Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Pred referendumom Cerkev prijavili organom zaradi 'vpletanja v kampanjo'

Ljubljana, 05. 11. 2025 17.50 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
28

Podporniki pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ocenjujejo, da se predstavniki katoliške cerkve aktivno vključujejo v referendumsko kampanjo, čeprav se vanjo niso podali kot organizatorji. Njihovo ravnanje bodo tako prijavili pristojnim organom, saj menijo, da gre za kršitev pravil kampanje in dovoljenega političnega delovanja, so sporočili.

Podporniki zakona, koalicijske stranke in društvo Srebrna nit, ki so se v referendumski kampanji povezali v zavezništvo Moje življenje, moja pravica, menijo, da je katoliška cerkev v Sloveniji s svojimi aktivnostmi v času kampanje prestopila zakonske in ustavne okvirje dovoljenega političnega delovanja.

V današnjem sporočilu za javnost so ob sklicevanju na poročanje nekaterih medijev izpostavili nekaj po njihovi oceni nedopustnih ravnanj. Katoliška cerkev je po navedbah zavezništva organizirano pripravila plakate in podobice, s katerimi ne nagovarjajo zgolj k udeležbi na referendumu, temveč tudi k oddaji glasu proti. Najavili pa so tudi financiranje taksi prevozov na volišča in druge aktivnosti v kampanji, so o aktivnosti katoliške cerkve navedli podporniki zakona.

Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je denimo na Facebooku v zadnjih dneh delil javno pismo in zapis, v katerem vernike poziva, naj se udeležijo referenduma in glasujejo "PROTI zakonu, PROTI uvajanju kulture smrti v Sloveniji". "To je naša krščanska dolžnost in človeška odgovornost do najšibkejših in do prihodnjih rodov," je zapisal.

Bolnik v bolniški postelji (slika je simbolična).
Bolnik v bolniški postelji (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Zagovorniki zakona ocenjujejo, da gre pri tem za aktivnosti organizatorjev kampanje, kot jih opredeljuje zakon, pri čemer izpostavljajo, da katoliška cerkev na Slovenskem vanjo ni stopila kot organizator. Omenjena ravnanja bodo zato prijavili pristojnim organom, natančneje inšpektoratu za notranje zadeve, so napovedali. Pričakujejo, da bo ta preveril zakonitost ravnanja in zagotovil, da bo referendumska kampanja potekala pošteno, v skladu z zakonom in z načeli demokratične države, v kateri sta cerkev in država jasno ločeni, so zapisali v današnjem sporočilu.

V tem so izpostavili tudi, da je verskim skupnostim prepovedano politično delovanje ali organiziranje. Lahko izražajo svoja mnenja, tudi o političnih vprašanjih, ne smejo pa organizirano vplivati na volilne procese ter na tak način nastopati v kampanjah, so še navedli.

cerkev srebrna nit referendum
Naslednji članek

Zaradi ležanja v cvetličnih koritih martinovanje dve uri krajše

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (28)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
marker1
05. 11. 2025 18.11
+3
A se že išče notranjega sovražnika? A RKC se vtika? Ko se pa vtika 8. marec, je pa vse OK?
ODGOVORI
4 1
devlon
05. 11. 2025 18.11
-1
Se vec kot cerkvenjakov je necerkvenih ljudi..tako da, vsi vabljeni na volisca, da zapravljivemu Primcu še enkrat 'da' stisnemo. Morda bo poštekal. Morda še vedno ne. Sploh če mu bo 'tista' glavo prala..ki ga tud meša.
ODGOVORI
0 1
Veščec
05. 11. 2025 18.11
rajši sem v gostilni pa na mašo mislim,kot pri maši bit pa na gostilno mislit
ODGOVORI
0 0
Sowkenc
05. 11. 2025 18.11
-1
Ali ni cerkev ločena od države???????????????Vedno bolj se vpletajo povsod, kjer jim sploh ni mesto. Raje naj plačujejo davke kot vsi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ODGOVORI
1 2
Verus
05. 11. 2025 18.08
+0
Lahko zaprosite za smrt, ne morete pa ne-placati rtv prispevka, lahko ustavite srček v nastajanju v nevarni "sodobni zenski", ne morete se pa odpovedati plačilu dveh obveznih zavarovanj. Krasen svet.
ODGOVORI
2 2
Fluxx
05. 11. 2025 18.08
+4
Pri vseh davkih se kar cakamo da se cerkev obdavci
ODGOVORI
4 0
boslo
05. 11. 2025 18.10
Tako je
ODGOVORI
0 0
Ročak
05. 11. 2025 18.08
+2
Pri nedeljski maši ljudje zvedo, za koga ali kako morajo glasovati.
ODGOVORI
4 2
Verus
05. 11. 2025 18.11
+1
Povsem enako kot iz tvojega komentarja.
ODGOVORI
1 0
boslo
05. 11. 2025 18.11
+1
Drži, cerkev nagovarja vernike, MS mediji pa drugi pol
ODGOVORI
1 0
JApajaDAja
05. 11. 2025 18.12
ostali pa prižgemo rtv in tam nam vse povedo.....:-)
ODGOVORI
0 0
jurist
05. 11. 2025 18.07
+1
Nisem vedel, da je to politično vprašanje. Ampak očitno ga zagovorniki jemljejo kot takega. Osebno mislin, da s tem, če Cerkev pove svoje mnenje ni nič narobe. Tako kot ni nič narobe, če to stori srebrna nit. In zanimivo: ne moti jih, da so proti tudi pravoslavni in muslimani. Moti jih samo zato, ker je to RKC… O taksi prevozih pa ne bi. Smo imeli nek sindikat taksistov, ki je folk vozil na volišče samo zato, da bi Golob zmagal. Pa takrat ni bilo nekega haloja.
ODGOVORI
2 1
JApajaDAja
05. 11. 2025 18.06
+1
dvomim.da imami to podpirajo...
ODGOVORI
1 0
Misika1967
05. 11. 2025 18.05
+4
Koncno,naj se naredi red,sprejet zakon da naj vsak vernik ki to zeli podpre cerkev od svoje place. Tako kot v Nemciji. Denar jemljejo na roke,ob petkih hodijo po domovih in lupijo stare od 20 dp 50eu jim odnesejo vsak mesec. Sram jih naj bo.
ODGOVORI
5 1
M E G A
05. 11. 2025 18.02
+3
VSE OK AMPAK KO MUSLIMANI SE VTIKAJO V DRZAVNO POLITIKO TER NJIHOVE ZAKONE PRIREJENE ZA NJIH TAKRAT STE TIHO.....
ODGOVORI
7 4
Mojemnenjeinpika
05. 11. 2025 18.06
+1
Kdaj že?
ODGOVORI
2 1
prepih
05. 11. 2025 18.01
+2
Bil sem sam priča lobiranju glede referenduma , me pa bega ena stvar " v nebesih naj bi bilo zelo lepo vendar ti ne pustijo umreti hočejo da še naprej trpiš na zemlji"
ODGOVORI
6 4
Sixten Malmerfelt
05. 11. 2025 18.01
+6
in kdo bo dobil globo? Rode, Stres, Štumf, Zore?
ODGOVORI
6 0
BBcc
05. 11. 2025 18.01
-1
Janša daje cerkvi. Cerkev zanj lobira.
ODGOVORI
6 7
tamiflu
05. 11. 2025 18.01
+1
končno, da nekdo stopi na prste tem pokvarjencem v ma.ijski cerkvi
ODGOVORI
9 8
boslo
05. 11. 2025 18.00
+1
8 marec ?
ODGOVORI
3 2
Levi so barabe
05. 11. 2025 18.00
-1
Iskreno povem da sem nazadnje podprl to zadevo. Zdaj je pa ne bom ! Pa tudi vinjeto bom kupil novo po starem datumu. Vse kar ma veze z golobjo vlado sem proti. Pa meni dol visi za božičnico ! Ne da se me kupit
ODGOVORI
7 8
prepih
05. 11. 2025 18.05
-1
Tako se govori bravo "levi.... " samo še k dejanjem pristopi ,če je hiša ali blok zidan za časa "levih" Ti samo ruši NE uživaj ničesar od LEVIH tudi kruha NE
ODGOVORI
1 2
Mojemnenjeinpika
05. 11. 2025 18.07
Saj s tem samo nase vplivaš. Vsi bomo nekoč bolni.
ODGOVORI
0 0
Levi so barabe
05. 11. 2025 18.07
+0
Rušil bi samo rdeče spomemike. Pa nobena ulica se ne bi smela imenovat po kardelju, kidriču itd. Fuj, nagravžno
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330