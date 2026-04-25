Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pred prazniki opozorila: vožnja z avtodomom zahteva posebno previdnost

Ljubljana, 25. 04. 2026 07.00 pred 4 dnevi 4 min branja 1

Avtor:
N.V.
Avtodom

Približujejo se prazniki, poletje, počitnice. In veliko ljudi se odloči na potovanje oditi z avtodomom, ki za mnoge predstavlja oddih brez omejitev. A na Agenciji za varnost prometa ob tem opozarjajo, da se vožnja avtodoma zelo razlikuje od vožnje osebnega avtomobila. In prav te razlike so eden najpogostejših razlogov za nevarne situacije na cesti.

Še preden se odločite za najem avtodoma, je smiselno preveriti, ali za vožnjo izbranega avtodoma zadostuje ustrezna kategorija vozniškega dovoljenja, svetujejo na Agenciji.

Za vozila do največje dovoljene mase 3.500 kilogramov zadostuje kategorija B, za težje avtodome pa sta potrebni kategoriji C1 ali C. Zakonodaja določa tudi največje dimenzije vozil, ki jih je treba upoštevati na cestah.

Predvsem pa, opozarjajo, se je treba seznaniti z "možnostmi ustavljanja, parkiranja, morebitnimi prepovedmi vožnje skozi mestna središča ter možnostmi prenočevanja zunaj avtokampov ali parkirišč za avtodome".

Vožnja z avtodomom se precej razlikuje od vožnje z običajnim osebnim avtomobilom, predvsem zaradi njegovih dimenzij in teže. Gre za vozila, ki so praviloma dolga med šest in osem metrov, široka okoli 2,3 metra ter visoka približno tri metre ali več, zato na cesti zahtevajo bistveno več prostora in previdnosti.

Avtodom
Avtodom
FOTO: Shutterstock

Takšne mere vplivajo na skoraj vse vidike vožnje, od zaviranja in ocenjevanja razdalj do obračanja, manevriranja in parkiranja. Zato pri avtodomu ni dovolj le občutek za vožnjo, temveč je pomembno, da voznik natančno pozna njegove tehnične mere in omejitve.

Izkušeni vozniki si pogosto na vidno mesto zapišejo ključne podatke o višini, širini in dolžini, saj so lahko ti podatki bistvenega pomena, ko se pripeljejo do nizkih mostov ali ozkih prehodov.

Tistim, ki občasno najemate avtodom, pa na agenciji svetujejo, da pred odhodom opravite nekaj testnih kilometrov.

Najpogostejša napaka voznikov je podcenjevanje višine vozila. Garažne hiše, nadstreški na bencinskih servisih, nizki mostovi ali drevesne veje lahko hitro poškodujejo vozilo, zato svetujejo, da se prometna signalizacija spremlja z veliko pozornostjo. "Prav tako ne gre podcenjevati širine vozila, predvsem ob vožnji skozi starejša naselja," opozarjajo.

Avtodomi lahko hitro presežejo največjo dovoljeno maso

Avtodomi so že sami po sebi težki, a z dodatno opremo, potniki, vodo in prtljago lahko zelo hitro presežejo največjo dovoljeno maso. To pa ne predstavlja le tveganja za globo, temveč ima vpliv na varnost. Preobremenjen avtodom ima namreč daljšo zavorno pot, slabšo stabilnost in vozne lastnosti ter večjo obrabo pnevmatik.

Razmere lahko poslabša še nepravilno natovarjanje, saj premakne težišče vozila. Zato priporočajo, da vozilo pred daljšo potjo stehtate in poskrbite, da so težji predmeti nameščeni nizko in pravilno pritrjeni. "Posebno pozornost namenite varni pritrditvi koles, električnih koles ali celo mopedov, ki naj bodo pospravljeni in pritrjeni v 'garaži' ali na namenskem prtljažniku."

Avtodom
Avtodom
FOTO: Shutterstock

Voznik mora začeti zavirati prej

Zavorna pot je daljša kot pri osebnem avtomobilu, zato mora voznik voziti z večjo varnostno razdaljo in začeti zavirati prej. Še posebej pomembno je to na avtocestah in pri večjih hitrostih. "Dodatno tveganje predstavljajo daljši spusti, kjer lahko zaradi dolgotrajnega zaviranja pride do pregrevanja zavor in občutnega popuščanja zavornega učinka (zavorni pedal se pogreza)," pojasnjujejo.

Avtodomi so tudi precej občutljivi na bočni veter. Sunki vetra namreč lahko avtodom hitro zanesejo, še posebej na odprtih cestah, mostovih ali pri prehitevanju večjih vozil. Na Agenciji za varnost v prometu zato svetujejo, da je treba v takih razmerah zmanjšati hitrost, voziti umirjeno in trdno držati volan.

Naslednji izziv so mrtvi koti, ki so večji kot pri osebnih vozilih. Voznik zaradi dolžine in zaprte zadnje konstrukcije nima pregleda nad dogajanjem za vozilom ali ob njegovih straneh, kar predstavlja nevarnost v mestnem prometu, kjer lahko spregledamo pešce in kolesarje.

Ključna je ustrezna priprava na pot

Prva točka je temeljit tehnični pregled vozila, pnevmatike morajo biti ustrezne in pravilno napolnjene, zavorni sistem in svetlobna oprema pa morata biti brezhibni. Kot pri osebnem avtomobilu je treba preveriti tudi vse tekočine in akumulatorje. "Prav tako ne pozabite na dokumente in ustrezno zavarovanje z asistenco, ki je pri avtodomih zaradi zahtevnosti morebitnih okvar še posebej pomembna," dodajajo.

Pred vsakim premikom vozila je smiselno opraviti kratek pregled vozila in se s tem prepričati, da je vse pravilno pripravljeno na vožnjo.

In ko smo vse preverili, se lahko odpravimo na pot, saj kot pravijo na Agenciji za varnost v prometu, je vožnja z avtodomom lahko varna in prijetna izkušnja, če se nanjo ustrezno pripravimo.

avtodom promet varnost
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
25.maj
25. 04. 2026 08.21
če ne znaš vozit, sedi na vlak
Odgovori
+3
4 1
Portal
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
vizita
Portal
Navaden glavobol je bil v resnici počena žila v možganih
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677