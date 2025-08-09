Svetli način
Slovenija

Pred sončnim vzhodom je streslo okolico Ljubljane

Litija, 09. 08. 2025 08.47 | Posodobljeno pred 50 minutami

T.H. , STA
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v soboto ob 4.49 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 1,8. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 35 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Litije.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili nekateri prebivalci Moravč, Domžal in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

potres sunek Litija Moravče Domžale
