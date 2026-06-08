Pred torkovo izredno sejo zelena luč noveli zakona o državni upravi

Vladni predlog novele zakona o državni upravi uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki so ga sprejeli 7. maja. Kot je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Franc Kangler, se poleg tega na petih ministrih spreminja največje dovoljeno število državnih sekretarjev, služba za obnovo po poplavah in plazovih pa se seli na ministrstvo za okolje in prostor. Na povečanje števila državnih sekretarjev na posameznih ministrstvih je v svojem mnenju opozorila zakonodajno-pravna služba. Meni, da takšen predlog odstopa od sistemske ureditve. Zakonodajalec lahko koncept zakona spremeni, vendar na celovit način, ne pa z novelami, s katerimi se za posamezna ministrstva določajo nove izjeme od sistemske ureditve, so opozorili. Peter Pogačar z ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je ob tem spomnil, da se z novo vlado krči število ministrstev, zato se povečuje kompleksnost njihovega dela. Število državnih sekretarjev se bo povečalo le na resorjih, ki združujejo delo več dosedanjih, je še pojasnil.

Odločitev o povečanju števila državnih sekretarjev so zagovarjali tudi v koaliciji. Poslanec SDS Anton Šturbej je spomnil, da je bilo v prejšnji vladi pet ministrov več, torej gredo s temu spremembami nasproti vitki državni upravi. Njegov poslanski kolega Aleš Hojs pa je opozoril, da je s temi spremembami državnih sekretarjev še vedno manj kot v mandatu prejšnje vlade. Povečevanju števila državnih sekretarjev na posameznih ministrstvih niso nasprotovali niti v opoziciji. To možnost denimo po besedah poslanca Lenarta Žavbija podpirajo v Svobodi. Predlog zakona sicer določa tudi pristojnost vlade, da z uredbo poleg nalog ministrstev določi tudi sedeže ministrstev ter sedeže njihovih organizacijskih enot. Vlada je namreč napovedala možnost selitve nekaterih ministrstev zunaj Ljubljane.