Pred še enim poletnim vikendom znova zastoji na slovenskih cestah

Zastoji nastajajo tudi na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, kjer se potovalni čas podaljša za približno 15 minut, ter na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika. Potovalni čas se tam podaljša za približno 10 minut. Zastoj pa tudi na cesti Ljubljana - Brezovica, na Tržaški cesti pred delovno zaporo proti Brezovici.

Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana Rudnik in razcepom Kozarje se potovalni čas podaljša za približno 30 minut.

Na vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med predorom Barnica in pokritim vkopom Rebrnice 2 v smeri Razdrtega. Na pomurski avtocesti pa je zaradi pnevmatike na vozišču oviran promet med razcepom Dragučova in priključkom pernica proti Murski Soboti.

Na vipavski hitri cesti je zaradi živali na vozišču oviran promet pred počivališčem Šempas proti Vrtojbi, Italiji.

Prometno-informacijski center opozarja, da lahko vse do ponedeljka na cestah proti Primorski in na mejnih prehodih s Hrvaško pričakujemo močno povečan promet. Zastoji so tako danes možni proti obali in Hrvaški, jutri in v nedeljo pa v obe smeri. "Vozite s primerno varnostno razdaljo in v zastojih oblikujte reševalni pas," opozarjajo.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Obrežje, Gruškovje, Petrina. Za izstop iz Slovenije povsod čakajo 30 minut, za vstop v državo pa vozniki čakajo le na Gruškovju. Čakalna doba je tam med eno in dve uri.