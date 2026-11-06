Pred tremi leti brutalno pretepli najstnico, sodišče zdaj postopek ustavilo

Šlo je za "brutalen skupinski" pretep, prisotno je bilo fizično in psihično nasilje, tako še danes dogajanje tistega dne pred tremi leti presoja mama žrtve, ki zaradi zaščite hčerke želi ostati anonimna. "Dogodek ni bil zgolj nek običajen mladostniški konflikt, ampak fizični napad, poniževanje, udarci, brcanje, vlečenje za lase, grožnje," opisuje. Mama je dogodek prijavila Policiji, zadeva je bila obravnavana na sodišču. Zdaj je prejela sklep, da je postopek ustavljen. Mama prizadete hčerke je razočarana in zgrožena, da se je prizadevanje za pravico končalo brez izrečene sankcije za povzročeno nasilje. "Bili so mladostniki, stari od 14 do 16 let, in vsi oproščeni. Tudi starši niso bili nič kaznovani. Kot mama in državljanka ne morem sprejeti tega občutka, da je po vsem, kar je prestala moja hčerka, končni rezultat takšen, da nihče ne odgovarja za to nasilje," pravi mama dekleta. Kaznovani niso bili ne otroci, ki so povzročili fizično nasilje, ne tisti, ki so dogajanje snemali.

Kot navaja sodišče – vpleteni na dan dogodka še niso bili stari 16 let, mlajšim mladoletnikom pa se, kot navaja zakon, sme soditi le za dejanja, za katera je predpisana kazen več kot pet let zapora. Ker je torej za nasilništvo zagrožena kazen tri leta, za grožnje šest mesecev in za slikovno snemanje kazen do enega leta, mladoletnim ne bo sojeno. Sodišče je ustavilo tudi postopek zoper edino polnoletno dekle, kot navaja, iz razloga smotrnosti. Da za svoja ravnanja ne odgovarja nihče, je nedopustno, pravi mama. "Dolgotrajnost postopka pripelje do položaja, ko se postopek konča brez ustreznega odziva. Kaj pa otrok, ki je bil žrtev? Na njega je bilo pa kar pozabljeno?" se sprašuje ter ob tem dodaja: "Na koncu se torej žrtev, moja hči, tu počuti najslabše. Kot da je ona nekaj naredila. Kot da je ona česa kriva." Kot še pravi, si v teh težkih trenutkih zanjo želi predvsem pojasnil pristojnih, zakaj je bil postopek ustavljen, kot pravi, "brez epiloga, brez razumevanja do žrtve". In dodaja, da v Sloveniji potrebujemo učinkovitejšo zakonsko ureditev, ki bi omogočala hitrejši odziv.

'Kaj je v naši družbi dejanje, ki terja posledice? Očitno nič'

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili strokovnjakinjo za vzgojo in vedenjske težave mladostnikov Leonido Zalokar, ki se z mamo napadene najstnice strinja, opozarja pa tudi, da to ni bil edini primer, ko je sistem odpovedal. "Na deklarativni ravni imamo zapisano ničelno toleranco do nasilja, polno nekih protokolov, v praksi pa potem vse to odpove," je dejala. Puščico je usmerila tudi v permisivno vzgojo: "Po moji presoji smo z neko permisivno vzgojno logiko predolgo utrjevali predstavo, da so meje oziroma odgovornost mladostnikov, posledice, ki jih nosijo, škodljive, zahteve po odgovornosti pa nerazumevanje otroka." Da je nasilje v Celju, ki smo ga lahko videli tudi na posnetku, ostalo nesankcionirano, je označila za katastrofo. "Dejstvo je, da se potem vprašaš, zakaj bi sploh karkoli prijavili. Kaj je potem v naši družbi tisto, kar terja neko odgovornost? Kaj je v naši družbi dejanje, ki terja posledice? Očitno nič," je bila kritična.