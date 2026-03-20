Slovenija

Pred strankami zadnji dan uradnega nagovarjanja volivcev

Ljubljana, 20. 03. 2026 06.16 pred eno minuto 2 min branja 0

A.K. STA
Predčasno glasovanje

Kampanja pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami se izteka. Stranke, ki so se podale v volilno tekmo, imajo čas za nagovarjanje volivcev le še do polnoči, ko bo nastopil volilni molk.

Zadnji dan volilne kampanje, ki se je začela 19. februarja, stranke načrtujejo še različne aktivnosti, predvsem na terenu, kjer stavijo na neposredni stik z volivci.

Obenem je pričakovati še zadnje izjave predstavnikov strank, v katerih bodo poudarjali, zakaj so prav sami najboljša izbira za vodenje države v prihodnjem štiriletnem mandatu in kaj je pri tokratnem odločanju o politični prihodnosti države na kocki.

Skupno izjavo ob zaključku kampanje so že napovedali prvaki aktualne koalicije, premier in prvak Svobode Robert Golob, predsednik SD Matjaž Han in sokoordinator Levice Luka Mesec. V opozicijskih strankah izjav za danes za zdaj niso sklicali.

Predčasno glasovanje
FOTO: Bobo

Prav tako je danes pričakovati še pozive k udeležbi na volitvah. K temu bodo pozvali tudi na protestnem predvolilnem shodu, ki ga je za popoldne na Trgu republike napovedal del civilne družbe.

Zadnjo priložnost za prepričevanje volivcev bodo predstavniki strank imeli tudi na sklepnem televizijskem soočenju na POP TV.

Kampanja se bo sicer uradno zaključila opolnoči, ko bo nastopil volilni molk. Tega bo treba spoštovati do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla volišča po državi. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala k takšnemu ali drugačnemu glasovanju.

Kako uspešne so bile stranke pri prepričevanju volivcev, pa bo znano v nedeljo pozno zvečer, ko bodo znani prvi delni neuradni izidi volitev.

Nedeljske parlamentarne volitve bodo sicer desete v zgodovini samostojne Slovenije. Zadnje parlamentarne volitve so potekale 24. aprila 2022.

volitve slovenija odloča 2026

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

