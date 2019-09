Kenda: Ni šlo za otroke, ampak za medsebojna obračunavanja

Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije je danes nadaljevala z zaslišanjem prič. Tokrat so bili zaslišani nekdanja strokovna direktorja pediatrične klinike Rajko Kenda in Anamarija Meglič ter Tomaž Podnar, ki je z mesta vodje službe za kardiologijo na pediatrični kliniki odstopil julija 2017.

Na Pediatrični kliniki je bilo 14 oddelkov, pa ena črna ovca, je na začeku zaslišanja dejal nekdanji strokovni direktor Kenda, ki je kliniko vodil več kot osem let. "Nadzorov je blo neizmerno, enih proti drugim in drugih proti enim. In da to še ni vse: ljudje so si vestno tudi beležili vse morebitne potencialne napake svojih nasprotnikov, da so imeli argumente, ko je bilo treba. Zato pravim, da na koncu sploh ni šlo z otroke, ampak za medsebojna obračunavanja," je dejal.

Oblikovali sta se dve struji, ki sta zavzeli popolnoma nasprotni stališči. Na vprašanje, kakšna pa je bila njegova vloga, je Kenda odgovoril: "Moja vloga je bla problematična: verjeti enemu ali drugemu." Dogajanje je primerjal z otroškim vrtcem, ki se igra z otroškimi življenji. "Otroški vrtec presekat je bilo zelo težko. Predlog gospoda Baričiča, da je treba vse vreči iz službe je bil zelo težak, ker si nisem mogel predstavljati, da izgubimo kompletno dejavnost v državi."

Kenda je za glavnega krivca konfliktov v programu označil kardiologa Tomaža Podnarja: "Vidimo, da je bil v očesu tega ciklona profesor Podnar. Ciklon je rušil vse okrog, v sredini vedno naletimo nanj."

A Podnar ni ostal brez komentarja na te očitke. "Kaj naj zdaj Rajko Kenda po vsem tem reče? Po tem, ko je točno vedel, se je podpisal pod to, da zadeva strokovno ne ustreza," je dejal Podnar.

Za sodelovanje so se pogovarjali s sedmimi evropskimi centri, podpisali nešteto dokumentov in sklepov, a je program iz leta v leto bolj propadal. "Očitno smo bili pač nesposobni. Od leta 2005 do danes, vključno s profesorjem Gregoričem te zadeve nismo uspeli rešit, je krivda nas kakšnih 30, ki smo za to zadevo nesposobni," je zaključil Kenda.

"Težko bo najti krivca, ker so dejansko vsi prispevali, je toliko dejavnikov tukaj, da se je odvijalo tako, kot se je," pa je dejala Megličeva. Dodala je, da je to težka in žalostna zgodba ter, da ji je žal za starše bolnih otrok, ki vse to še enkrat poslušajo in s tem znova doživljajo to kalvarijo.