Predreferendumska vročica: škodljiv zakon ali zloraba kulture?

"O zavrnitvi škodljivega zakona, ki uvaja privilegirane dodatke posameznikom v višini med 2000 in 3100 evri pokojnine. Glas proti pomeni glas v podporo ustvarjalcem in v podporo umetnosti, kajti ta zakon razlikuje tudi med njimi – na eni strani izpušča pomembne ustvarjalce, na drugi pa nagrajuje nekatere, ki si tega ne zaslužijo," je dejal Černač.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko in poslanec SDS Zvonko Černač sta v oddaji 24UR ZVEČER pojasnila, o čem bodo volivci in volivke odločali na referendumu 11. maja.

Ministrica je izpostavila, da SDS želi s tem referendumom izmeriti svojo podporo. " Referendum, ki stane 6,7 milijona evra, je plačana predvolilna kampanja stranke SDS. Gre za boj proti kulturi, " je dejala in poudarila, da želijo zgolj urediti nekaj, kar računsko sodišče nalaga že od leta 2010, Černač pa kot minister prejšnje vlade tega zakona nikoli ni želel spreminjati ali ukinjati. " Sedaj pa želijo zlorabiti kulturo in umetnost na referendumu, da bi si povečali podporo in naščuvali ljudi proti umetnosti."

Černač je odgovoril, da je naknadni zakonodajni referendum ustavna kategorija, ustava določa pogoje - najmanj 40.000 podpisov volivk in volivcev. "Ti pogoji so bili izpolnjeni, za razpis so glasovali tudi poslanci in poslanke Svobode in Levice, ki zdaj pozivajo k bojkotu. Še več, njihovi poslanci so v imenu ljudstva trikrat potrdili ta zakon, zdaj pa ljudstvo pozivajo, naj te pravice, ki jo ima po ustavi, torej neposredno odločanje, ne vzame v roke in naj ne odloča. Najmanj, kar je, je to zelo nedostojno do njihovih volivcev."

Stroški referenduma so po njegovih besedah posledica "tega škodljivega zakona", šli bodo pa v glavnem ljudem – okoli 20.000 osebam, ki so vključene v delo volilnih odborov in komisij.

Sogovornika sta si v nadaljevanju precej skakala v besedo in drug drugega obtoževala, da laže. Celoten pogovor si lahko poslušate v zgornjem videoposnetku.