Zagovor prve mariborske dijakinje. Podporniki: 'Vse skupaj je absurdno'

Odvetnik Dino Bauk , ki brani mladoletne dijake, je predlagal ustavitev postopka "glede na to, da je bolj kot v preprečitev virusa usmerjen v preprečitev širjenja javnih stališč" . "Pa tudi do izražanja kritik do sistema, ki je na te dijake pozabil štiri mesece," je dodal odvetnik. Sodišče zadnje besede še ni izreklo, dejali so, da bodo odločitev še sprejeli, saj morajo pridobiti še dodatne informacije. V naslednjih dneh sledi zagovor še ostalih dveh dijakov.

Pozive na zagovor pred sodnika za prekrške so prejeli trije mladoletni mariborski dijaki, pet pa jih je prejelo kazen zaradi kršenja zakona o nalezljivih boleznih v višini 400 evrov. Ena od dijakinj, ki so prejeli poziv na sodišče, se je danes zagovarja pred sodnikom.

Odvetnik je na sodišču poudaril, da so dijaki ravnali državotvorno, saj so zahtevali svojo pravico, pravico do šolanja. Ob tem, ko so protestirali, so upoštevali vse epidemiološke ukrepe in "se jih potem na tak način kaznuje".

V primeru mladoletnih oseb sodišče lahko izrečejo vzgojni ukrep. "Toda ta ukrep je nesmiseln, ker to so mladoletniki, ki neke dodatne vzgoje ne potrebujejo, prej so lahko zgled komu drugemu me odraslimi,"je dodal Bauk.

Pred mariborskim okrajnim sodiščem se je v znak podpore dijakinji, ki se je zagovarjala, in tudi vsem tistim, ki so zahtevali pravico do šolanja, zbralo okoli 100 ljudi. Med njimi so bili dijaki, učenci, profesorji, upokojenci, ravnatelji in drugi. Pokazali so jim, da niso sami.