Pred strankami zadnji dan uradnega nagovarjanja volivcev

Zadnji dan volilne kampanje, ki se je začela 19. februarja, stranke načrtujejo še različne aktivnosti, predvsem na terenu, kjer stavijo na neposredni stik z volivci.
Obenem je pričakovati še zadnje izjave predstavnikov strank, v katerih bodo poudarjali, zakaj so prav sami najboljša izbira za vodenje države v prihodnjem štiriletnem mandatu in kaj je pri tokratnem odločanju o politični prihodnosti države na kocki.
Skupno izjavo ob zaključku kampanje so že napovedali prvaki aktualne koalicije, premier in prvak Svobode Robert Golob, predsednik SD Matjaž Han in sokoordinator Levice Luka Mesec. V opozicijskih strankah izjav za danes za zdaj niso sklicali.
Prav tako je danes pričakovati še pozive k udeležbi na volitvah. K temu bodo pozvali tudi na protestnem predvolilnem shodu, ki ga je za popoldne na Trgu republike napovedal del civilne družbe.
Zadnjo priložnost za prepričevanje volivcev bodo predstavniki strank imeli tudi na sklepnem televizijskem soočenju na POP TV.
Kampanja se bo sicer uradno zaključila opolnoči, ko bo nastopil volilni molk. Tega bo treba spoštovati do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla volišča po državi. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala k takšnemu ali drugačnemu glasovanju.
Kako uspešne so bile stranke pri prepričevanju volivcev, pa bo znano v nedeljo pozno zvečer, ko bodo znani prvi delni neuradni izidi volitev.
Nedeljske parlamentarne volitve bodo sicer desete v zgodovini samostojne Slovenije. Zadnje parlamentarne volitve so potekale 24. aprila 2022.
