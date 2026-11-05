Gospodarstvo izreklo podporo: 'Tako težko v tej državi še ni bilo'

Gospodarske in delodajalske organizacije podpirajo njegovo uveljavitev, saj v predvidenih ukrepih vidijo možnosti za razbremenitev gospodarstva in izboljšanje konkurenčnosti. Sindikati, ki so pobudniki referenduma, pa zakonu nasprotujejo predvsem zaradi predvidenih posegov v socialne pravice in tveganj za financiranje javnih storitev. Obe strani bosta danes predstavljata svoje argumente.

Podjetniki opozarjajo na vse težje pogoje poslovanja

Predstavniki petih gospodarskih in delodajalskih organizacij so se pred začetkom referendumske kampanje zbrali v ljubljanskem družinskem podjetju Kampo, kjer so predstavili razloge za podporo zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Poudarili so, da želijo z zakonom izboljšati pogoje za poslovanje, vlaganja in zaposlovanje ter povečati konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Gostitelj novinarske konference Marko Kajzer, ki nadaljuje več kot 60-letno tradicijo družinskega podjetja, je opozoril, da so se razmere za podjetnike v zadnjih letih močno poslabšale. Kot je dejal, v dejavnosti deluje že 43 let, vendar tako zahtevnih razmer za razvoj podjetja in investicije, kot so bile v zadnjih štirih letih, ne pomni: "Tako težko v tej državi še ni bilo." Po njegovih besedah so bila to predvsem leta preživetja, podjetnikom pa zaradi naraščajočih stroškov dela, prispevkov in drugih obveznosti ostaja vse manj prostora za razvoj. Opozoril je, da podjetniki pogosto zastavijo lastno premoženje, da lahko ohranijo poslovanje in delovna mesta ter zaposlenim omogočijo preživljanje družin. Kajzer je spomnil tudi na optimizem ob osamosvojitvi Slovenije, ko so podjetniki pričakovali ugodnejše razmere za delo in razvoj. Po njegovem mnenju so se pogoji v zadnjih letih ponovno poslabšali. Čeprav se velika in mala podjetja soočajo z različnimi izzivi, imajo po njegovih besedah skupno vprašanje: kakšne pogoje potrebujejo, da bodo lahko v Sloveniji še naprej poslovala, zaposlovala, vlagala in ostala konkurenčna tujim podjetjem.

Tibor Šimonka FOTO: POP TV

GZS: Zakona ne podpiramo zato, ker bi bil idealen, ampak ker pomeni korak v pravo smer

Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka je poudaril, da gospodarske organizacije na novinarsko konferenco niso prišle branit vlade ali zatrjevat, da je interventni zakon popoln. "Danes ne prihajamo tukaj branit vlade in tudi ne govorimo, da je razvojni zakon idealen in da so vsi členi takšni, kot bi si jih mi želeli," je dejal in poudaril, da zakon kljub pomanjkljivostim pomeni korak v pravo smer. Slovenija se po njegovih besedah sooča s številnimi strukturnimi težavami, med katerimi so pomanjkanje kadrov, staranje prebivalstva, visoki stroški dela, administrativne obremenitve in vse močnejša mednarodna konkurenca. Opozoril je tudi na slabšanje položaja Slovenije na mednarodnih lestvicah konkurenčnosti, inovativnosti in digitalizacije. Poudaril je, da ne gre za težave ene vlade, politične stranke ali posameznega mandata, temveč za dolgoročne izzive, ki vplivajo na kakovost življenja vseh prebivalcev. Po njegovi oceni sedanje ravni blaginje brez večje produktivnosti in gospodarskega razvoja dolgoročno ne bo mogoče ohranjati. Če Slovenija ne bo ustvarjala višje dodane vrednosti, bo vse težje zagotavljati sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialne pravice in druge javne storitve. Šimonka je izpostavil, da je Slovenija izrazito izvozno usmerjeno gospodarstvo, zato je njena blaginja neposredno povezana s konkurenčnostjo domačih podjetij. Spomnil je, da je bila Slovenija ob osamosvojitvi gospodarsko precej pred nekaterimi srednje- in vzhodnoevropskimi državami, ki so jo po njegovih besedah medtem dohitele. Posebej je opozoril na položaj tradicionalne predelovalne industrije, kjer se razmere slabšajo izraziteje. Ob tem je poudaril, da največja konkurenčna prednost podjetij niso zgolj tehnologija in naložbe, temveč predvsem zaposleni, njihovo znanje, izkušnje in kompetence. Po njegovih besedah bodo v prihodnje uspešna predvsem podjetja, ki bodo znala pridobiti in zadržati kakovostne kadre. Prepričan je, da lahko interventni zakon pripomore k temu, da bodo mladi in visoko usposobljeni strokovnjaki ostajali v Sloveniji. "Vseeno nam je, kdo je zakon predlagal. Naš fokus je vsebina in ne predlagatelj," je še poudaril. Kot je dejal, bodo ključna razvojna vprašanja ostala ne glede na izid referenduma 6. decembra. Slovenija bo morala odgovoriti, kako zadržati mlade in visoko usposobljene ljudi, podjetjem omogočiti razvoj in investicije ter povečati produktivnost in inovativnost. Od vlade pričakujejo, da bo po referendumu spremljala učinke zakona in se sistematično lotila tudi sprememb na drugih področjih, od znanosti in razvoja do davčnega okolja, digitalizacije in energetike. Gospodarske organizacije pa se po njegovih besedah zavezujejo, da bodo takoj po referendumu predlagale popravke tam, kjer bodo potrebni.

Marjan Trobiš FOTO: POP TV

"Razvojna kapica bi pomagala zadržati strokovnjake"

Predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Marjan Trobiš je med najpomembnejšimi ukrepi zakona izpostavil uvedbo razvojne oziroma socialne kapice ter možnost prejemanja celotne starostne pokojnine ob nadaljnjem delu. Opozoril je, da je razprava o razvojni kapici postala izrazito politična, delodajalci pa želijo vprašanje obravnavati predvsem z vidika konkurenčnosti gospodarstva in ohranjanja delovnih mest. Po njegovih navedbah bi razvojna kapica trenutno neposredno koristila približno 13.000 zaposlenim. Vendar je poudaril, da si delodajalci želijo, da bi bilo takšnih delovnih mest v Sloveniji precej več. Med kadri, ki jih podjetja vse težje pridobivajo in zadržujejo, je izpostavil inženirje, vodstvene delavce, tehnologe in raziskovalce. "Razvojna kapica je nujna, da pridobimo nove razvojne kadre," je poudaril in dodal, da je pomembna tudi zato, da visoko usposobljeni zaposleni ne bi odhajali v tujino. Po njegovih navedbah ima omejitev osnove za plačevanje socialnih prispevkov uvedeno 18 od 27 držav Evropske unije. Ob tem je poudaril, da imajo takšne ureditve tudi države z razvitimi sistemi socialne varnosti. Trobiš je prepričan, da bi ukrep pomagal izboljšati konkurenčnost Slovenije in spodbudil ustvarjanje bolje plačanih delovnih mest. Drugi ukrep, ki ga delodajalci posebej podpirajo, je možnost prejemanja celotne starostne pokojnine ob nadaljnjem delu. Trobiš je pomen spremembe ponazoril s primerom medicinske sestre, ki se bo kmalu upokojila. Čeprav bi njeno znanje in izkušnje še potrebovali, se po njegovih besedah zaradi sedanje ureditve morda ne bo odločila za nadaljevanje dela. Opozoril je, da je prejemanje zgolj dela pokojnine ob nadaljnji zaposlitvi za nekatere starejše zaposlene premalo spodbudno. Če bi lahko ob plači prejemali tudi celotno pokojnino, bi se po njegovem mnenju več zaposlenih odločilo ostati na delovnem mestu, če bi to želeli in jim zdravstveno stanje omogočalo. Kot je pojasnil, bi takšna ureditev koristila tudi delodajalcem, saj bi starejši zaposleni lahko svoje znanje in izkušnje prenašali na mlajše sodelavce. Navedel je tudi primer iz lastnega podjetja, kjer se bo prihodnje leto upokojilo deset zaposlenih. "Želel bi, da bi motivirano delali naprej, če seveda želijo," je dejal.

Blaž Cvar FOTO: POP TV

OZS: Ukrepe predlagamo že več let

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar je poudaril, da tudi obrtniki in podjetniki podpirajo interventni zakon, saj so številne ukrepe, ki jih vsebuje, v svojih vsakoletnih zahtevah predlagali že pred leti. Po njegovih besedah bi morala Slovenija takšne razvojne ukrepe sprejeti že precej prej. Med njimi je posebej omenil razvojno kapico. Cvar je opozoril, da Slovenija z vse večjimi administrativnimi obremenitvami in spreminjanjem davčnih pravil otežuje poslovanje predvsem mikro- in malim podjetjem. Po njegovem mnenju bi morala država podjetnikom omogočiti več časa za opravljanje dejavnosti in manj za izpolnjevanje administrativnih obveznosti. Izpostavil je, da mikro- in mala podjetja predstavljajo približno 99 odstotkov registriranih gospodarskih subjektov v Sloveniji, skupaj okoli 190.000 samostojnih podjetnikov in drugih manjših poslovnih subjektov. "Ti ljudje se postavljajo v tem sistemu na lastne noge in namesto, da bi jim dali več časa, da opravljajo svoje delo, jim nalagamo administrativne obveznosti," je opozoril. Cvar je poudaril, da je treba slovensko zakonodajo približati ureditvam v državah, s katerimi slovenska podjetja tekmujejo na mednarodnih trgih. Slovenija kot izrazito izvozno usmerjeno gospodarstvo po njegovem mnenju brez ustreznih pogojev za poslovanje izgublja konkurenčnost. Ob tem je kritiziral nasprotnike zakona, predvsem zaradi po njegovem mnenju napačnega predstavljanja bolje plačanih strokovnjakov kot bogatašev. Opozoril je, da takšno sporočanje odvrača mlade od vlaganja v znanje in izobraževanja za zahtevnejše poklice. "Kakšna sporočila dajemo mladim, ki bi morda vložili svoja leta šolanja, bi želeli postati inženirji, bi se želeli šolati, vlagati v znanje, če sedaj označujemo te ljudi, da so to bogataši?" se je vprašal. Posebej se je posvetil spremembam sistema normiranih odhodkov, ki jih predvideva interventni zakon. Po njegovih besedah so se pogoji za normirane samostojne podjetnike v zadnjih letih večkrat spreminjali, kar je povzročalo negotovost in dodatno oteževalo poslovanje. Cvar je poudaril, da predvideno zvišanje prihodkovnih pragov ne pomeni tako velike novosti, kot se predstavlja v javnosti, saj so bile nekatere meje v preteklosti že višje. Po njegovem mnenju bi morala država sistem normiranih odhodkov še dodatno poenostaviti, tako z vidika administracije kot obdavčitve. Dolgoročno si želi tudi ureditev, ki bi bolje upoštevala posebnosti posameznih dejavnosti. Zavrnil je tudi očitke, da normirani podjetniki v javne blagajne prispevajo premalo. Po njegovih besedah sistem normiranih odhodkov ne koristi le podjetnikom, temveč zmanjšuje tudi administrativno delo države. Pri normirancih namreč davčnim organom ni treba preverjati upravičenosti posameznih dejanskih poslovnih odhodkov v enakem obsegu kot pri zavezancih, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.

Mariča Lah FOTO: POP TV

TZS: Nižji DDV bi lahko pocenil osnovna živila

Predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah je poudarila, da trgovci podpirajo zakon zaradi predvidenih ukrepov za znižanje življenjskih stroškov in izboljšanje poslovnega okolja. "Zakona ne podpiramo po tem, kdo ga je predlagal. Presojamo ga po tem, kaj prinaša zaposlenim, kaj prinaša podjetnikom, upokojencem, mladim, mladim družinam," je dejala. Spomnila je, da je TZS podobne predloge v preteklih letih večkrat posredovala odločevalcem, vendar po njenih besedah niso bili upoštevani. Opozorila je tudi na razmere v trgovinski dejavnosti. Po njenih navedbah obseg prodaje blaga za dnevno porabo in živil že dve leti stagnira oziroma se rahlo zmanjšuje. Prepričana je, da bi lahko ukrepi iz interventnega zakona pripomogli k izboljšanju razmer. Med ključnimi ukrepi je izpostavila znižanje davka na dodano vrednost za izbrana osnovna živila z 9,5 na pet odstotkov. Nižja stopnja bi veljala za 15 skupin osnovnih živil, med drugim za moko, kruh, testenine, meso, mleko, jogurt, nekatere sire, maslo, sladkor, olje, jajca ter sveže sadje in zelenjavo. Po njenih besedah gre za izdelke, ki jih gospodinjstva kupujejo vsakodnevno, zato bi lahko nižja obdavčitev prispevala k zmanjšanju življenjskih stroškov. "To blago ni luksus. To blago je to, kar mi potrebujemo vsak dan," je poudarila. Ocenila je, da bi morebitno pocenitev osnovnih živil najbolj občutili prebivalci z nižjimi dohodki in mladi. Zakon predvideva tudi znižanje DDV za semena, sadike in določena gnojila na pet odstotkov. Po oceni Lahove bi to lahko pomagalo domačim kmetom in manjšim pridelovalcem pri zagotavljanju konkurenčnejših cen. Lahova se je dotaknila tudi vprašanja, ali bi se znižanje DDV dejansko preneslo v nižje maloprodajne cene. Po njenem mnenju je ključni dejavnik konkurenca med trgovci, ki naj bi jih spodbujala, da davčno razbremenitev prenesejo na kupce. "Mi smo prepričani, da jih k temu najbolj sili, bolj od katere koli zakonodaje, konkurenca na slovenskem trgu," je poudarila. Znižanje DDV samo po sebi sicer še ne zagotavlja sorazmernega znižanja končnih cen, saj je to odvisno tudi od cenovne politike trgovcev. Lahova pa pričakuje, da bo konkurenca pripomogla k temu, da bodo koristi nižje davčne stopnje občutili tudi potrošniki. "Če ne bodo znižali cen na račun nižjega davka na dodano vrednost, bodo potrošniki odšli k trgovcu, ki jih bo znižal," je poudarila. Opozorila je, da je izgubljeno zaupanje kupcev težko ponovno pridobiti, zato trgovci po njeni oceni ne bodo mogli prezreti morebitnih pocenitev pri konkurenci. Kot drugi pomemben razlog za znižanje DDV je izpostavila odliv kupne moči v tujino. Po njenih besedah se Slovenija s tem pojavom sooča že šest do osem let, posebej izrazit pa je pri nakupovanju hrane. Med razlogi za podporo zakonu je Lahova izpostavila tudi položaj majhnih podeželskih trgovin, ki imajo po njenem mnenju pomembno gospodarsko in socialno vlogo. Opozorila je, da se njihov pomen v javnih razpravah pogosto spregleda, čeprav številnim prebivalcem, predvsem starejšim, omogočajo dostop do osnovnih življenjskih potrebščin. Majhne trgovine so po njenih besedah tudi prostor srečevanja in druženja, posebej v krajih, kjer se prebivalstvo zmanjšuje in kjer nimajo vsi možnosti vsakodnevnega prevoza v večja mesta.

ZDOPS: Malo gospodarstvo potrebuje manj administracije in predvidljivejše davčno okolje

Marko Kajzer je v imenu Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije poudaril, da organizacija podpira gospodarske ukrepe iz interventnega zakona predvsem zaradi treh razlogov: administrativnih razbremenitev, predvidljivejšega davčnega okolja in izboljšanja mednarodne konkurenčnosti. Kot eno od težav sedanje ureditve je izpostavil regresne zahtevke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ob poškodbah zaposlenih pri delu. Pojasnil je, da podjetja plačujejo prispevke za poškodbe pri delu, zavod pa lahko ob poškodbi zaposlenega od delodajalca zahteva povračilo stroškov zdravljenja, nadomestil in drugih storitev. Po njegovih besedah lahko do regresnega zahtevka pride tudi v primerih, ko je delodajalec sprejel potrebne varnostne ukrepe. Takšna ureditev je po njegovi oceni problematična predvsem za manjša podjetja, za katera lahko nepričakovani zahtevki pomenijo veliko finančno breme. Kot je pojasnil, predlagana ureditev ne odpravlja odgovornosti delodajalcev in ne spreminja njihove dolžnosti zagotavljanja varnega delovnega okolja. Po njegovem mnenju pa bi lahko preprečila, da bi posamezen regresni zahtevek zaradi običajne malomarnosti resno ogrozil poslovanje manjšega podjetja in njegova delovna mesta. Druga rešitev, ki jo je izpostavil Kajzer, je tako imenovani mikro SP, namenjen samozaposlenim in kmetom z nizkimi prihodki. Ukrep je po njegovih besedah namenjen predvsem posameznikom, ki imajo poslovno idejo, vendar vsaj na začetku pričakujejo razmeroma nizke prihodke. Nižji prispevki bi jim omogočili lažji začetek poslovanja in povečali možnosti, da svojo dejavnost postopoma razvijejo v uspešno podjetje. Kajzer je ocenil, da sta dve leti dovolj dolgo obdobje za zagon in uveljavitev podjetniške ideje, hkrati pa časovna omejitev preprečuje predolgotrajno zmanjševanje vplačil v sisteme socialnega zavarovanja.

Koalicija in opozicija vsaka na svojem bregu