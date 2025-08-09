Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili nekateri prebivalci Moravč, Domžal in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.
Pred sončnim vzhodom je streslo okolico Ljubljane
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v soboto ob 4.49 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 1,8. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 35 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Litije.
