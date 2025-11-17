Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Pred referendumskim glasovanjem: odprtih bo več kot 3000 volišč

Ljubljana, 17. 11. 2025 12.49 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
46

Pred nedeljskim referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se bo v torek začelo predčasno glasovanje, tokrat na 98 voliščih. V nedeljo bo odprtih 2971 rednih volišč, 88 volišč omnia in 29 volišč v tujini. Objavo prvih rezultatov je pričakovati v nedeljo po 19.30, končni izid referenduma pa zaradi kvoruma po 4. decembru.

Na nedeljskem referendumu bodo volivci glasovali o tem, ali so za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je DZ sprejel 24. julija, in sicer tako, da bodo obkrožili za ali proti. V nedeljo bo odprtih 2971 rednih volišč in 88 volišč za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča (omnia), v tujini bodo volišča odprta na 29 diplomatskih predstavništvih in konzulatih, so navedli na Državni volilni komisiji (DVK).

Kot je na novinarski konferenci pojasnil predsednik DVK Peter Golob, bo predčasno glasovanje kot običajno v torek, sredo in četrtek pred referendumsko nedeljo, in sicer tokrat na 98 voliščih, ki bodo odprta med 7. in 19. uro.

Ob tem je pojasnil, da so na območju Ljubljane tokrat organizirali štiri volišča za predčasno glasovanje, in sicer v prostorih upravne enote na Linhartovi in Tobačni ter v Medvodah v prostorih občine in v prostorih Mladinskega centra Špica na Škofljici. V Mariboru pa so organizirali dve volišči za predčasno glasovanje, in sicer v kulturnih domovih v Kamnici in v Zgornji Polskavi. Volišča za predčasno glasovanje so objavljena na spletni strani DVK.

Predčasno glasovanje na referendumu
Predčasno glasovanje na referendumu FOTO: Bobo

Volišče omnia, ki je namenjeno glasovanju zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, bo v Ljubljani na dan referenduma tokrat organizirano v dvorani Stožice, je pojasnil Golob. Kot so navedli v sporočilu za javnost po novinarski konferenci, bo v nedeljo odprtih 88 volišč omnia. Vsi, ki bi želeli glasovati zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, morajo oddati vlogo pristojni okrajni volilni komisiji do srede. Prav tako do srede morajo vlogo oddati tudi tisti, ki želijo zaradi bolezni glasovati na domu.

Golob je obenem spomnil, da je potreben kvorum za zavrnitev zakona na referendumu odvisen od veljavnih oddanih glasovnic in od števila volilnih upravičencev, saj je v skladu z veljavno zakonodajo zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Število vseh volivcev se ugotavlja na dan glasovanja, pristojno ministrstvo bo podatke DVK posredovalo najpozneje deseti dan po dnevu glasovanja, kar pomeni, da bo DVK poročilo o končnem izidu izdala po 4. decembru, je pojasnil.

Kot je dodal, je bilo na dan 21. oktobra v volilni imenik vpisanih 1.696.025 volilnih upravičencev, od tega 1.582.914 s stalnim prebivališčem v Sloveniji in 113.111 v tujini. Da bi bil zakon zavrnjen, bi morala proti glasovati večina, obenem pa bi jih moralo biti proti najmanj 339.205.

Kot je napovedal Golob, bo DVK v nedeljo čez dan dvakrat poročala o volilni udeležbi, in sicer ob 12. uri o volilni udeležbi do 11. ure in ob 17. uri o volilni udeležbi do 16. ure. Posebno medijsko središče v nedeljo ne bo organizirano, podatke o končni volilni udeležbi pa bodo skupaj z izidi glasovanja objavljali v informacijskem sistemu DVK.

Po Golobovi napovedi se bodo podatki o referendumskem izidu na spletni strani DVK začeli objavljati po 19.30. Na vprašanje, kdaj bi bili lahko znani zanesljivi podatki, je Zorčič odgovoril, da je to odvisno od volilne udeležbe.

Dan po referendumski nedelji bodo prešteli še glasovnice po pošti iz domovine, teden dni pozneje pa še glasovnice po pošti iz tujine ter na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Direktor službe DVK Igor Zorčič je ob tem pojasnil, da je DVK prejela 449 vlog za glasovanje po pošti iz tujine, pri čemer je bilo pozitivno rešenih 436, za glasovanje na diplomatsko-konzularnih predstavništvih pa so prejeli 247 vlog, pozitivno je bilo rešenih 245. Ob tem je za primerjavo navedel, da je na majskem referendumu o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti vlogo za glasovanje po pošti iz tujine oddalo 235 volivcev, na diplomatsko-konzularnih predstavništvih pa 128.

Zorčič je pojasnil še, da volilna opravila potekajo po zastavljenih načrtih. Po navedbah DVK bo skupaj za nemoteno izvedbo volitev skrbelo več kot 19.000 oseb.

dvk referendum glasovanje
Naslednji članek

Pred plazom skušal rešiti žensko, oba sta pogrešana

Naslednji članek

Koča na Golici bo le dočakala lepše čase: prenovili jo bodo jeseniški planinci

SORODNI ČLANKI

Izteka se še zadnji rok za prijavo za glasovanje na referendumu po pošti iz Slovenije

Še dober teden do referenduma: kako nagovarjajo volivce?

Dostojanstven konec ali potencialne zlorabe?

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (46)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pajo_36
17. 11. 2025 14.58
-2
Sam enki, sej res, ani Janša za drugo Švico pa to? Ja, sam v Švici imajo PPKŽ ! Kaj pa to, a? ajaaa on je bolj za katoliško Hrvaško pa te fore, versko blazno oblast, pa vse čim bolj privat pa delavce na minimum pa v kletke !
ODGOVORI
1 3
Bbcc12
17. 11. 2025 15.06
Janšistom ne moreš dopovedati nič.
ODGOVORI
0 0
MasteRbee
17. 11. 2025 14.53
+3
Ta zakon so sprejeli tisti, ki so med kovidom plesali in jim ni mar za življenje ljudi. Tudi po njih bo prišla.
ODGOVORI
3 0
Noleani
17. 11. 2025 14.50
+4
A ze brisemo komentarje, ki niso ustrezni Svoboda govora pa to. Amoak samo, ce se strinjamo, ce se ne se nas brise. Dovoljeno je celo žaljenje komentatirjev a objava komentarjev, ki spodbujajo k razmisleku v kaksni druzbi zelimo ziveti in se dotikajo obcutljivih moralno eticnih tem pa se brisejo, lahko namreč koga spodbudijo k ramisleku.
ODGOVORI
4 0
Birba
17. 11. 2025 14.48
-2
Referendum na to temo je že bil zato mislim,da bo zelo mala udeležba!!!
ODGOVORI
1 3
Bbcc12
17. 11. 2025 14.51
+3
Ne bo majhana udeležba. Tisti je bil posvetovalni. Vsi na volišča.
ODGOVORI
3 0
Pajo_36
17. 11. 2025 14.54
-3
Še ena cvetka, k ne razume sistema. Imamo POSVETOVALNI in ZAKONODAJNI referendum. Tale je v bistvu pomembnejši, ker se potrjuje ali zavrača zakon. ČE se ga zavrne, državni zbor 1 leto ne sme odločati o tem zakonu, ali podobnih zakonih. Posvetovalni referendum nima nobene obveze in teže za politiko, je metanje denarja stran. Politika ni dolžna sprejemati kakrpnekoli odločitve v tem primeru, je noben zakon ne obvezuje. Primc je pa izkoristil, da je šlo skozi, ker itak laže, da boljš ne more. Me prav zanima,a li je zakon kej prebral, in od kod ima toliko časa, če je pa redno zaposlen v JU in mestnem svetu MOLa. Toliko, k so tolk glasni o drugih, a sami trikrat slabši.
ODGOVORI
0 3
denden
17. 11. 2025 14.45
+7
Načeloma sem ZA, ampak skrbi me dvom, da se bodo bolni odločali za končanje življenja tudi zradi tega, ker ne bi želeli biti v breme svojcem. Najprej bi bilo potrebno urediti stvari tako, da se bodo bolni zavedali, da bo za njihovo oskrbo poskrbljeno brez obremenjevanja svojcev. Upam, da za to pobiramo denar za dolgotrajno oskrbo. Tudi argument, da želimo sami odločat o svojem življenju ne drži, še vedno se bo o tem odločal zdravniški koncilij, ki bo dal zeleno luč.
ODGOVORI
9 2
Agartha enjoyer
17. 11. 2025 14.49
+5
Aja v breme svojcem? Potem je pa svet blazno lep vi se pa sekirate kdo vse bi se evtaniziral. Je treba človeka pri življenju drzati da lahko davke plačuje.
ODGOVORI
8 3
Bbcc12
17. 11. 2025 14.55
+0
Zato je dolgotrajna oskrba. Vsak, ki je 40 let plačeval v pokojninsko blagajno bo brez težav to plačeval dolgotrajno oskrbo. Končno vlada, ki je uredila, da bo vsak posameznik imel dovolj zase in ne bo breme nikogar.
ODGOVORI
3 3
Pajo_36
17. 11. 2025 14.57
+0
Model, toliko je enih mnenj treba za tole, da ni šanse, da gre tvoja izjava čez. Zdej se bom pa odločil, pa malo se evtanaziral...ma ni šanse. Tudi dementni ljudje in psihični bolniki nimajo pravice do tega, človek mora biti 100 procentno pri sebi, o tem odloča lečeči zdravnik, neodvisno mnenje, še enkrat zdravnik, potem notar, potem psihiater in na koncu komisija. v vseh stopnjah ima predlagatelj pravico odstopiti od zahtevka. Sam odločaš o sebi, ne more nekdo drug ! Ni to veterina !
ODGOVORI
3 3
MasteRbee
17. 11. 2025 14.59
+4
tralalala...In za smrt se boš moral odločiti za eno leto vnaprej? Kot se boš moral za dom ostarelih v puberteti!
ODGOVORI
4 0
Anion6anion
17. 11. 2025 14.44
-5
Maj Primc plača stroške referenduma.
ODGOVORI
2 7
ptuj.si
17. 11. 2025 14.44
+7
Neozdravljive so tudi psihične težave, torej se bodo lahko 18 letniki s psihičnimi težavami odločili za evtanazijo?? Takšen je namreč zakon. Vsi podporniki vidite samo tiste, ki vegetatirajo in za take sem res, da se napravi evtanazija, samo se vprašajte, kaj pa če se bo vaš otrok odločil, da naredi evtanazijo, ker bo imel psihične težave in ne bo več hotel živeti....
ODGOVORI
7 0
Agartha enjoyer
17. 11. 2025 14.43
+8
Nikol ne bi sebi življenje vzel vedno bi ga prej drugim... Vsi, ki ste pa proti pa upam, da vas doleti karma in da boste tok bolani da boste prosili da vas uspavajo. Hinavci.
ODGOVORI
12 4
Nebodijetreba
17. 11. 2025 14.57
+3
Ti si res zblojen! Premisli, kaj si natvezil.
ODGOVORI
5 2
MasteRbee
17. 11. 2025 14.39
+7
Na specialističen pregled čakaš 12 mesecev, na "naročeno" smrt pa planirano samo en mesec. Levičarji so kar ogreti in bo potrebno kmalu potem čakati na medicinsko smrt leto, dve? Bodo ljudje zdržali? A bo spet kratenje človekovih pravic: "Smrt v razumnem roku"
ODGOVORI
8 1
aviktora
17. 11. 2025 14.42
-4
Če se ne bojiš živeti, se ne bati umreti!
ODGOVORI
0 4
Bbcc12
17. 11. 2025 14.42
-5
Smrt janšizmu pomeni manj spranih ljudi od nore24.
ODGOVORI
1 6
Pajo_36
17. 11. 2025 14.46
-4
Čakalne vrste so narejene zato, da ima zdravniški lobij biznis. Kaj pa bi bilo, da če vse čakalne vrste spucamo? Privatniki bi zaprl anede? In kdo najbolj promovira privat zdravstvo? Desnica. Kdo jim je omogočil ne delati med korono? Janša. In kaj je to povzročilo. Mega čakalne vrste. A denarje so pa take dobival, da te je sr...prjelo, negovalci pa sto evrotov...Bitenca poglej. Podjetnik in JAnšev podrepnik.
ODGOVORI
0 4
MasteRbee
17. 11. 2025 14.57
+2
A veš zakaj so vrste, pa ne za vse, da ne bo pomote, zato ker se na zdravju ljudi varčuje. V prestolnici kulture pa potem ta denar odnesejo srake.
ODGOVORI
2 0
Pikopiko
17. 11. 2025 14.38
+6
V oskrbnih domovih so v glavnem zaposleni južni ljudje. Torej Slovenci o vaši smrti bodo odločali ljudje z Juga.
ODGOVORI
7 1
MasteRbee
17. 11. 2025 14.41
+0
Sedaj jim ne bo potrebno več žvižgat. Mogoče pridejo še prostovoljci iz Italije?
ODGOVORI
1 1
Pajo_36
17. 11. 2025 14.43
-2
Seveda ja. A negovalka odloča o zdravljenjih????????
ODGOVORI
0 2
Emyy
17. 11. 2025 14.37
+3
Proti
ODGOVORI
8 5
gebo 1
17. 11. 2025 14.36
+8
Zanima me kdo bi kasiral od prodaje organov. Obvezno proti !!!
ODGOVORI
8 0
Nebodijetreba
17. 11. 2025 14.36
+8
Ste poslušali stroko, kako izgleda ta "dostojna smrt"? Koliko ur traja mučenje! Kaj je pokazala obdukcija tako umrlega (pljuča utoplenca ...). Hvala za tako dostojno umiranje.
ODGOVORI
8 0
enajstdvanajst1
17. 11. 2025 14.33
+9
sem takoj za če bo golob prvi poskusni zajček kako to gre od zacetka do konca
ODGOVORI
10 1
Bbcc12
17. 11. 2025 14.36
-8
V glavi imaš prav toliko kot zajček.
ODGOVORI
1 9
Pajo_36
17. 11. 2025 14.39
-4
Sej ne more ! Niti Janša. Če ni neozdravljivo bolan in zdravstvena oskrba ne garantira poboljšanje stanja, s tem, da se mora vračunati, da se na odobritev vseh členov in mnenj tudi čaka, seveda. Ane, ČE BI KDO KAJ KDAJ PREBRAL, KAJ PIŠE, bi lahko imeli konstruktivne debate, ne pa rekla kazala čula pa pjevala ! V Golobovem primeru bi ga zavrnil že lečeči zdravnik, kar je pri njem osebni zdravnik. Anede. SDS ima probleme s sklanjanjem, pa besedo kdo, kaj šele, da bi kdaj, kaj prebrali.
ODGOVORI
1 5
Nebodijetreba
17. 11. 2025 15.04
Pajo, kar se jezika tiče, pometi najprej pred svojim pragom in v levem delu parlamenta. Če sva že pri sklanjanju, naj se tvoji najprej naučijo rabe mestnika, ker jih večina uporablja dajalnik. ( Govorimo o tem problemu, ne pa o temu preblemu.)
ODGOVORI
0 0
deny-p
17. 11. 2025 14.32
+6
Vse se začne in konča pri denarju, verjetno tudi v tem primeru in ne me prepričevar, kako vlado skrbi za bolne ljudi, ker je naše zdravstvo več kot zgovorna slika.....
ODGOVORI
7 1
but_the_ppl_are_retarded
17. 11. 2025 14.22
+10
Prej in več, kot jih po8ijejo, manj bo treba penzij in zdravljenj plačat.
ODGOVORI
10 0
Nebodijetreba
17. 11. 2025 14.32
+9
Tisti, ki bodo glasovali ZA, naj se kar vpišejo na seznam.
ODGOVORI
10 1
Bbcc12
17. 11. 2025 14.38
-4
Sam se odločiš ko ti zdravniki ne morejo pomogati. Še vedno ti je omogočeno, da trpiš. Trpel boš še vedno lahko če boš imel željo.
ODGOVORI
0 4
Bbcc12
17. 11. 2025 14.39
-5
In boš še vedno dobil pokojnino. Jao glupi janšizem.
ODGOVORI
0 5
Pajo_36
17. 11. 2025 14.17
-8
Kot prvo, upam, de boste pametni in en boste pustil zažiralcu javnega denarja Primcu, da on odloča spet o enih ljudeh, ki jih je ultra malo, da bo on govoril, kako se človek o sebi odloča. Zakon je jasen, Primc pa laže, kot pes teče. Kot drugo, jaz bi vam dal obvezno glasovanje. ČE te ni izvršba 20 evorv, tudi na socialne in vse transferje. Lahko se odjaviš, ampak nimaš otroških dodatkov in tako naprej. Red mora bit. Tako kot cerkveni davek v NEmčiji, če ga ne plačuješ od plače, te cerkveno ne poročijo. Ampak to je druga tema. Tok ste koprnel po demokraciji 1991, a zdej redko da se glasuje čez 70%, pol se pa samo jamra, kako je vse zanič. Da ne načnem teme, kako se referendum zlorablja. Predlagatelj naj ga plača vnaprej, če je in favor predlagatelju, je potem resno nekaj narobe in naj država plača predlagatelju. tako je pa tole ratal PR političnim strankam na državni denar, da o financiranju strank sploh ne začnem. Ne pride v parlament pa dobi 100.000 na leto, dejte no. A smo normalni.
ODGOVORI
2 10
bc123456
17. 11. 2025 14.16
+9
SLOVENIJA -- NAROD BOLNIKOV........................
ODGOVORI
9 0
BitterTruth
17. 11. 2025 14.15
-7
Kaj spet referendum a me zaj..o?
ODGOVORI
0 7
veneti
17. 11. 2025 14.02
+9
za vsako drobnarijo je referendum. Se pa ne spomnim, da bi bil referendum o ukinitvi viz za BIH in Albanijo????? To se je pa naš Gospod Golob sam odločil?
ODGOVORI
11 2
Slovenska pomlad
17. 11. 2025 14.13
-11
Poba,Ivan je sonarodnjake navozil v rekordnem številu.Podatki o tem so dostopni tudi tebi,bimbo.
ODGOVORI
2 13
veneti
17. 11. 2025 14.41
+1
Ne zastopim zakaj ne berete svoje bih24 ne pa ku neke negativne všečke dajete.
ODGOVORI
1 0
ptuj.si
17. 11. 2025 14.49
Ivan Pergovnik?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330