Pred potovanjem v tujino pravočasno preverite veljavnost dokumentov

Ključno je, da vlogo za novi dokument vložite pravočasno, saj izdaja nove potne listine ali osebne izkaznice povprečno traja teden dni. "Priporočamo, da vlogo za izdajo novega dokumenta vložite vsaj deset dni pred dnem potovanja," pravijo na ministrstvu za notranje zadeve. "Čakalna doba pa se lahko podaljša še zlasti, ker upravne enote, izdelovalec potnih listin in osebnih izkaznic Cetis, d. d. ter Pošta Slovenije med prazniki 25. in 26. decembra 2024 ter 1. in 2. januarja 2025 ne poslujejo, v dneh pred prazniki pa poslujejo krajši delovni čas," pravijo in dodajajo, da je treba v obzir vzeti tudi dejstvo, da bo zaradi počitnikovanj v tujini pričakovati večje število vlog za izdajo osebnih dokumentov.

V decembru 2024 sicer poteče veljavnost 2697 osebnim izkaznicam in 1699 potnim listom. V letu 2025 poteče veljavnost 125.306 osebnim izkaznicam in 45.505 potnim listom. Od 1. januarja 2024 do vključno 5. decembra 2024 je bilo izdelanih 209.238 osebnih izkaznic in 96.850 potnih listov.

"Glede na izkušnje prejšnjih let in na pričakovano število vlog v decembru 2024 svetujemo, da pravočasno vložite vlogo za izdajo osebnih izkaznic in potnih listin. Če potujete v tujino, prav tako preverite, ali država, v katero potujete, morebiti zahteva, da je potni list ob vstopu veljaven vsaj še pol leta," so opozorili. Vlogo za izdajo dokumentov lahko oddate na kateri koli upravni enoti Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice sicer lahko vložite na kateri koli upravni enoti. "Državljani, ki se znajdejo v stiski in potrebujejo osebno izkaznico ali potni list hitreje, lahko prosijo za prednostno ali nujno izdelavo dokumentov. To pomeni, da sta potni list in osebna izkaznica izdelana in odpremljena na pošto v roku enega delovnega dne. Vendar takšna izdelava za državljana pomeni tudi dodatne stroške, saj je ob vlogi treba plačati dvojno upravno takso," pojasnjujejo na ministrstvu.

