Pred šolarji prve počitnice v tem šolskem letu

V prestolnici Mladi zmaji redne obiskovalce mladinskih centrov, kot tudi tiste, ki bodo to šele postali, vabijo k soustvarjanju brezskrbnih in nepozabnih počitniških dni. Ponovno mlade preko osrednje aktivnosti Daj pobudo - uresniči idejo namreč "izzivajo", da se pod mentorskim očesom koordinatorjev in študentov preizkusijo kot odločevalci, projektne vodje in po lastnih idejah oblikujejo počitniške aktivnosti.

Zveza Anita Ogulin & ZPM bo v času jesenskih počitnic izvedla dva tabora, in sicer v Zambratiji in v Kranjski Gori. Otroci bodo počitnice preživeli v družbi vrstnikov, osvajali bodo najrazličnejše veščine in spretnosti. V okviru programa bodo obiskali Planico, se sprehodili do jezera Jasna in obiskali dolino Krnice. Organizirali bodo tudi različne ustvarjalne, športne, spoznavne delavnice v naravi. Posebnost bo jesensko obarvan ples v maskah ob noči čarovnic.

Številne možnosti za aktivno preživljanje počitnic

V Mariboru pa je tamkajšnja zveza prijateljev mladine pripravila nabor številnih različnih brezplačnih počitniških dejavnosti. Navdih za ustvarjanje bodo črpali v čarovniški noči ter se potepali po mestu. Od ponedeljka do srede otroke vabijo na ustvarjalno sproščanje in preživljanje prostega časa v Domu ustvarjalnosti mladih. Med potepanjem po mestu si bodo med drugim ogledali eno najstarejših vinskih kleti v Evropi, Vinagovo klet. Kratke počitnice pa bodo v sredo zaključili z glasbo in plesom.

V Celju bodo osnovnošolci, dijaki in študenti lahko aktivno preživljali prosti čas v različnih športnih programih, ki jih brezplačno omogočajo občina, Športna zveza Celje in Fundacija za šport. Od ponedeljka do srede bodo izbirali med šestimi različnimi športi. Lahko bodo drsali, kegljali, plavali, igrali namizni tenis in badminton ter se preizkusili v športnem plezanju.

Pester nabor počitniških aktivnosti tudi v manjših krajih

Pester nabor počitniških aktivnostih so pripravili tudi v drugih manjših krajih. Tako Geopark Idrija v ponedeljek vabi otroke na ustvarjalno delavnico v Zavratec, na kateri bodo otroci odkrivali čarobni svet volne, od surovega runa do preje. Ob tem bodo lahko potipali in povohali oprano volno, opazovali, kako s pomočjo krtač nastane mikanka, in sledili postopku predelave volne na kolovratu. Spoznali bodo tudi prejo in rokavice iz pasje dlake. Na koncu pa bodo ustvarili ljubkega ježka iz papirja in volnenega cofa, barvanega z rastlinami.

Grosupeljska mestna knjižnica vabi otroke na počitniške delavnice, in sicer v ponedeljek na Zabavno znanost, v torek na Ptičje hišice, v sredo pa se bodo podali v Lov na knjigo.