Pred torkovo izredno sejo zelena luč noveli zakona o državni upravi

Vladni predlog novele zakona o državni upravi uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki so ga sprejeli 7. maja. Kot je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Franc Kangler, se poleg tega na petih ministrih spreminja največje dovoljeno število državnih sekretarjev, služba za obnovo po poplavah in plazovih pa se seli na ministrstvo za okolje in prostor.
Na povečanje števila državnih sekretarjev na posameznih ministrstvih je v svojem mnenju opozorila zakonodajno-pravna služba. Meni, da takšen predlog odstopa od sistemske ureditve. Zakonodajalec lahko koncept zakona spremeni, vendar na celovit način, ne pa z novelami, s katerimi se za posamezna ministrstva določajo nove izjeme od sistemske ureditve, so opozorili.
Peter Pogačar z ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je ob tem spomnil, da se z novo vlado krči število ministrstev, zato se povečuje kompleksnost njihovega dela. Število državnih sekretarjev se bo povečalo le na resorjih, ki združujejo delo več dosedanjih, je še pojasnil.
Odločitev o povečanju števila državnih sekretarjev so zagovarjali tudi v koaliciji. Poslanec SDS Anton Šturbej je spomnil, da je bilo v prejšnji vladi pet ministrov več, torej gredo s temu spremembami nasproti vitki državni upravi. Njegov poslanski kolega Aleš Hojs pa je opozoril, da je s temi spremembami državnih sekretarjev še vedno manj kot v mandatu prejšnje vlade.
Povečevanju števila državnih sekretarjev na posameznih ministrstvih niso nasprotovali niti v opoziciji. To možnost denimo po besedah poslanca Lenarta Žavbija podpirajo v Svobodi.
Predlog zakona sicer določa tudi pristojnost vlade, da z uredbo poleg nalog ministrstev določi tudi sedeže ministrstev ter sedeže njihovih organizacijskih enot. Vlada je namreč napovedala možnost selitve nekaterih ministrstev zunaj Ljubljane.
Katera ministrstva bodo to in kam se bodo selila, je na današnji seji zanimalo predvsem poslance Svobode, ki sicer, kot so poudarjali v razpravi, tej možnosti ne nasprotujejo. Poslanko Sandro Gazinkovski je denimo zanimalo, ali bodo finančne posledice selitev javne in kaj se bo zgodilo z uslužbenci, ki dela ne bodo mogli opravljati na novi lokaciji. Predvsem pa jih je zanimalo, katera so tista ministrstva, ki jih nameravajo seliti.
"Nimam pooblastila, da vam odgovorim, to je stvar posameznih ministrov in vlade, ki bodo tako odločitev sprejeli," je odvrnil Kangler. Zaenkrat je sicer znano, da selitev v Maribor načrtujejo na ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, saj je to na zaslišanju napovedala ministrica Monika Kirbiš Rojs.
V razpravi so sicer predvsem koalicijski poslanci poudarjali, da bo selitev sedežev ministrstev pripomogla k regionalizaciji in decentralizaciji. "Slovenija ni samo Ljubljana," je denimo izpostavila Anja Bah Žibert (SDS). Tudi po Kanglerjem mnenju selitev ministrstev ne bi smela biti težava, saj se uslužbenci že danes vozijo v druge kraje oziroma opravljajo delo od doma.
Člani odbora so danes sprejeli tudi nekaj dopolnil. Sprejeli so nekaj koalicijskih dopolnil redakcijske narave in dopolnilo, ki jasneje razmejuje delovno področje ministrstva, pristojnega za šport, od delovnega področja ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje, na področju športne vzgoje otrok in mladine.
Zavrnili pa so dopolnilo poslancev Levice in Vesne, s katerim so med delovna področja ministrstva za gospodarstvo, delo in šport želeli dodati socialno ekonomijo.
DZ bo predlog obravnaval po nujnem postopku v torek na izredni seji.
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