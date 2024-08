Pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški nastaja zastoj

Prva avgustovska sobota je sicer postregla z malce bolj oblačnim vremenom, a kljub temu zastoji na cestah niso razočarali. In če se največ časa stoji pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, je le malo bolje pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je dvo-kilometrski zastoj. Občasno ga zapirajo proti Sloveniji, Prometno-informacijski center pa za pot proti Jesenicam in Kranjski Gori priporoča izvoz Jesenice vzhod.

Na primorski avtocesti je manjši zastoj med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica proti Kopru, iz smeri Brda in Viča. Zgoščen promet pa nas čaka tudi na cestah Lesce - Bled, Koper - Šmarje - Dragonja in Izola - Lucija v obe smeri.

Do 13. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Na primorskih avtocestah in hitrih cestah ter nekaterih ostalih cestah omejitev velja do 16. ure.