Pred prihajajočimi prazniki se ustrezno pripravite: povečan promet in varnost

Že smo vstopili v počitniški teden, kmalu pa nas čakajo še prazniki. Zato se je treba tudi ustrezno pripraviti, saj je pričakovati povečan promet v okolici pokopališč, najbrž pa tudi na mejnih prehodih in cestah, ki povezujejo večja središča. Zato v teh dneh ne pozabite poskrbeti tudi za varnost, tako da pazite na svoje predmete ob obisku pokopališč ter preverjate stanje na cestah pred odhodom od doma.

OGLAS

V petek obeležujemo dan mrtvih, ko ponavadi z družinami obiščemo pokopališča. A previdnost ni nikoli odveč, tudi na pokopališčih in drugih javnih krajih, kjer je veliko ljudi, ne nosite denarnic, mobitelov in drugih vrednih predmetov v odprtih torbicah ali košarah, opozarja Policija. Pri urejanju grobov pa svoje predmete vselej imejte na očeh in jih ne odlagajte tako, da nimate nadzora. Tarča tatov niso sami vaši osebni predmeti, temveč tudi parkirani avtomobili na parkiriščih. Na vidnih mestih v vozilih tako ne puščajte torbic, denarnic ali drugih vrednih predmetov ter svoja vozila primerno zavarujte.

Promet v okolici Žal lansko leto FOTO: Miro Majcen icon-expand

Policija opozarja, da zaprete vsa okna, vrata, zaklenete vozilo in prtljažnik ter vklopite alarmno napravo ter se izogibate parkiranju na neosvetljenih ulicah ali parkiriščih. Še najbolje pa je, ravno zaradi pričakovane gneče tako na cestah kot na parkiriščih, da za obisk pokopališča, če je to možno, uporabite javna prevozna sredstva. Če pa se le odpravite s svojim vozilom, pojdite pravočasno in dosledno upoštevajte morebitne spremembe prometnega režima v bližini pokopališč ter navodila policistov in redarjev. Prepoved prometa za tovorna vozila Med prazniki sicer velja Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, zato bo v četrtek, 31. oktobra, in v petek, 1. novembra, med 8. in 22. uro veljala prepoved prometa za tovorna vozila in skupino vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, traktorje, motokultivatorje, delovne stroje in vprežna vozila na cestah, kot jih določa 4. člen odredbe. Tudi na mejnih prehodih se lahko pojavijo zastoji Zaradi praznikov se veliko ljudi iz tujine vrača domov in hitro lahko nastajejo gneče na mejnih prehodih. Če načrtujete pot v sosednje države, pa pred odhodom preverite stanje in veljavnost potovalnih dokumentov. Poleg tega je zaradi dogajanj v širši regiji in morebitnih varnostnih tveganj uveden začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko.

Gneča na mejnem prehodu Jelšane -6 FOTO: Miro Majcen icon-expand