Pred preiskovalno komisijo dva nekdanja direktorja UKC Ljubljana

Preiskovalna komisija Državnega zbora je v torek kot priče že zaslišala dva nekdanja predsednika zdravniške zbornice Gordano Živčec Kalan in Andreja Možino ter aktualno predsednico zbornice Zdenko Čebašek – Travnik. Slišati je bilo tudi kritike na račun neukrepanja vodilnih v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana in odločitev glede reševanja programa, povezanih z ustanovitvijo Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB).

Za danes je preiskovalna komisija kot priči povabila Simona Vrhunca, ki je klinični center kot direktor vodil v letih 2009 do 2013 in nato kot v. d. direktorja še do avgusta 2015, ter Andraža Kopača, prvega moža kliničnega centra od maja 2016 do decembra 2017.

V petek pa bosta zaslišana še nekdanja strokovna direktorja pediatrične klinike Rajko Kenda in Anamarija Meglič ter Tomaž Podnar, ki je z mesta vodje službe za kardiologijo na pediatrični kliniki odstopil julija 2017.

Rak rana programa otroške srčne kirurgije so že več kot deset let trajajoče afere, ki večinoma izvirajo iz slabih medsebojnih odnosov med sodelujočimi, ki so prali umazano perilo v medijih. Zaradi takih razmer so program zapustili vsi štirje domači kirurgi, ki so se izobraževali za otroške srčne kirurge, starejša od njih delujeta v Nemčiji. Tako UKC oziroma Slovenija trenutno nima svojega otroškega srčnega kirurga.