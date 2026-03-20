Pred strankami zadnji dan uradnega nagovarjanja volivcev

Zadnji dan volilne kampanje, ki se je začela 19. februarja, stranke načrtujejo še različne aktivnosti, predvsem na terenu, kjer stavijo na neposredni stik z volivci.

Obenem je pričakovati še zadnje izjave predstavnikov strank, v katerih bodo poudarjali, zakaj so prav sami najboljša izbira za vodenje države v prihodnjem štiriletnem mandatu in kaj je pri tokratnem odločanju o politični prihodnosti države na kocki.

Skupno izjavo ob zaključku kampanje so že napovedali prvaki aktualne koalicije, premier in prvak Svobode Robert Golob, predsednik SD Matjaž Han in sokoordinator Levice Luka Mesec. V opozicijskih strankah izjav za danes za zdaj niso sklicali.