Pred prazniki opozorila: vožnja z avtodomom zahteva posebno previdnost

Še preden se odločite za najem avtodoma, je smiselno preveriti, ali za vožnjo izbranega avtodoma zadostuje ustrezna kategorija vozniškega dovoljenja, svetujejo na Agenciji. Za vozila do največje dovoljene mase 3.500 kilogramov zadostuje kategorija B, za težje avtodome pa sta potrebni kategoriji C1 ali C. Zakonodaja določa tudi največje dimenzije vozil, ki jih je treba upoštevati na cestah. Predvsem pa, opozarjajo, se je treba seznaniti z "možnostmi ustavljanja, parkiranja, morebitnimi prepovedmi vožnje skozi mestna središča ter možnostmi prenočevanja zunaj avtokampov ali parkirišč za avtodome". Vožnja z avtodomom se precej razlikuje od vožnje z običajnim osebnim avtomobilom, predvsem zaradi njegovih dimenzij in teže. Gre za vozila, ki so praviloma dolga med šest in osem metrov, široka okoli 2,3 metra ter visoka približno tri metre ali več, zato na cesti zahtevajo bistveno več prostora in previdnosti.

Takšne mere vplivajo na skoraj vse vidike vožnje, od zaviranja in ocenjevanja razdalj do obračanja, manevriranja in parkiranja. Zato pri avtodomu ni dovolj le občutek za vožnjo, temveč je pomembno, da voznik natančno pozna njegove tehnične mere in omejitve. Izkušeni vozniki si pogosto na vidno mesto zapišejo ključne podatke o višini, širini in dolžini, saj so lahko ti podatki bistvenega pomena, ko se pripeljejo do nizkih mostov ali ozkih prehodov. Tistim, ki občasno najemate avtodom, pa na agenciji svetujejo, da pred odhodom opravite nekaj testnih kilometrov. Najpogostejša napaka voznikov je podcenjevanje višine vozila. Garažne hiše, nadstreški na bencinskih servisih, nizki mostovi ali drevesne veje lahko hitro poškodujejo vozilo, zato svetujejo, da se prometna signalizacija spremlja z veliko pozornostjo. "Prav tako ne gre podcenjevati širine vozila, predvsem ob vožnji skozi starejša naselja," opozarjajo.

Avtodomi lahko hitro presežejo največjo dovoljeno maso

Avtodomi so že sami po sebi težki, a z dodatno opremo, potniki, vodo in prtljago lahko zelo hitro presežejo največjo dovoljeno maso. To pa ne predstavlja le tveganja za globo, temveč ima vpliv na varnost. Preobremenjen avtodom ima namreč daljšo zavorno pot, slabšo stabilnost in vozne lastnosti ter večjo obrabo pnevmatik. Razmere lahko poslabša še nepravilno natovarjanje, saj premakne težišče vozila. Zato priporočajo, da vozilo pred daljšo potjo stehtate in poskrbite, da so težji predmeti nameščeni nizko in pravilno pritrjeni. "Posebno pozornost namenite varni pritrditvi koles, električnih koles ali celo mopedov, ki naj bodo pospravljeni in pritrjeni v 'garaži' ali na namenskem prtljažniku."

Voznik mora začeti zavirati prej

Zavorna pot je daljša kot pri osebnem avtomobilu, zato mora voznik voziti z večjo varnostno razdaljo in začeti zavirati prej. Še posebej pomembno je to na avtocestah in pri večjih hitrostih. "Dodatno tveganje predstavljajo daljši spusti, kjer lahko zaradi dolgotrajnega zaviranja pride do pregrevanja zavor in občutnega popuščanja zavornega učinka (zavorni pedal se pogreza)," pojasnjujejo. Avtodomi so tudi precej občutljivi na bočni veter. Sunki vetra namreč lahko avtodom hitro zanesejo, še posebej na odprtih cestah, mostovih ali pri prehitevanju večjih vozil. Na Agenciji za varnost v prometu zato svetujejo, da je treba v takih razmerah zmanjšati hitrost, voziti umirjeno in trdno držati volan. Naslednji izziv so mrtvi koti, ki so večji kot pri osebnih vozilih. Voznik zaradi dolžine in zaprte zadnje konstrukcije nima pregleda nad dogajanjem za vozilom ali ob njegovih straneh, kar predstavlja nevarnost v mestnem prometu, kjer lahko spregledamo pešce in kolesarje.

Ključna je ustrezna priprava na pot