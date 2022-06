Pred šolarji zadnji dan šolskega leta

Da bodo počitnice polne doživetij, so poskrbele številne organizacije s počitniškimi delavnicami, poletnimi šolami, izleti in letovanji.

Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je osnovno šolo v tem šolskem letu obiskovalo 191.984 učenk in učencev v 450 javnih matičnih šolah s 315 podružnicami, od tega je 776 učenk in učencev z začasno zaščito iz Ukrajine.