Pred Postojno že gneča: današnji dan med najbolj prometno obremenjenimi

Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Sneberjami.

Danes in jutri je napovedana visoka gostota prometa zaradi praznika v Italiji in začetka počitnic tudi v delu Belgije in Nizozemske. Povečan bo tudi tovorni promet, na nekaterih odsekih potekajo dela na cesti.

Povečan promet osebnih vozil gre pričakovati na cestah od Avstrije in Italije proti Hrvaški ter od Italije proti Madžarski. Na cestah od je pričakovan tudi povečan promet tovornih vozil od Italije proti Madžarski.

Ob tem obstaja možnost zastojev. Ozka grla, kjer lahko zaradi povečanega prometa pride do zastojev so ljubljanski avtocestni obroč, primorska avtocesta, območja pred delovnimi zaporami in pred mejnimi prehodi s Hrvaško in Avstrijo.

Zaradi del na cesti je na vipavski hitri cesti zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, obvoz poteka po regionalni cesti preko priključka Razdrto. Na primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Kopru.