Pred prvim sneženjem: vozite defenzivno, zmerno in nikar ne prehitevajte pluga

Ko ste vaše vozilo pripravili za prehod v zimske razmere, je običajno samo še vprašanje časa, kdaj bo zima zares pokazala zobe. Najpogosteje v obliki močnega sneženja, lahko pa tudi v obliki izrazito nizkih temperatur, posledične zmrzali in poledice. Ali pa celo kombinacije obojega. In ker je takšnih dni v letu vse manj, so tudi vozniki vse manj vajeni vožnje v zahtevnih razmerah. Ko pa vendarle pride do tega, je lahko zagata zaradi 'zarjavelega' vozniškega znanja toliko večja, posledice pa ravno tako neprijetne, opozarja Agencija za varnost v prometu.

Naj bo vaš odnos do vožnje defenziven

Ob prvem intenzivnem sneženju bodite torej predvsem strpni in potrpežljivi, vožnja naj bo predvsem defenzivna, svetujejo. Že speljevanje mora biti nežno, predvsem pa se morate truditi, da se pogonska kolesa ne zavrtijo v prazno. Z vrtenjem v prazno gre energija v nič, avtomobil pa se ne bo premaknil ali pa le počasi. V skrajni sili poskusite avtomobil nekoliko zanihati in pospešite v fazi, ko vozilo najbolj zaniha. Med vožnjo vzdržujte hitrost, vendar ob tem vedno upoštevajte, da je tudi zavorna pot precej daljša: "Zato je nujno predvidevanje in ustrezno ukrepanje. Vendar nikoli kot sunkovito zaviranje, saj se bo pot nadaljevala v obliki nenadzorovanega zdrsa in ABS-sistem bo na zglajenem snegu le malo pomagal. Tudi hipno popuščanje plina lahko vznemiri stabilnost vozila, predvsem pri zadnjem pogonu, kjer lahko (predvsem v zavoju), na ta način povzročite tudi učinke ročne zavore!"

Tudi skozi zavoj peljite počasneje, vendar s stabilno hitrostjo, pospešujte šele proti izhodu iz zavoja, vedno pa zelo zvezno. Če pri avtomobilu s prednjim pogonom začnejo kolesa oddrsavati (in prednjo os zanaša proti izhodu iz zavoja), je dovolj, da nekoliko popustite plin in vozilo bo spet v namišljeni smeri vožnje. Pri stalnem štirikolesnem pogonu bo večina vozil najprej reagirala podobno kot tista s prednjim pogonom – z blagim drsenjem prednje osi. Šele z vztrajanjem v smeri bo elektronika porinila več navora na zadnji kolesni par in zadek bo nekoliko pomagal v zavoj z blagim usmerjanjem. Zadnji pogon pa ima seveda spet svojo specifiko, saj poudari prekrmarjenje oziroma zanašanje zadka, hkrati pa je zaradi obremenitve pogonske osi kombinacija motorja spredaj in pogona zadaj najbolj težavna kombinacija glede oprijema.

Na pot z dovolj časovne rezerve

Pri spreminjanju voznega pasu in prehitevanju bodite še posebej pozorni – v trenutku, ko vozilo zapelje iz kolesnic, bo postalo nestabilno in ga bo težje nadzirati, posebej še pri višjih hitrostih. Pri Agenciji za varnost prometa zato svetujemo, da se vožnje v tako zahtevnih razmerah lotite sprva skrajno previdno in si za vsako pot vzamete ustrezno časovno rezervo.

Nikar ne prehitevajte snežnega pluga

Naj se vam še tako mudi – nikar ne prehitevajte pluga ali celo plužne skupine na avtocesti! Ne samo, da je lahko takšno početje nevarno, pač pa je tudi kaznivo! Poleg tega s prehitevanjem pluga ne pridobite kaj dosti, saj boste vožnjo nadaljevali po nespluženi cesti, opozarjajo.

Vsekakor imejte v mislih, da so kakovostne zimske pnevmatike zelo zmogljive in omogočajo dovolj varno in dinamično vožnjo tudi v zares snežnih razmerah. Seveda – ob voznikovi aktivni drži in upoštevanju omejitev, tudi takih, ki jih narekuje vreme. Tudi nadzor oprijema (TCS) in elektronski stabilizacijski sistem (ESP) lahko zares pomagata, ravno tako kot zavorni sistem ABS, ki skrbi za to, da lahko vsaj delno popravljate smer ob polni zavorni moči. Na kar nekaj sistemov pa ob sneženju ne morete računati, predvsem na tiste, ki uporabljajo večnamensko kamero na vetrobranskem steklu ali pa radarski sistem (v maski), če ta ni ogrevan. Vsekakor pa pri Agenciji za varnost prometa svetujejo, da se z delom asistenčnih varnostnih sistemov dodobra spoznate, saj vam bodo le tako lahko pomagali na poti, so zaključili.