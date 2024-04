Pred šolarji devet dni prvomajskih počitnic, pričakuje se povečan promet

Slovenski šolarji bodo danes še zadnjič pred prvomajskimi prazniki sedli v šolske klopi, nato se bodo odpravili na težko pričakovane počitnice. Te bodo tokrat daljše kot običajno. Glede na to, da je 3. maj petek, bodo imeli šolarji v skladu s pravilnikom o šolskem koledarju dodaten pouka prost dan in bodo tako skupaj imeli kar devet dni počitnic.

Zastoje po izkušnjah lahko pričakujemo že na avtocesti, predvsem na območjih, kjer se izvajajo gradbena dela. Seveda pa je pričakovati zastoje tudi na območjih, kjer redno prihaja do gostitev prometa zaradi prometne infrastrukture, torej na odseku med Izolo in Lucijo, na Šmarski cesti ter pred bivšimi mejnimi prehodi z Republiko Hrvaško, dodajajo.

Policija udeležencem svetuje: - naj zagotavljajo primerno varnostno razdaljo med vozili, - naj vozijo strpno in previdno, še posebej na odsekih, kjer se izvajajo gradbena dela, - naj hitrost vožnje prilagodijo trenutnemu stanju prometa, - da zaradi možnosti zastojev in stoječe kolone obstaja nevarnost naleta, - naj s seboj na pot vzamejo zadostno količino tekočine, - naj v stoječi koloni ne zapuščajo vozil in naj ne hodijo po avtocesti, - naj ustvarijo reševalni pas, - naj upoštevajo navodila in obvestila policistov, redarjev, cestninskih nadzornikov itd. in - naj spremljajo ažurne informacije na https://www.promet.si/sl .

Policisti svetujejo, naj se vozniki na pot dobro pripravijo. "Po možnosti naj še pred odhodom preverijo stanje oz. gostoto prometa in v primeru zastojev izberejo alternativne poti. Pri tem moramo opozoriti, da je ceste, ki so označene le za lokalni promet, prepovedano uporabljati za izogibanje zastojem," so opozorili. Te ceste so torej namenjene lokalnemu prometu oz. tistim, ki imajo na takšnem območju cilj oz. prebivališče. "Posebej opozarjamo, naj vozniki avtodomov in daljših počitniških prikolic ne uporabljajo cest, ki niso prilagojene takšnim vozilom, saj zaradi tega lahko pride še do dodatnih zastojev," so pripomnili.



Pozorni bodite na motoriste

Vozniki avtomobilov naj bodo izjemno previdni in pozorni na motoriste, saj so motorna kolesa ozka in v prometu težje vidna. Prav tako pozivamo vse motoriste, naj hitrost vožnje prilagodijo razmeram na cesti, na območju zastojev oz. zgoščenega prometa pa vozijo še posebej skrbno. "Vsem voznikom v prihodnjih mesecih svetujemo strpno in umirjeno vožnjo ter upoštevanje vseh prometnih predpisov," so še sporočili iz PU Koper.

"Želimo si, da bi se vsak posameznik zavedal svojih ravnanj v cestnem prometu in upošteval prometne predpise. Vozite odgovorno, strpno in varno, le tako boste pripomogli k zmanjšanju števila prometnih nesreč, katerih posledice so lahko zelo hude. Z vsako prometno nesrečo pride tudi do daljših zastojev. Za volan vedno sedite trezni in z opravljenim vozniškim dovoljenjem tiste kategorije, v katero spada vozilo, ki ga vozite. Motorna vozila morajo biti v prometu registrirana!" pa sporočajo na PU Kranj.