je ključnega pomena terapevtsko znanje in veščine, predvsem pa sposobnost ustvarjanja kvalitetnega terapevtskega odnosa. Opredelitev psihoterapije zgolj kot metode zdravljenja je zastarela in je ne najdemo v nobenih sodobnih strokovnih organizacijah, razen ZKPS. Po drugi strani največje svetovne avtoritete na področju psihoterapije, kot so American Psychological Association, European Federation of Psychologists' Associations, European Association for Psychotherapy in celo American Psychiatric Association psihoterapijo opredeljujejo veliko širše, torej tako, kot jo zagovarjajo v Sloveniji psihoterapevti. Pravnik prof. dr. Boštjan Brezovnik je izpostavil, da je zakon namenjen pacientom in da je področje duševnega zdravja del temeljne pravice uporabnika. Izpostavil je skrb, da trenutno v Sloveniji ta dostop do te osnovne človekove pravice ni omogočen vsem. Ta regulacija prinaša uresničitev univerzalne pravice vseh. Kot pravnik je podal oceno, da je zakon nomotehnično zelo dobro napisan, v prihodnosti pa se bo lahko, glede na potrebe, še spreminjal. Izpostavil je porast potreb po psihoterapevtskih storitvah in nujnost čimprejšnje ureditve. Psihoanalitik dr. Igor Okorn je izrazil močno upanje, da poslanci vseh strani in vseh barv premorejo toliko duševne modrosti, da bodo močno podprli zakon. Poudaril je, da se zakon piše za uporabnike in ne za interesne skupine psihiatrov, kliničnih psihologov ali psihoterapevtov. Spodbudil je k premisleku, da se lahko vsakdo znajde v poziciji, ko bi potreboval pomoč psihoterapevta in da je prav, da to spremembo končno podpremo.

Do predloga zakona o psihoterapiji med prvo obravnavo kritični v SDS, SD in poslanci iz vrst Demokratov