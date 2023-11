Pred preiskovalno komisijo bo stopil tudi notranji minister

Na današnjo sejo sta kot priči vabljena tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in namestnik generalnega direktorja Policije Igor Ciperle , udeležbo slednjega so potrdili na Generalni policijski upravi. "Nisem seznanjen, da vabljeni priči ne bi prišli na sejo," je dejal tudi predsednik komisije in poslanec Gibanja Svoboda Miha Lamut .

Namen parlamentarne preiskave, ki jo je DZ odredil februarja, je med drugim ugotoviti, ali so se člani tretje vlade Janeza Janše in sedanje Roberta Goloba politično vmešavali v konkretne predkazenske in druge postopke in pri tem nedopustno vplivali na delo Policije.

Nazadnje sta pred preiskovalno komisijo pričala nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar in nekdanji vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav, ki sta s pričanjem obremenila predsednika vlade Roberta Goloba, češ da naj bi vplival na delo Policije.