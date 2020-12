Pred predorom Karavanke proti Sloveniji 10-kilometrski zastoj

Zaradi prihajajočih praznikov se do nadaljnjega pričakuje močno povečan promet skozi predor Karavanke v smeri Slovenije in najkasneje po praznikih obratno v smeri Avstrije, opozarjajo gorenjski policisti. Pričakovati je zastoje in zaradi varnosti občasno zapiranje predora, zato prosijo za strpnost in razumevanje.

Gorenjski policisti so sporočili tudi, da se ta konec tedna pričakuje povečanje prometa in obiska turističnih območij, smučišč in gora, zato bodo poostreno nadzirali upoštevanje prometnih pravil, varnosti na smučiščih in odlokov.

"Pozivamo k varnim dejanjem ter odgovornim odločitvam. V vozilih naj ne bo vrednih stvari in tudi na domovih naj se izvajajo vsaj osnovni samozaščitni ukrepi zaradi možnih vlomov. Policisti bodo preko vikenda sodelovali tudi z lokalnimi skupnostmi, redarstvi in inšpekcijskimi službami,"so zapisali na PU Kranj.