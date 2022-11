Pred referendumsko nedeljo še zadnji dan kampanje.

Ob zaključku kampanje so novinarsko konferenco napovedali v koalicijskih strankah Gibanje Svoboda, SD in Levica, ki pozivajo k podpori zakonskim predlogom na referendumu. Predlagatelj vseh treh referendumov je sicer SDS, ki spremembam zakonov nasprotuje.

V volilno kampanjo pred referendumi se je vključilo še več drugih strank, organizacij in posameznikov. Najbolj intenzivna je bila kampanja o noveli Zakona o RTVS, v kateri se je v veliki meri aktivirala tudi civilna družba.

Nagovarjanje volivcev se bo končalo danes opolnoči z nastopom volilnega molka, med katerim je vsako nagovarjanje volivcev prepovedano. Za kršitve so predvidene globe, ki za posameznika znašajo do 250 evrov, za organizatorja kampanje pa do 3000 evrov.

Prijave domnevnih kršitev volilnega molka bo sprejemala dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve. V nočeh na soboto in na nedeljo lahko morebitne kršitve državljani sporočajo na telefonsko številko 080 12 00. V soboto in nedeljo čez dan, torej med 7. in 19. uro, pa bo kršitve volilnega molka mogoče sporočati na telefonsko številko 080 21 13.

V prvih dveh dneh je predčasno glasovalo 2,55 odstotka volilnih upravičencev

Na referendumih je bilo že mogoče oddati glas predčasno, in sicer od torka do četrtka. V prvih dveh dneh je predčasno glasovalo 2,55 odstotka volilnih upravičencev. Glasovanje na referendumih bo sicer potekalo v nedeljo od 7. do 19. ure, ko bo v Sloveniji odprtih 2999 volišč in še 88 t. i. volišč omnia, kjer lahko glasujejo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini in tisti, ki na dan glasovanja ne bodo v okraju svojega stalnega prebivališča. Glasovanje bo potekalo tudi v tujini, nekateri pa lahko izpolnjene glasovnice pošljejo po pošti.

Zakoni bodo na referendumih zavrnjeni, če bo proti njim glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali, in če bo obenem proti glasovala najmanj petina vseh volivcev. Glede na podatke o številu volivcev na dan 11. novembra mora tokrat proti uveljavitvi vsakega izmed zakonov glasovati 338.869 volivcev.

Delni neuradni izidi z volišč po Sloveniji bodo znani že v nedeljo, dan pozneje bodo ugotavljali izid po pošti iz Slovenije, teden dni pozneje pa še po pošti iz tujine. Uradni izid referenduma bo glede na rokovnik Državne volilne komisije predvidoma znan šele januarja, saj morajo zaradi ugotavljanja kvoruma ugotoviti še število volivcev, ki so umrli od dneva sestave volilnega imenika do zaključka glasovanja.