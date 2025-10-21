Svetli način
Pred referendumom v teku volilna opravila, v petek začetek volilne kampanje

Ljubljana, 21. 10. 2025 07.30 | Posodobljeno pred eno minuto

Začeli so teči roki za izvedbo volilnih opravil pred referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bo 23. novembra. Notranje ministrstvo bo danes objavilo število volilnih upravičencev. Volilna kampanja bo stekla v petek, nagovarjanje volivcev pa se bo izteklo 21. novembra ob polnoči, ko bo nastopil volilni molk.

Državna volilna komisija (DVK) je v ponedeljek sprejela akte za izvedbo referenduma. Tako bo ministrstvo za notranje zadeve danes na svojih spletnih straneh objavilo število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okraju.

Od števila volilnih upravičencev je odvisno, koliko glasov je potrebnih za zavrnitev zakona na referendumu. Za uspeh zakonodajnega referenduma mora biti namreč dosežen zavrnitveni kvorum. To pomeni, da bodo pobudniki referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja uspeli, če bo na referendumu proti zakonu glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da bo proti zakonu glasovala najmanj petina vseh volivcev.

Podpora bolniku na bolniški postelji
Točno število, koliko glasov proti bo potrebnih za zavrnitev na referendumu, se bo ugotavljalo glede na število volilnih upravičencev na dan glasovanja.

Še pred referendumskim odločanjem volivcev bo ta petek stekla uradna volilna kampanja, ki bo potekala do 21. novembra do polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Tisti, ki bodo v kampanjo stopili, morajo do prihodnjega torka odpreti tudi posebni transakcijski račun, na katerem bodo zbirali sredstva, namenjena za kampanjo.

Za ali proti predlaganemu zakonu

Predčasno glasovanje po potekalo med 18. in 20. novembrom, splošno pa 23. novembra. Na njem se bodo volivci izrekali o podpori zakonu, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?"

Po izteku pritožbenih rokov bo imela DVK do 11. decembra čas, da zaključi postopke ugotavljanja končnega izida glasovanja in za objavo akta o izidu v uradnem listu.

