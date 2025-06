Pred potovanji s hišnimi ljubljenčki preverite pogoje za vstop v državo

Za potovanja znotraj EU načeloma veljajo enotni pogoji, in sicer mora biti hišni ljubljenček označen z mikročipom in cepljen proti steklini ter imeti evropski potni list za hišne živali. Ker lahko države članice uvedejo tudi dodatne nacionalne pogoje, kot je testiranje psov proti trakulji za vstop na Malto, Finsko in Irsko, omejitev nekaterih pasem psov in podobno, se je pred potovanjem priporočljivo pozanimati o morebitnih dodatnih pogojih.

V primeru nekaterih priljubljenih počitniških destinacij zunaj EU, kot so Albanija, Črna gora, Maroko, Srbija, Tajska, Turčija in Zanzibar, se zahteva, da imajo živali test titracije protiteles za steklino opravljen, še preden zapustijo EU. Opravljeni test mora pooblaščeni veterinar vpisati v potni list za hišne živali. Pomembno je tudi, da lastniki preverijo, da je cepljenje proti steklini veljavno ves čas potovanja do vrnitve v EU.

Brez tega namreč lahko lastniki naletijo na težave pri vračanju domov. Živali namreč lahko zavrnejo vstop v EU ali pa jo napotijo v izolacijo do izpolnitve pogojev. Če je test opravljen v državi zunaj EU, je predpisano trimesečno čakanje pred ponovnim vstopom v EU, so pred časom opozorili na upravi.

Tistim, ki med potovanjem naletijo na potepuške pse ali mačke, ki bi jim želeli ponuditi dom in jih pripeljati s seboj v Slovenijo, pa sporočajo, da morajo biti živali pred vstopom v EU ustrezno veterinarsko oskrbljene ter morajo izpolnjevati zdravstvene pogoje za vstop v EU, kar lahko traja kar nekaj časa. Psa ali mačko je treba najprej čipirati, nato pa cepiti proti steklini, od cepljenja do vstopa v EU pa mora miniti najmanj 21 dni, so navedli na upravi.

Če gre za države zunaj EU, pa je treba živali 30 dni po cepljenju odvzeti tudi kri za test titracije protiteles proti steklini, s katerim se preveri, ali je razvila imunost. Od odvzema krvi za testiranje mora miniti še vsaj tri mesece, da jo lahko pripeljete v EU.

Uprava namesto tega svetuje posvojitev katere od zapuščenih živali iz slovenskih zavetišč. "Posvojitev je družbeno odgovorno dejanje, z njim živali omogočimo lepšo prihodnost in hkrati prispevamo k zmanjšanju števila živali v slovenskih zavetiščih," so še dodali na upravi.