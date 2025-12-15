Pred poslanci zadnje redno plenarno zasedanje letos

Predsednika vlade Roberta Goloba bo o podražitvi hrane v Sloveniji povprašala poslanka SDS Suzana Lep Šimenko.

Vodjo poslancev NSi Janeza Ciglerja bo medtem zanimalo, kako bo vlada poskrbela za pravočasen dostop najranljivejših brez diskriminacije do storitev socialnega in zdravstvenega varstva. Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Anže Logar pa bo premierju zastavil vprašanje o stanju na področju korupcije v Sloveniji.

Vprašanje iz koalicijskih vrst bo Golobu zastavila poslanka Svobode Sandra Gazinkovski. Nekaj mesecev pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami bo šefu stranke, katere del je tudi sama, ponudila priložnost, da v parlamentu izpostavi ključne cilje vlade in sprejete ukrepe v iztekajočem se letu.

Poslanci bodo nato na redni decembrski seji DZ zasedali še v torek in sredo, ko jih čaka obravnava več zakonskih predlogov. Med drugim bodo na poslanskih klopeh predlog interventnega zdravstvenega zakona, predlog zakona o varstvu javnega reda in miru, predloga zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije in predlog novele zakona o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj.

V drugi polovici tedna pa se bo DZ sestal še na izredni seji DZ.