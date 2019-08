Pred prvim avgustovskim vikendom se promet že povečuje

Na primorski avtocesti so sicer odstranili posledice prometne nesreče pred počivališčem Studenec proti Ljubljani. Še vedno pa je daljši, trenutno 11-kilometrski zastoj, kar podaljša potovalni čas za eno uro. Za osebna vozila na centru priporočajo regionalno cesto Senožeče-Razdrto do Postojne.

Gost promet z zastoji je tudi na ljubljanski južni obvoznici med izvozom Ljubljana center in razcepom Malence proti Dolenjski, na posameznih odsekih primorske avtoceste med Logatcem in Ljubljano, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani.