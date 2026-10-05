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Slovenija

Zadnji dan za prijavo posebnega glasovanja po pošti

Ljubljana, 05. 10. 2026 08.21 pred 5 urami 1 min branja 0

Avtor:
STA
Referendum

Pred referendumskim četvorčkom, ki bo 11. oktobra, se danes izteče rok, do katerega lahko DVK glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost, so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda.

Na referendumu bodo mogoče še nekatere druge posebne oblike glasovanja. Tako bodo volivci, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, lahko glas oddali na volišču v drugem okraju, volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, pa bodo lahko glasovali na svojem domu. Oboji morajo sporočiti to okrajni volilni komisiji. Na volišču v Sloveniji bodo lahko glas oddali tudi volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, kar morajo sporočili Državni volilni komisiji (DVK).

Referendum
Referendum
FOTO: Shutterstock

Za takšne oblike glasovanja se morajo volivci prijaviti, rok za to pa se izteče v sredo, 7. oktobra.

Predčasno glasovanje na posebnih voliščih pa se bo začelo v torek, 6. oktobra, in bo potekalo do četrtka, 8. oktobra.

DZ je za 11. oktober razpisal štiri referendume. Zakonodajni referendum bo potekal o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, torej bodo volivci glasovali za uveljavitev ali zavrnitev že sprejetega zakona. Trije posvetovalni pa bodo o ukinitvi prispevka za RTVS, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbenokoristnim delom ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Izid treh posvetovalnih referendumov ni zavezujoč.

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