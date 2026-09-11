Pred sončnim koncem tedna odpravljajo posledice deževja

Predstavnik koprske gasilske brigade David Hrvatin poroča o umiritvi razmer. Gasilci na terenu danes predvsem odpravljajo posledice četrtkovih padavin. Trenutno na obali deluje zgolj redna izmena, ki odstranjuje podrto drevje in črpa ostanke meteorne vode.

Hrvatin je za navedel, da so bile intervencije enakomerno porazdeljene po celotnem obalnem območju. Ob tem je izpostavil, da se padavine umikajo, in napovedal izboljšanje vremena. Gasilci trenutno še ne razpolagajo s podatki o morebitni gmotni škodi.

Predstavnica piranske občine za odnose z javnostmi Vesna Pinter Stojnić je dodala spodbudne informacije o trenutnem stanju. Občina na območju trgov uspešno uporablja tri vodne črpalke. Padavine so bile danes enakomerne in niso povzročale izrednih dogodkov.

Pristojne službe danes niso prejele nobenih klicev na pomoč. Občina bo oceno gmotne škode pripravila v prihodnjih dneh po temeljitem pregledu terena, je še povedala.

Hudo neurje z močnimi nalivi je obalo zajelo v četrtek v dopoldanskih urah. Visoko morje in obilne padavine so takrat povzročile obsežne poplave na Tartinijevem trgu, portoroški plaži in v Luciji. Koprski gasilci so v četrtek posredovali na približno 50 lokacijah. Na terenu je delovalo okoli 60 gasilcev s 14 intervencijskimi vozili. Agencija Republike Slovenije za okolje je v četrtek poročala o skoraj 65 milimetrih padavin. Ekstremne vremenske razmere in visoka plima so povsem izničile učinek protipoplavnih vreč, zato je voda močno zalila številne prostore in lokale.