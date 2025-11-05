Pred referendumom Cerkev prijavili organom zaradi 'vpletanja v kampanjo'

Podporniki zakona, koalicijske stranke in društvo Srebrna nit, ki so se v referendumski kampanji povezali v zavezništvo Moje življenje, moja pravica, menijo, da je katoliška cerkev v Sloveniji s svojimi aktivnostmi v času kampanje prestopila zakonske in ustavne okvirje dovoljenega političnega delovanja.

V današnjem sporočilu za javnost so ob sklicevanju na poročanje nekaterih medijev izpostavili nekaj po njihovi oceni nedopustnih ravnanj. Katoliška cerkev je po navedbah zavezništva organizirano pripravila plakate in podobice, s katerimi ne nagovarjajo zgolj k udeležbi na referendumu, temveč tudi k oddaji glasu proti. Najavili pa so tudi financiranje taksi prevozov na volišča in druge aktivnosti v kampanji, so o aktivnosti katoliške cerkve navedli podporniki zakona.

Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je denimo na Facebooku v zadnjih dneh delil javno pismo in zapis, v katerem vernike poziva, naj se udeležijo referenduma in glasujejo "PROTI zakonu, PROTI uvajanju kulture smrti v Sloveniji". "To je naša krščanska dolžnost in človeška odgovornost do najšibkejših in do prihodnjih rodov," je zapisal.