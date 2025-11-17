Pred referendumskim glasovanjem: odprtih bo več kot 3000 volišč

Ob tem je pojasnil, da so na območju Ljubljane tokrat organizirali štiri volišča za predčasno glasovanje, in sicer v prostorih upravne enote na Linhartovi in Tobačni ter v Medvodah v prostorih občine in v prostorih Mladinskega centra Špica na Škofljici. V Mariboru pa so organizirali dve volišči za predčasno glasovanje, in sicer v kulturnih domovih v Kamnici in v Zgornji Polskavi. Volišča za predčasno glasovanje so objavljena na spletni strani DVK.

Kot je na novinarski konferenci pojasnil predsednik DVK Peter Golob , bo predčasno glasovanje kot običajno v torek, sredo in četrtek pred referendumsko nedeljo, in sicer tokrat na 98 voliščih, ki bodo odprta med 7. in 19. uro.

Na nedeljskem referendumu bodo volivci glasovali o tem, ali so za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je DZ sprejel 24. julija, in sicer tako, da bodo obkrožili za ali proti. V nedeljo bo odprtih 2971 rednih volišč in 88 volišč za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča (omnia), v tujini bodo volišča odprta na 29 diplomatskih predstavništvih in konzulatih, so navedli na Državni volilni komisiji (DVK).

Volišče omnia, ki je namenjeno glasovanju zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, bo v Ljubljani na dan referenduma tokrat organizirano v dvorani Stožice, je pojasnil Golob. Kot so navedli v sporočilu za javnost po novinarski konferenci, bo v nedeljo odprtih 88 volišč omnia. Vsi, ki bi želeli glasovati zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, morajo oddati vlogo pristojni okrajni volilni komisiji do srede. Prav tako do srede morajo vlogo oddati tudi tisti, ki želijo zaradi bolezni glasovati na domu.

Golob je obenem spomnil, da je potreben kvorum za zavrnitev zakona na referendumu odvisen od veljavnih oddanih glasovnic in od števila volilnih upravičencev, saj je v skladu z veljavno zakonodajo zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Število vseh volivcev se ugotavlja na dan glasovanja, pristojno ministrstvo bo podatke DVK posredovalo najpozneje deseti dan po dnevu glasovanja, kar pomeni, da bo DVK poročilo o končnem izidu izdala po 4. decembru, je pojasnil.

Kot je dodal, je bilo na dan 21. oktobra v volilni imenik vpisanih 1.696.025 volilnih upravičencev, od tega 1.582.914 s stalnim prebivališčem v Sloveniji in 113.111 v tujini. Da bi bil zakon zavrnjen, bi morala proti glasovati večina, obenem pa bi jih moralo biti proti najmanj 339.205.

Kot je napovedal Golob, bo DVK v nedeljo čez dan dvakrat poročala o volilni udeležbi, in sicer ob 12. uri o volilni udeležbi do 11. ure in ob 17. uri o volilni udeležbi do 16. ure. Posebno medijsko središče v nedeljo ne bo organizirano, podatke o končni volilni udeležbi pa bodo skupaj z izidi glasovanja objavljali v informacijskem sistemu DVK.

Po Golobovi napovedi se bodo podatki o referendumskem izidu na spletni strani DVK začeli objavljati po 19.30. Na vprašanje, kdaj bi bili lahko znani zanesljivi podatki, je Zorčič odgovoril, da je to odvisno od volilne udeležbe.

Dan po referendumski nedelji bodo prešteli še glasovnice po pošti iz domovine, teden dni pozneje pa še glasovnice po pošti iz tujine ter na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Direktor službe DVK Igor Zorčič je ob tem pojasnil, da je DVK prejela 449 vlog za glasovanje po pošti iz tujine, pri čemer je bilo pozitivno rešenih 436, za glasovanje na diplomatsko-konzularnih predstavništvih pa so prejeli 247 vlog, pozitivno je bilo rešenih 245. Ob tem je za primerjavo navedel, da je na majskem referendumu o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti vlogo za glasovanje po pošti iz tujine oddalo 235 volivcev, na diplomatsko-konzularnih predstavništvih pa 128.

Zorčič je pojasnil še, da volilna opravila potekajo po zastavljenih načrtih. Po navedbah DVK bo skupaj za nemoteno izvedbo volitev skrbelo več kot 19.000 oseb.