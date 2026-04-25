Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pred Postojno že gneča: današnji dan med najbolj prometno obremenjenimi

Ljubljana, 25. 04. 2026 07.32 pred 17 minutami 1 min branja 13

Avtor:
U.Z. STA
Gneča na primorski avtocesti

Zaradi prvomajskih praznikov in šolskih počitnic v številnih evropskih državah je na naših cestah pričakovati povečan promet in zastoje. Najhuje bo na ljubljanskem avtocestnem obroču, primorski avtocesti in pred mejnimi prehodni s Hrvaško in Avstrijo, opozarjajo na prometnoinformacijskem centru. Zastoji so že na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru.

Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Sneberjami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Danes in jutri je napovedana visoka gostota prometa zaradi praznika v Italiji in začetka počitnic tudi v delu Belgije in Nizozemske. Povečan bo tudi tovorni promet, na nekaterih odsekih potekajo dela na cesti.

Povečan promet osebnih vozil gre pričakovati na cestah od Avstrije in Italije proti Hrvaški ter od Italije proti Madžarski. Na cestah od je pričakovan tudi povečan promet tovornih vozil od Italije proti Madžarski.

Ob tem obstaja možnost zastojev. Ozka grla, kjer lahko zaradi povečanega prometa pride do zastojev so ljubljanski avtocestni obroč, primorska avtocesta, območja pred delovnimi zaporami in pred mejnimi prehodi s Hrvaško in Avstrijo.

Zaradi del na cesti je na vipavski hitri cesti zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, obvoz poteka po regionalni cesti preko priključka Razdrto. Na primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Kopru.

promet ceste gneča prazniki

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pajo_36
25. 04. 2026 08.38
Aja pripravite se dalje, ladies and gents, 14. maj in 25. maj prazniki Avstrija pa te fore, takrat bo tud ane, kot vsak let, hahaha, ja. pa namažte se s kremo, če greste na sonce, ja.
Odgovori
0 0
progresivnidaveknastanovanja
25. 04. 2026 08.38
to se JU vozi na morje z ostanki božičnice, ki so jo nakradli iz romskih računov od socialnih transferjev. Kradli so revnim otrokom, da se bogati iz JU, ki imajo nekaj tisočakov neopravičene plače vozijo naokoli.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
25. 04. 2026 08.36
Javni sektor na pohodu!
Odgovori
0 0
2mt8
25. 04. 2026 08.35
Vsi na morje na kavo in druženje
Odgovori
0 0
sivabrada
25. 04. 2026 08.33
Gospodarska in ekonomska kriza ,pa to....
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
25. 04. 2026 08.37
Anede? Propad državer, drama in škandal...kolk folka bo šele pri nas tankalo k imamo celo cenejšo in nafto in bencin kot sam raj na zemlji: Hrvaška...Južine v depri.
Odgovori
0 0
Infiltrator
25. 04. 2026 08.29
Še vedno jih ima veliko čredni nagon....
Odgovori
+8
8 0
gonisetaubi
25. 04. 2026 08.22
odlično pavšalisti ...naj stojijo v vrstah
Odgovori
+5
6 1
Še89sekund
25. 04. 2026 08.07
In nekateri to zaostalo nerazvito skropucalo še kar imenujejo država ?
Odgovori
-4
6 10
big_foot
25. 04. 2026 08.15
Pejdi malo po svetu, pa potem jamraj. Nismo zaostali, tudi približno ne. Bi pa kaj lako bilo bolje.
Odgovori
+6
10 4
Artechh
25. 04. 2026 08.07
Ovce se grejo slikat
Odgovori
+10
13 3
ptuj.si
25. 04. 2026 08.05
Vsem želim lepe praznike in mirne živce.
Odgovori
+11
12 1
proofreader
25. 04. 2026 08.04
DARS je poskrbel, da si bodo lahko ogledali Slovenijo, ne pa samo dirkali mimo.
Odgovori
+13
15 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669