Pred programskimi svetniki RTVS bo predlog statutarnih sprememb

Dosedanji Program Plus bi združili z uredniško-producentsko enoto Razvedrilni program.

Vzpostavitev dodatnega odgovornega uredništva informativnega programa je po mnenju Graha Whatmougha nujna denimo zaradi lažje kadrovske in programske obvladljivosti, saj je zdajšnja ureditev zaradi številčnosti kadrov in obsega ur ustvarjenega programa neobvladljiva.

Odgovornega urednika Multimedijskega centra (MMC) RTVS bo v skladu s predlogom imenoval in razreševal generalni direktor na predlog direktorjev Radia in Televizije Slovenija. Če direktorja radia in televizije niti po poteku 30 dni od začetka usklajevanja ne pripravita usklajenega predloga, imata pravico generalnemu direktorju v imenovanje predlagati vsak svojega kandidata.