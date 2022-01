Pred preiskovalno komisijo vabljena Gantar in Nicoletti

Preiskovalna komisija, ki na zahtevo opozicije preiskuje z epidemijo covida-19 povezane vladne ukrepe od nastopa aktualne vlade do marca lani, bo po napovedih zaslišala nekdanjega zdravstvenega ministra Tomaža Gantarja in enega od lastnikov podjetja Majbert Pharma Klemna Nicolettija. Gantar je potrdil, da se bo zaslišanja udeležil.

Ministrstvo za zdravje je pod takratnim vodstvom Gantarja od podjetja Majbert Pharm kupilo večje število testov z namenom povečanja dostopnosti do testiranja na okužbo z novim koronavirusom. Verifikacijo testov je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Nekdanja zaposlena na NLZOH virologinja Metka Paragi je na zaslišanju pred komisijo poudarila, da so bili hitri testi omenjenega podjetja neustrezni za hitro testiranje na koronavirus, NLZOH pa je kljub temu njihovo ustreznost potrdil in uporabo testov priporočil vladi.

icon-expand Poslovni prostori podjetja Majbert Pharm. FOTO: Aljoša Kravanja

Tudi vodja strokovne skupine za hitre teste pri ministrstvu za zdravje Viktorija Tomič je pred komisijo povedala, da testi niso ustrezali strokovnim kriterijem za uporabo v presejalne namene. Direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik pa je pred komisijo zavrnila očitke, da naj bi bila verifikacija opravljena nestrokovno. Pojasnila je, da so pri verifikaciji upoštevali strokovne kriterije Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Nicolettija je sicer komisija na zaslišanje vabila že večkrat, a neuspešno. Nazadnje so ga pričakovali 14. januarja, ko je svojo odsotnost znova opravičil. Gantar je bil na zaslišanje vabljen že 15. oktobra, a je svojo odsotnost takrat opravičil. Kot je napovedal, se bo današnje seje komisije udeležil.

Spomnimo Tudi predsednik vlade Janez Janša je pred komisijo pojasnjeval, kako so se v času epidemije sprejemali ukrepi. Na konkretna vprašanja nismo dobili odgovorov, je predsednik komisije Robert Pavšič ocenil rezultat zaslišanja. Kot je po seji sklenil Pavšič, je najbolj skrb vzbujajoče to, da je politik, takrat tudi v funkciji ministra za zdravje, prevzel popolno odgovornost nad ukrepi za obvladovanje epidemije. Janša je tako odgovarjal tudi na vprašanja, povezana s sporno nabavo hitrih testov podjetja Majbert Pharm. Na vprašanje, kdo se je odločil za uvedbo hitrega testiranja v Sloveniji in kdo je pripravil tehnična izhodišča za ocenjevanje uporabnosti hitrih testov v Sloveniji, ki so bila objavljena v razpisu, po katerem je sledila nabava hitrih testov podjetja Majbert Pharm, je odgovoril, da "tisti, ki je objavil razpis, kolikor vem, ministrstvo za zdravje". Na vprašanje, kdo je bil takrat minister za zdravje, je Janša odgovoril, da so bili različni ministri v različnih obdobjih. Predsednik preiskovalne komisije Pavšič ga je nato spomnil, da je bil minister za zdravje on. Predsednik vlade je odgovoril: ''Mogoče, mogoče.''