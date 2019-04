Pred tatovi se je moč zaščititi že z nekaj preprostimi ukrepi

Minuli vikend so tatovi na območju Ljubljane udarili sedemkrat. Nepridiprav je iz trgovine na Viču ukradel električni skiro, ostali so raje plenili denar in nakit. V kar štirih primerih je šlo za drzno tatvino, ko eden od storilcev z zvijačo zamoti oškodovanca, drugi pa ta čas krade. Tistim, ki bi postali žrtve takšnih dejanj, kriminalistični inšpektor Matija Breznik svetuje, "da ne prijemajo oziroma premikajo predmetov, da ne uničijo nekih forenzičnih dokazov za nadaljnjo preiskavo in da si poskušajo zapomniti čim bolj osebni opis, s kakšnim vozilom so prišli na kraj".



Policisti s PU Nova Gorica pa medtem iščejo, kdo je iz hiš pri Cerknem in Vojskem odnesel bakreno škropilnico za sadje ter zadnje kolo motornega kolesa.

Pred tatovi se je sicer moč zaščititi z že nekaj povsem preprostimi ukrepi.



"Protivlomna vrata, okna, pa mesto denarja je na banki," je o zaščitnih ukrepih povedal naključni mimoidoči. "Pustimo zadeve tako, da se ne vidi, da ni nikogar doma. In pa v nabiralnikih drugi pobirajo pošto za nas pošto," je dejal drugi. Prav tako naj sosedje, prijatelji ali sorodniki naredijo kak obhod več, še svetuje Davor Pajk iz Sintala. Občasno naj prestavijo vozilo z vašega parkirnega prostora, premaknejo rolete, zavese.

A tatovi so lahko tudi organizirani, kar pomeni, da naše navade opazujejo dlje časa. Zato Pajk svetuje še: "Poskrbeti za vklop alarmnih naprav, za brezhibno delovanje teh naprav, da so vsa okna, vrata zaprta."

Alarmni sistemi postajajo cenovno vse bolj dostopni in lažji za uporabo, zato se zanje odloča vse več ljudi. Odveč ni niti večja diskretnost na spletu. "Ljudje vse prepogosto še vedno na določenih omrežjih, internetih, Facebookih oglašujejo svojo odsotnost, kdaj bodo šli, kdaj se bodo vrnili in s pridom to storilci tudi izrabijo," je opozoril Breznik.

Če se odpravljate na kak izlet, pa previdno tudi na ulici in turistično obleganih krajih. Tatovi so polni trikov, kot je denimo ta: medtem, ko vas domnevni mimoidoči z zemljevidom poprosi za pomoč pri iskanju lokacije, drugi - izurjeni partner v zločinu - poseže po vaših osebnih predmetih, da tega sploh ne opazite.