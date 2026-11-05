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Slovenija

Gospodarstvo izreklo podporo: 'Tako težko v tej državi še ni bilo'

Ljubljana, 05. 11. 2026 09.32 pred 1 uro 11 min branja 37

Avtor:
N.Š.
Tibor Šimonka

Pred referendumom o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, na katerem bodo volivci odločali 6. decembra, se začenja referendumska kampanja. Zakon, ki med drugim predvideva nižji DDV za nekatera osnovna živila, uvedbo socialne kapice, spremembe pri obdavčitvi podjetnikov in najemnin ter posege v pokojninski in zdravstveni sistem, deli tako politiko kot tudi socialne partnerje.

Gospodarske in delodajalske organizacije podpirajo njegovo uveljavitev, saj v predvidenih ukrepih vidijo možnosti za razbremenitev gospodarstva in izboljšanje konkurenčnosti. Sindikati, ki so pobudniki referenduma, pa zakonu nasprotujejo predvsem zaradi predvidenih posegov v socialne pravice in tveganj za financiranje javnih storitev.

Obe strani bosta danes predstavljata svoje argumente. 

Podjetniki opozarjajo na vse težje pogoje poslovanja

Predstavniki petih gospodarskih in delodajalskih organizacij so se pred začetkom referendumske kampanje zbrali v ljubljanskem družinskem podjetju Kampo, kjer so predstavili razloge za podporo zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Poudarili so, da želijo z zakonom izboljšati pogoje za poslovanje, vlaganja in zaposlovanje ter povečati konkurenčnost slovenskega gospodarstva. 

Gostitelj novinarske konference Marko Kajzer, ki nadaljuje več kot 60-letno tradicijo družinskega podjetja, je opozoril, da so se razmere za podjetnike v zadnjih letih močno poslabšale.

Kot je dejal, v dejavnosti deluje že 43 let, vendar tako zahtevnih razmer za razvoj podjetja in investicije, kot so bile v zadnjih štirih letih, ne pomni: "Tako težko v tej državi še ni bilo." Po njegovih besedah so bila to predvsem leta preživetja, podjetnikom pa zaradi naraščajočih stroškov dela, prispevkov in drugih obveznosti ostaja vse manj prostora za razvoj.

Opozoril je, da podjetniki pogosto zastavijo lastno premoženje, da lahko ohranijo poslovanje in delovna mesta ter zaposlenim omogočijo preživljanje družin.

Kajzer je spomnil tudi na optimizem ob osamosvojitvi Slovenije, ko so podjetniki pričakovali ugodnejše razmere za delo in razvoj. Po njegovem mnenju so se pogoji v zadnjih letih ponovno poslabšali.

Čeprav se velika in mala podjetja soočajo z različnimi izzivi, imajo po njegovih besedah skupno vprašanje: kakšne pogoje potrebujejo, da bodo lahko v Sloveniji še naprej poslovala, zaposlovala, vlagala in ostala konkurenčna tujim podjetjem.

Tibor Šimonka
Tibor Šimonka
FOTO: POP TV

GZS: Zakona ne podpiramo zato, ker bi bil idealen, ampak ker pomeni korak v pravo smer

Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka je poudaril, da gospodarske organizacije na novinarsko konferenco niso prišle branit vlade ali zatrjevat, da je interventni zakon popoln.

"Danes ne prihajamo tukaj branit vlade in tudi ne govorimo, da je razvojni zakon idealen in da so vsi členi takšni, kot bi si jih mi želeli," je dejal in poudaril, da zakon kljub pomanjkljivostim pomeni korak v pravo smer.

Slovenija se po njegovih besedah sooča s številnimi strukturnimi težavami, med katerimi so pomanjkanje kadrov, staranje prebivalstva, visoki stroški dela, administrativne obremenitve in vse močnejša mednarodna konkurenca.

Opozoril je tudi na slabšanje položaja Slovenije na mednarodnih lestvicah konkurenčnosti, inovativnosti in digitalizacije. Poudaril je, da ne gre za težave ene vlade, politične stranke ali posameznega mandata, temveč za dolgoročne izzive, ki vplivajo na kakovost življenja vseh prebivalcev.

Po njegovi oceni sedanje ravni blaginje brez večje produktivnosti in gospodarskega razvoja dolgoročno ne bo mogoče ohranjati. Če Slovenija ne bo ustvarjala višje dodane vrednosti, bo vse težje zagotavljati sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialne pravice in druge javne storitve.

Šimonka je izpostavil, da je Slovenija izrazito izvozno usmerjeno gospodarstvo, zato je njena blaginja neposredno povezana s konkurenčnostjo domačih podjetij.

Spomnil je, da je bila Slovenija ob osamosvojitvi gospodarsko precej pred nekaterimi srednje- in vzhodnoevropskimi državami, ki so jo po njegovih besedah medtem dohitele. Posebej je opozoril na položaj tradicionalne predelovalne industrije, kjer se razmere slabšajo izraziteje.

Ob tem je poudaril, da največja konkurenčna prednost podjetij niso zgolj tehnologija in naložbe, temveč predvsem zaposleni, njihovo znanje, izkušnje in kompetence.

Po njegovih besedah bodo v prihodnje uspešna predvsem podjetja, ki bodo znala pridobiti in zadržati kakovostne kadre. Prepričan je, da lahko interventni zakon pripomore k temu, da bodo mladi in visoko usposobljeni strokovnjaki ostajali v Sloveniji.

"Vseeno nam je, kdo je zakon predlagal. Naš fokus je vsebina in ne predlagatelj," je še poudaril.

Kot je dejal, bodo ključna razvojna vprašanja ostala ne glede na izid referenduma 6. decembra. Slovenija bo morala odgovoriti, kako zadržati mlade in visoko usposobljene ljudi, podjetjem omogočiti razvoj in investicije ter povečati produktivnost in inovativnost.

Od vlade pričakujejo, da bo po referendumu spremljala učinke zakona in se sistematično lotila tudi sprememb na drugih področjih, od znanosti in razvoja do davčnega okolja, digitalizacije in energetike. Gospodarske organizacije pa se po njegovih besedah zavezujejo, da bodo takoj po referendumu predlagale popravke tam, kjer bodo potrebni.

Marjan Trobiš
Marjan Trobiš
FOTO: POP TV

"Razvojna kapica bi pomagala zadržati strokovnjake"

Predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Marjan Trobiš je med najpomembnejšimi ukrepi zakona izpostavil uvedbo razvojne oziroma socialne kapice ter možnost prejemanja celotne starostne pokojnine ob nadaljnjem delu.

Opozoril je, da je razprava o razvojni kapici postala izrazito politična, delodajalci pa želijo vprašanje obravnavati predvsem z vidika konkurenčnosti gospodarstva in ohranjanja delovnih mest.

Po njegovih navedbah bi razvojna kapica trenutno neposredno koristila približno 13.000 zaposlenim. Vendar je poudaril, da si delodajalci želijo, da bi bilo takšnih delovnih mest v Sloveniji precej več.

Med kadri, ki jih podjetja vse težje pridobivajo in zadržujejo, je izpostavil inženirje, vodstvene delavce, tehnologe in raziskovalce. "Razvojna kapica je nujna, da pridobimo nove razvojne kadre," je poudaril in dodal, da je pomembna tudi zato, da visoko usposobljeni zaposleni ne bi odhajali v tujino.

Po njegovih navedbah ima omejitev osnove za plačevanje socialnih prispevkov uvedeno 18 od 27 držav Evropske unije. Ob tem je poudaril, da imajo takšne ureditve tudi države z razvitimi sistemi socialne varnosti.

Trobiš je prepričan, da bi ukrep pomagal izboljšati konkurenčnost Slovenije in spodbudil ustvarjanje bolje plačanih delovnih mest.

Drugi ukrep, ki ga delodajalci posebej podpirajo, je možnost prejemanja celotne starostne pokojnine ob nadaljnjem delu. Trobiš je pomen spremembe ponazoril s primerom medicinske sestre, ki se bo kmalu upokojila. Čeprav bi njeno znanje in izkušnje še potrebovali, se po njegovih besedah zaradi sedanje ureditve morda ne bo odločila za nadaljevanje dela. Opozoril je, da je prejemanje zgolj dela pokojnine ob nadaljnji zaposlitvi za nekatere starejše zaposlene premalo spodbudno. Če bi lahko ob plači prejemali tudi celotno pokojnino, bi se po njegovem mnenju več zaposlenih odločilo ostati na delovnem mestu, če bi to želeli in jim zdravstveno stanje omogočalo.

Kot je pojasnil, bi takšna ureditev koristila tudi delodajalcem, saj bi starejši zaposleni lahko svoje znanje in izkušnje prenašali na mlajše sodelavce. Navedel je tudi primer iz lastnega podjetja, kjer se bo prihodnje leto upokojilo deset zaposlenih. "Želel bi, da bi motivirano delali naprej, če seveda želijo," je dejal.

Blaž Cvar
Blaž Cvar
FOTO: POP TV

OZS: Ukrepe predlagamo že več let

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar je poudaril, da tudi obrtniki in podjetniki podpirajo interventni zakon, saj so številne ukrepe, ki jih vsebuje, v svojih vsakoletnih zahtevah predlagali že pred leti.

Po njegovih besedah bi morala Slovenija takšne razvojne ukrepe sprejeti že precej prej. Med njimi je posebej omenil razvojno kapico.

Cvar je opozoril, da Slovenija z vse večjimi administrativnimi obremenitvami in spreminjanjem davčnih pravil otežuje poslovanje predvsem mikro- in malim podjetjem. Po njegovem mnenju bi morala država podjetnikom omogočiti več časa za opravljanje dejavnosti in manj za izpolnjevanje administrativnih obveznosti.

Izpostavil je, da mikro- in mala podjetja predstavljajo približno 99 odstotkov registriranih gospodarskih subjektov v Sloveniji, skupaj okoli 190.000 samostojnih podjetnikov in drugih manjših poslovnih subjektov. "Ti ljudje se postavljajo v tem sistemu na lastne noge in namesto, da bi jim dali več časa, da opravljajo svoje delo, jim nalagamo administrativne obveznosti," je opozoril.

Cvar je poudaril, da je treba slovensko zakonodajo približati ureditvam v državah, s katerimi slovenska podjetja tekmujejo na mednarodnih trgih. Slovenija kot izrazito izvozno usmerjeno gospodarstvo po njegovem mnenju brez ustreznih pogojev za poslovanje izgublja konkurenčnost.

Ob tem je kritiziral nasprotnike zakona, predvsem zaradi po njegovem mnenju napačnega predstavljanja bolje plačanih strokovnjakov kot bogatašev. Opozoril je, da takšno sporočanje odvrača mlade od vlaganja v znanje in izobraževanja za zahtevnejše poklice. "Kakšna sporočila dajemo mladim, ki bi morda vložili svoja leta šolanja, bi želeli postati inženirji, bi se želeli šolati, vlagati v znanje, če sedaj označujemo te ljudi, da so to bogataši?" se je vprašal.

Posebej se je posvetil spremembam sistema normiranih odhodkov, ki jih predvideva interventni zakon. Po njegovih besedah so se pogoji za normirane samostojne podjetnike v zadnjih letih večkrat spreminjali, kar je povzročalo negotovost in dodatno oteževalo poslovanje. Cvar je poudaril, da predvideno zvišanje prihodkovnih pragov ne pomeni tako velike novosti, kot se predstavlja v javnosti, saj so bile nekatere meje v preteklosti že višje.

Po njegovem mnenju bi morala država sistem normiranih odhodkov še dodatno poenostaviti, tako z vidika administracije kot obdavčitve. Dolgoročno si želi tudi ureditev, ki bi bolje upoštevala posebnosti posameznih dejavnosti. Zavrnil je tudi očitke, da normirani podjetniki v javne blagajne prispevajo premalo. 

Po njegovih besedah sistem normiranih odhodkov ne koristi le podjetnikom, temveč zmanjšuje tudi administrativno delo države. Pri normirancih namreč davčnim organom ni treba preverjati upravičenosti posameznih dejanskih poslovnih odhodkov v enakem obsegu kot pri zavezancih, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.

Mariča Lah
Mariča Lah
FOTO: POP TV

TZS: Nižji DDV bi lahko pocenil osnovna živila

Predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah je poudarila, da trgovci podpirajo zakon zaradi predvidenih ukrepov za znižanje življenjskih stroškov in izboljšanje poslovnega okolja. "Zakona ne podpiramo po tem, kdo ga je predlagal. Presojamo ga po tem, kaj prinaša zaposlenim, kaj prinaša podjetnikom, upokojencem, mladim, mladim družinam," je dejala.

Spomnila je, da je TZS podobne predloge v preteklih letih večkrat posredovala odločevalcem, vendar po njenih besedah niso bili upoštevani.

Opozorila je tudi na razmere v trgovinski dejavnosti. Po njenih navedbah obseg prodaje blaga za dnevno porabo in živil že dve leti stagnira oziroma se rahlo zmanjšuje. Prepričana je, da bi lahko ukrepi iz interventnega zakona pripomogli k izboljšanju razmer.

Med ključnimi ukrepi je izpostavila znižanje davka na dodano vrednost za izbrana osnovna živila z 9,5 na pet odstotkov. Nižja stopnja bi veljala za 15 skupin osnovnih živil, med drugim za moko, kruh, testenine, meso, mleko, jogurt, nekatere sire, maslo, sladkor, olje, jajca ter sveže sadje in zelenjavo.

Po njenih besedah gre za izdelke, ki jih gospodinjstva kupujejo vsakodnevno, zato bi lahko nižja obdavčitev prispevala k zmanjšanju življenjskih stroškov. "To blago ni luksus. To blago je to, kar mi potrebujemo vsak dan," je poudarila.

Ocenila je, da bi morebitno pocenitev osnovnih živil najbolj občutili prebivalci z nižjimi dohodki in mladi.

Zakon predvideva tudi znižanje DDV za semena, sadike in določena gnojila na pet odstotkov. Po oceni Lahove bi to lahko pomagalo domačim kmetom in manjšim pridelovalcem pri zagotavljanju konkurenčnejših cen.

Lahova se je dotaknila tudi vprašanja, ali bi se znižanje DDV dejansko preneslo v nižje maloprodajne cene. Po njenem mnenju je ključni dejavnik konkurenca med trgovci, ki naj bi jih spodbujala, da davčno razbremenitev prenesejo na kupce. "Mi smo prepričani, da jih k temu najbolj sili, bolj od katere koli zakonodaje, konkurenca na slovenskem trgu," je poudarila.

Znižanje DDV samo po sebi sicer še ne zagotavlja sorazmernega znižanja končnih cen, saj je to odvisno tudi od cenovne politike trgovcev. Lahova pa pričakuje, da bo konkurenca pripomogla k temu, da bodo koristi nižje davčne stopnje občutili tudi potrošniki.

"Če ne bodo znižali cen na račun nižjega davka na dodano vrednost, bodo potrošniki odšli k trgovcu, ki jih bo znižal," je poudarila. Opozorila je, da je izgubljeno zaupanje kupcev težko ponovno pridobiti, zato trgovci po njeni oceni ne bodo mogli prezreti morebitnih pocenitev pri konkurenci.

Kot drugi pomemben razlog za znižanje DDV je izpostavila odliv kupne moči v tujino. Po njenih besedah se Slovenija s tem pojavom sooča že šest do osem let, posebej izrazit pa je pri nakupovanju hrane.

Med razlogi za podporo zakonu je Lahova izpostavila tudi položaj majhnih podeželskih trgovin, ki imajo po njenem mnenju pomembno gospodarsko in socialno vlogo. Opozorila je, da se njihov pomen v javnih razpravah pogosto spregleda, čeprav številnim prebivalcem, predvsem starejšim, omogočajo dostop do osnovnih življenjskih potrebščin. Majhne trgovine so po njenih besedah tudi prostor srečevanja in druženja, posebej v krajih, kjer se prebivalstvo zmanjšuje in kjer nimajo vsi možnosti vsakodnevnega prevoza v večja mesta.

ZDOPS: Malo gospodarstvo potrebuje manj administracije in predvidljivejše davčno okolje

Marko Kajzer je v imenu Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije poudaril, da organizacija podpira gospodarske ukrepe iz interventnega zakona predvsem zaradi treh razlogov: administrativnih razbremenitev, predvidljivejšega davčnega okolja in izboljšanja mednarodne konkurenčnosti.

Kot eno od težav sedanje ureditve je izpostavil regresne zahtevke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ob poškodbah zaposlenih pri delu. Pojasnil je, da podjetja plačujejo prispevke za poškodbe pri delu, zavod pa lahko ob poškodbi zaposlenega od delodajalca zahteva povračilo stroškov zdravljenja, nadomestil in drugih storitev.  Po njegovih besedah lahko do regresnega zahtevka pride tudi v primerih, ko je delodajalec sprejel potrebne varnostne ukrepe. Takšna ureditev je po njegovi oceni problematična predvsem za manjša podjetja, za katera lahko nepričakovani zahtevki pomenijo veliko finančno breme.

Kot je pojasnil, predlagana ureditev ne odpravlja odgovornosti delodajalcev in ne spreminja njihove dolžnosti zagotavljanja varnega delovnega okolja. Po njegovem mnenju pa bi lahko preprečila, da bi posamezen regresni zahtevek zaradi običajne malomarnosti resno ogrozil poslovanje manjšega podjetja in njegova delovna mesta.

Druga rešitev, ki jo je izpostavil Kajzer, je tako imenovani mikro SP, namenjen samozaposlenim in kmetom z nizkimi prihodki. Ukrep je po njegovih besedah namenjen predvsem posameznikom, ki imajo poslovno idejo, vendar vsaj na začetku pričakujejo razmeroma nizke prihodke. Nižji prispevki bi jim omogočili lažji začetek poslovanja in povečali možnosti, da svojo dejavnost postopoma razvijejo v uspešno podjetje. 

Kajzer je ocenil, da sta dve leti dovolj dolgo obdobje za zagon in uveljavitev podjetniške ideje, hkrati pa časovna omejitev preprečuje predolgotrajno zmanjševanje vplačil v sisteme socialnega zavarovanja.

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Koalicija in opozicija vsaka na svojem bregu

Vladna koalicija SDS, NSi in Demokratov ter stranka Resni.ca, ki koaliciji zagotavlja parlamentarno večino, podpirajo uveljavitev zakona. Poudarjajo, da zakon prinaša razbremenitev dela in gospodarstva, spodbuja podjetništvo ter izboljšuje konkurenčnost Slovenije. Prepričani so, da bodo ukrepi koristili različnim skupinam prebivalstva in dolgoročno okrepili gospodarstvo.

V opozicijskih strankah Svoboda, SD in Levica zakonu nasprotujejo. Opozarjajo, da bi predvidene davčne razbremenitve najbolj koristile premožnejšim, hkrati pa zmanjšale javnofinančne prihodke in ogrozile financiranje javnih storitev. Njihovim pomislekom se pridružujejo sindikati, ki so tudi zahtevali razpis referenduma.

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KOMENTARJI37

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ArkaMast
05. 11. 2026 11.02
Rekordni dobički, njemu je pa težko. ? Kaj bi sploh rad?
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0 0
Osatec
05. 11. 2026 11.01
Samo to lahko rečem: Kako vas ni sram in poleg seveda tudi predsednica trgovinske zbornice. Ko ta dva zagledam, mi gre na bruh!!! Radi bi olajšave, in ne vem kaj še vse, sami pa ne naredijo nič! Pač, plače zmanjšujejo, zaposlujejo manj, dobavitelje pritiskajo... Ne vem, Kralj se tako bori za kmete, tu pa ne naredi nič. Hinavščina, kot povsod!!
Odgovori
0 0
Bbcc12
05. 11. 2026 11.01
Tako težko a z rekordnimi dobički. Matematika kaže 100% da lažete.
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0 0
Skunk Works
05. 11. 2026 10.58
Žal se tukaj vidi vse preveč mentalitete luzerstva, podpovprečništva in zavisti…Ampak svet, razviti bogati napredni svet deluje drugače….Tam ljudje uspešne občudujejo, tam se ljudje sprašujejo, kako bi še sami postali uspešnejši in boljši, ne pa kot prevečkrat tukaj ob navalu zavisti, kako bi uspešnejše in boljše ovirali in onemogočali. Tudi psihološko razlago tega slovenceljstva se da nekako razložiti. Vse preveč ljudi ne motijo razni bogati politični šerifi in podobni, saj tam lahko rečejo, ja saj je bogat, ja ker krade, ker ima veze tam in tam v državnih podjetjih in podobno, oni pa tega nimajo, oziroma so kao moralno nad tem. Ne, njih moti neki neznani, nekoč njim čisto enak Janez Novak, ki se je z lastnim trudom, odrekanjem, garanjem, iz nič, v letih in desetletjih prebil nad povprečje, ustvaril uspešno firmo, posel, veliko uspešno kmetijo ali kaj podobnega, in njim in njihovi neuspešnosti nastavil ogledalo. Njim, ki so v tem času sedeli na kavču in pestovali zavist do uspešnejših. To pa seveda boli…Boli ta navadni garaški uspešni Janez Novak, ne neki kriminalni politični tajkunski milijonar..Zato je take Janeze treba čimbolj obdavčiti, oprispevčiti, zatolči…,Ampak tako ta država ne bo daleč prišla. Mi potrebujemo spodbudo za bogatejšo in boljšo Slovenijo, ne pa Slovenijo, ki stagnira v sivini povprečnosti.
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0 0
Bbcc12
05. 11. 2026 11.02
V tem tvojem komentarju se tudi vidi lapanje v prazno.
Odgovori
0 0
trunck1
05. 11. 2026 10.58
Zakon ponudbe in povpraševanja velja tudi na trgu dela, dragi 'delodajalci'. V času krize 'recimo v času Janezovih vlad', je na trgu ogromno dostopne delovne sile, vendar ni kupcev, v času konjukture je na trgu dovolj povpraševanja, vendar ni delovne sile. Slaba podjetja v času recesije propadejo zaradi slabe prodaje, v času konjukture pa zaradi stroškov dela. In zdaj bi desnica rada zmanjšala davke zato, da bi tudi slaba podjetja nekako odživotarila, vodstvo pa bi si kljub temu izplačevalo višje neto plače na račun zmanjšanja davkov. Stroške dela pa bi si v storitveni industriji zmanjšali z normativnimi s.p.-ji.
Odgovori
+1
1 0
kakorkoliže
05. 11. 2026 10.57
Kakšna neverjetna zavajanja in manipulacija.
Odgovori
0 0
ImamLastnoMnenje
05. 11. 2026 10.57
Kaj ste pričakovali? Zakon za bogatune je napisan po njihovem nareku. Podjetja poslujejo povsem spodobno, a njihova pogoltnost je neomejena. Vsak zakon, ki ga podpirajo delodajalske organizacije in desnuharji, moramo delojemalci obvezno zavrniti, saj neposredno poslabšuje naš položaj.
Odgovori
0 0
Arlo
05. 11. 2026 10.59
Bogatunov je 1,3% prispevajo prispevajo pa petino v blagajno. Če jih samo 0,3 odide je blagajna na kolenih, KAPIŠ
Odgovori
0 0
twister
05. 11. 2026 10.56
oz.a je slabša rešitev če bi tak odpustek dobili vsi zaposleni?
Odgovori
0 0
twister
05. 11. 2026 10.56
Naj nekdo razloži samo nekaj.Kako bodo tisti ki bi dobili višje neto izplačilo zaradi “kapice 7.500” eur poskrbeli,da bodo tudi stali zaposleni konkretno nekaj pridobili?
Odgovori
0 0
Dr Dre
05. 11. 2026 10.54
Slava 🇺🇦🇺🇦🇺🇦, da vsi ponavljate, pa Živeo Trump, Netanyahu.... Rešitelji Gospodarstva v EU
Odgovori
0 0
Roadkill
05. 11. 2026 10.51
BS
Odgovori
0 0
Arlo
05. 11. 2026 10.45
varovalke bo priskrbel eljektrodoktor, on je zljizan sa sindikat
Odgovori
0 0
Bbcc12
05. 11. 2026 10.39
Tako težko a z rekordnimi dobički. Matematika kaže 100% da lažete.
Odgovori
+6
7 1
Arlo
05. 11. 2026 10.53
v matematiki ni varovalk, samo ddv hoče varovalke
Odgovori
0 0
tornadotex
05. 11. 2026 10.39
Golobnjak še sedaj ne ve zakaj se gre, oziroma nasprotujejo, ker so takšni po naravi...samo da ni Janez.Bili so v vladi, pa pahnili Slovenijo v globok deficit in sprejemali na svojo roko kvazi zakone, ki so za državljane pomenili samo nazadovanje...spomnite se samo birokratskih ovir na vseh področjih.
Odgovori
-6
1 7
Arlo
05. 11. 2026 10.57
hočejo na oblast to je vse, glej kako so razbili oskrbo, če to ni bila izdaja in zanemarjanje starih iz samega vrha, čisti fašizem, matematika, čimprej umrejo je bolje za blagajno, nategun se sonči v dubai
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0 0
ImamLastnoMnenje
05. 11. 2026 11.00
Primanjkljaj vedno pod 3% BDP, rekordna zaposlenost, višja minimalna plača, božičnica, brez ustrahovanja nasprotnikov in delitev.....res, sama škoda za navadne ljudi.
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0 0
Dr Dre
05. 11. 2026 10.38
Glavno, da se prepreči referendum o NEK2, ker o 50 milijardah lahko odloča le RESNI.CA in SDS💪💪. BREZ LAŽI🤣
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+6
6 0
Bbcc12
05. 11. 2026 10.43
Samo čista "resnica".🤣🤣🤣🤣
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0 0
tech
05. 11. 2026 10.29
"Gospodarske in delodajalske organizacije podpirajo" je velika razlika glede na naslov gospodarstvo izreklo podporo. Naslov je zavajajoč, ker niti približno ni vso gospodarstvo v teh organizacijah. Niti vso gospodarstvo ne bo imelo koristi od tega zakona.
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+6
7 1
Razumnež
05. 11. 2026 10.18
Jaz čakam kobilo (financirano iz tujine), da me razsvetli in tako vpliva na volitve...
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+0
2 2
Dr Dre
05. 11. 2026 10.42
🇮🇱 Ni več tujina, to je domovina, po novem..
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0 0
Castrum
05. 11. 2026 10.16
Na zadnjem referendumu je Golob dejal: Poglejte samo njihove obraze in volite PROTI. To je bil njegov argument. Resnično upam, da tokrat ne bo take blesarije.
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-3
3 6
Razumnež
05. 11. 2026 10.19
In zdaj so slovenceljni ful veseli, ker jih ne bo preganjal nek bav-bav ali pa politična policija..... Golobu se pa tudi zdi fino, da ga ne bodo preiskovali. Pač zaslepljenci.
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-1
3 4
Dr Dre
05. 11. 2026 10.12
Kaj pa referendum o BURKAH.. Ker o NEK2 ni neke resne potrebe, ker teh 30, 40 ali 50 milijard ni nek znesek..
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+6
7 1
Bbcc12
05. 11. 2026 10.13
Hehe. Dober sarkazem.
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+6
6 0
Arlo
05. 11. 2026 10.25
največji burkež je elektro nategun, vaš doktor golob
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+0
3 3
Dr Dre
05. 11. 2026 10.37
Moj Ni ne Golop, ne Janša, kaj še le Janšev vajenc Srb StevanoviĆĆ. Ozek je um takšnih.. Če ni črno je belo, kako je enostavno..
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+2
2 0
Castrum
05. 11. 2026 10.08
Vsak razumen, objektiven, odgovoren in resen prebivalec šežave si žei, resno razpravo. Argumente za in proti.
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-4
2 6
Bbcc12
05. 11. 2026 10.12
Res je a tega sam Janša ne premore, ki je PV.
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+6
7 1
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