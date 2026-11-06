Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pred tremi leti brutalno pretepli najstnico, sodišče zdaj postopek ustavilo

Celje, 06. 11. 2026 22.30 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Laura Gomboc
Medvrstniško nasilje v Celju

Zgodba 13-letne deklice, ki so jo pred tremi leti vrstniki obkolili ter verbalno in fizično napadli na strehi enega od nakupovalnih središč v Celju, je dobila epilog. A ne takšnega, kot ga je družina žrtve pričakovala. Sodišče je namreč postopek ustavilo. Mama žrtve, ki je spregovorila za našo televizijo, je nad odločitvijo ogorčena in predvsem razočarana nad sistemom.

Šlo je za "brutalen skupinski" pretep, prisotno je bilo fizično in psihično nasilje, tako še danes dogajanje tistega dne pred tremi leti presoja mama žrtve, ki zaradi zaščite hčerke želi ostati anonimna. "Dogodek ni bil zgolj nek običajen mladostniški konflikt, ampak fizični napad, poniževanje, udarci, brcanje, vlečenje za lase, grožnje," opisuje.

Mama je dogodek prijavila Policiji, zadeva je bila obravnavana na sodišču. Zdaj je prejela sklep, da je postopek ustavljen. Mama prizadete hčerke je razočarana in zgrožena, da se je prizadevanje za pravico končalo brez izrečene sankcije za povzročeno nasilje.

"Bili so mladostniki, stari od 14 do 16 let, in vsi oproščeni. Tudi starši niso bili nič kaznovani. Kot mama in državljanka ne morem sprejeti tega občutka, da je po vsem, kar je prestala moja hčerka, končni rezultat takšen, da nihče ne odgovarja za to nasilje," pravi mama dekleta.

Kaznovani niso bili ne otroci, ki so povzročili fizično nasilje, ne tisti, ki so dogajanje snemali.

Preberi še Celjski ravnatelji: Nasilne učence je treba takoj odstraniti iz šolskega okolja

Kot navaja sodišče – vpleteni na dan dogodka še niso bili stari 16 let, mlajšim mladoletnikom pa se, kot navaja zakon, sme soditi le za dejanja, za katera je predpisana kazen več kot pet let zapora. Ker je torej za nasilništvo zagrožena kazen tri leta, za grožnje šest mesecev in za slikovno snemanje kazen do enega leta, mladoletnim ne bo sojeno.

Sodišče je ustavilo tudi postopek zoper edino polnoletno dekle, kot navaja, iz razloga smotrnosti.

Da za svoja ravnanja ne odgovarja nihče, je nedopustno, pravi mama. "Dolgotrajnost postopka pripelje do položaja, ko se postopek konča brez ustreznega odziva. Kaj pa otrok, ki je bil žrtev? Na njega je bilo pa kar pozabljeno?" se sprašuje ter ob tem dodaja: "Na koncu se torej žrtev, moja hči, tu počuti najslabše. Kot da je ona nekaj naredila. Kot da je ona česa kriva."

Kot še pravi, si v teh težkih trenutkih zanjo želi predvsem pojasnil pristojnih, zakaj je bil postopek ustavljen, kot pravi, "brez epiloga, brez razumevanja do žrtve". In dodaja, da v Sloveniji potrebujemo učinkovitejšo zakonsko ureditev, ki bi omogočala hitrejši odziv.

'Kaj je v naši družbi dejanje, ki terja posledice? Očitno nič'

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili strokovnjakinjo za vzgojo in vedenjske težave mladostnikov Leonido Zalokar, ki se z mamo napadene najstnice strinja, opozarja pa tudi, da to ni bil edini primer, ko je sistem odpovedal. "Na deklarativni ravni imamo zapisano ničelno toleranco do nasilja, polno nekih protokolov, v praksi pa potem vse to odpove," je dejala.

Puščico je usmerila tudi v permisivno vzgojo: "Po moji presoji smo z neko permisivno vzgojno logiko predolgo utrjevali predstavo, da so meje oziroma odgovornost mladostnikov, posledice, ki jih nosijo, škodljive, zahteve po odgovornosti pa nerazumevanje otroka."

Da je nasilje v Celju, ki smo ga lahko videli tudi na posnetku, ostalo nesankcionirano, je označila za katastrofo. "Dejstvo je, da se potem vprašaš, zakaj bi sploh karkoli prijavili. Kaj je potem v naši družbi tisto, kar terja neko odgovornost? Kaj je v naši družbi dejanje, ki terja posledice? Očitno nič," je bila kritična.

Celoten pogovor si oglejte v priloženem videoposnetku.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
celje nasilje mladostniki sodišče epilog

Obvoznica, stanovanja in nova delovna mesta: kakšen Ptuj obljubljajo kandidati?

24ur.com Strelec iz Parklanda na Floridi za umor 17 ljudi dobil dosmrtni zapor
24ur.com 42-letnici, obsojeni zaradi zapisa na družbenem omrežju, zavrnili začasni izpust
24ur.com 17-letnik naj bi sodil lastni mami
24ur.com Sodnica ustavila preiskavo: Hočevar ni kriv spolnega nadlegovanja sodelavke
24ur.com Končalo se je pričanje strelca z beograjske šole: 'Obravnava je bila čustvena'
24ur.com Mama žrtve pretepa na Ptuju: Poklical me je, bil je v solzah in brez besed
24ur.com Starša beograjskega strelca sta se izrekla za nedolžna, sojenje zaprli za javnost
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
bibaleze
Portal
Nihče ni vedel, da sta dobila dvojčka: Zdaj imata že štiri otroke
Otroka za eno leto vzela iz šole in ju odpeljala na najbolj nenavadno šolanje
Otroka za eno leto vzela iz šole in ju odpeljala na najbolj nenavadno šolanje
Le uro hoje od Kočevja se skriva prav poseben kraj, ki ga morate obiskati
Le uro hoje od Kočevja se skriva prav poseben kraj, ki ga morate obiskati
Po odločitvi, da opusti očetov priimek, zdaj še pretresljivo razkritje hčerke Angeline Jolie
Po odločitvi, da opusti očetov priimek, zdaj še pretresljivo razkritje hčerke Angeline Jolie
zadovoljna
Portal
Drina in Valentin sta zmagovalca prve sezone šova Love Island Adria
Zaradi njega je zapustila Tenerife, leto pozneje sta še vedno nerazdružljiva
Zaradi njega je zapustila Tenerife, leto pozneje sta še vedno nerazdružljiva
Ta 3 znamenja čaka najboljši vikend letošnje jeseni
Ta 3 znamenja čaka najboljši vikend letošnje jeseni
Novica o njeni smrti je pretresla oboževalce po vsem svetu
Novica o njeni smrti je pretresla oboževalce po vsem svetu
vizita
Portal
Pri 91 letih Julie Andrews prisega na eno navado, ki je povezana z 18 % manjšim tveganjem za demenco
Tudi moška biološka ura tiktaka: kaj se zgodi s semenčicami, ko se oče stara?
Tudi moška biološka ura tiktaka: kaj se zgodi s semenčicami, ko se oče stara?
Bakterija, ki se skriva v nepasteriziranih živilih, lahko povzroči hudo okužbo: najbolj ogrožene so nosečnice in starejši
Bakterija, ki se skriva v nepasteriziranih živilih, lahko povzroči hudo okužbo: najbolj ogrožene so nosečnice in starejši
Virus, ki je posebej nevaren za majhne otroke, povzroča hudo drisko in bruhanje
Virus, ki je posebej nevaren za majhne otroke, povzroča hudo drisko in bruhanje
cekin
Portal
Stanovanja si ni mogel privoščiti, zato si je sam zgradil hišo. Danes živi drugače kot večina
Izgubil službo zaradi ananasa na pici. Nato so se začele še večje težave
Izgubil službo zaradi ananasa na pici. Nato so se začele še večje težave
Evropejci spet plačujemo več za osnovna živila
Evropejci spet plačujemo več za osnovna živila
Nekoč televizijska zvezda, danes dela v trgovini in pravi, da ga ni sram
Nekoč televizijska zvezda, danes dela v trgovini in pravi, da ga ni sram
moskisvet
Portal
Milijonski skrivni projekt CIA: Mačka naj bi vohunila za Sovjeti, a načrt se je končal klavrno
Christina Aguilera povsem gola pozirala v kadi
Christina Aguilera povsem gola pozirala v kadi
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
Besede vdove Miša Kovača po pogrebu, ki parajo srce. Ljubezen, ki presega smrt
Besede vdove Miša Kovača po pogrebu, ki parajo srce. Ljubezen, ki presega smrt
dominvrt
Portal
Ena najbolj skrivnostnih rek v Evropi teče tudi skozi Slovenijo
Rumeni madeži iz straniščne školjke so izginili skoraj brez drgnjenja
Rumeni madeži iz straniščne školjke so izginili skoraj brez drgnjenja
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
okusno
Portal
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Martinovo brez gosi: 5 izvrstnih jedi, ki vas bodo navdušile
Martinovo brez gosi: 5 izvrstnih jedi, ki vas bodo navdušile
Jabolčni kolač z obratom: trik, ki poskrbi za karamelizirano skorjico in sočno sredico
Jabolčni kolač z obratom: trik, ki poskrbi za karamelizirano skorjico in sočno sredico
Jed Mojmirja Šiftarja enega tekmovalca stala uvrstitve v TOP 5
Jed Mojmirja Šiftarja enega tekmovalca stala uvrstitve v TOP 5
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Benedetta
Benedetta
Bombaškoljka
Bombaškoljka
Ne zapusti me
Ne zapusti me
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022