Ne podcenjujte uničenja: bomba še bolj nevarna kot prejšnja

"Če pride do kakšne eksplozije, ponavljam, če pride, bomo udarni val usmerili proti reki Dravi in pa v zrak," je razložil Zupanič. Prav zaradi možnosti eksplozije je najbolj pomemben, a hkrati najbolj zahteven del intervencije, evakuacija.

Priprave na uničenje pol tone težke in 75 let stare letalske bombe s kar 254 kilogrami eksploziva so se začele že zgodaj zjutraj. "Izkopano imamo približno sedem metrov globoko jamo z dovozno potjo in za varnost en mali nasip, ki je obložen z balami. Za nami smo izkoristili tudi osemmetrski nasip Slovenskih železnic," je priprave opisal namestnik poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Maribor Matej Zupanič .

Gasilci pred evakuacijo stanovalce ponovno pozivajo, naj s seboj vzamejo le najnujnejše: hišne ljubljenčke, dokumente in nujna zdravila, ter spominjajo, naj v stanovanjih ne pozabijo zapreti plina. Stanovanja naj zapustijo čim prej, najpozneje do 10. ure.

Za stanovalce bo izpred glavne avtobusne postaje organiziran brezplačen avtobusni prevoz do Dvorane Tabor in nazaj. Dvorana Tabor bo namreč predstavljala osrednje zatočišče. Večinoma dobro obveščenih Mariborčanov pa medtem intervencija pretirano ne skrbi. Pravijo, da nervoze ali preplaha niso zaznali ter da zaupajo strokovnjakom.

Ciringer prebivalcem Maribora narekuje naj poslušajo navodila in jih tudi zelo resno upoštevajo. Evakuacija se bo začela ob 8. uri zjutraj in sodelovanje ljudi, ki so v območju evakuacije je ključno. Predvidoma ob 12. uri bodo sprožili dvominutni zvok opozorilne sirene. To bo pomenilo, da so bombni tehniki začeli delo.

Zaključek intervencije je predviden do 16. ure. Konec nevarnosti bo prav tako naznanila sirena, zvok bo trajal 30 sekund.