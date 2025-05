Prvi dan predčasno glasovalo 0,39 odstotka upravičencev

Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je prvi dan predčasnega glasovanja v torek, 6. maja zakonodajnega referenduma o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti udeležilo 6642 volivk in volivcev (oziroma 0,39 odstotka vseh volilnih upravičencev).

Na posvetovalnih referendumih junija 2024 se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 18.769 volivk in volivcev (oziroma 1,2 odstotka vseh volilnih upravičencev). Drugi dan predčasnega glasovanja se je takrat udeležilo 20.656 volivk in volivcev (oz. 1,3 odstotka volilnih upravičencev), zadnji dan pa 19.631 volivk in volivcev (oz. 1,2 odstotka volilnih upravičencev). Vse tri dni skupaj se je predčasnega glasovanja na posvetovalnih referendumih junija 2024 udeležilo 58.981 volivcev oz. 3,7 odstotka volilnih upravičencev.

Na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vladi novembra 2022 je prvi dan predčasnega glasovanja svoj glas oddalo 15.202 volivcev, drugi dan 28.016 volivcev, zadnji dan pa 23.123 volivk in volivcev. Skupaj je takrat na referendumu predčasno glasovalo 66.341 oz. 3,91 odstotka volilnih upravičencev. Končna volilna udeležba na omenjenem referendumu leta 2022 pa je bila 41,83-odstotna (skupaj je takrat glasovalo 708.701 volivk in volivcev).