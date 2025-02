Pred šolarji z vzhoda države teden dni počitniškega veselja

Za en teden bo tako šolske torbe pustilo v kotu 84.674 učencev in 37.773 dijakov vzhodne Slovenije, koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske regije, z izjemo občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel.

Za mlade marsikje organizirajo počitniške dejavnosti. Zveza prijateljev mladine Maribor je za otroke in mladino v Domu ustvarjalnosti mladih denimo pripravila različne ustvarjalne delavnice, več športnih aktivnosti in zimski sredin izlet v Ljubljano, kjer bodo obiskali čokoladni muzej in izdelali svojo čokolado.